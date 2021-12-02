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Алтайский край
Алтайский край
https://ria.ru/20211202/detsad-1761888868.html
В алтайском селе Ая построили детский сад на 140 мест
В алтайском селе Ая построили детский сад на 140 мест - РИА Новости, 02.12.2021
В алтайском селе Ая построили детский сад на 140 мест
Детский сад построили в селе Ая Алтайского края по нацпроекту "Демография", учреждение рассчитано на 140 детей, сообщает правительство региона на своём сайте. РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T17:47
2021-12-02T17:47
алтайский край
общество
алтайский край
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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БАРНАУЛ, 2 дек - РИА Новости. Детский сад построили в селе Ая Алтайского края по нацпроекту "Демография", учреждение рассчитано на 140 детей, сообщает правительство региона на своём сайте."В рамках национального проекта "Демография" в Алтайском крае построили новый детский сад в селе Ая с плановой наполняемостью 140 мест. На строительство и оборудование направили почти 200 миллионов рублей, сообщили в министерстве образования и науки региона", - говорится в сообщении.Открытие детсада позволило решить острую проблему в потребности мест для детей дошкольного возраста в селе. В новом здании детского сада разместили пищеблок, медицинский кабинет, зал для физкультурных и музыкальных занятий с подсобными помещениями, кабинеты предметно-практического обучения, логопедический и методический классы. Строители обустроили собственную котельную с дизельной автономной электроустановкой, с помощью которой в случае аварийного отключения детский сад будет обеспечен электроэнергией."Здесь соблюдены абсолютно все требования, предъявляемые надзорными органами, которые следят за безопасностью пребывания детей в общественных организациях. Речь идет о современном оборудовании, установленном в игровых комнатах, медицинском кабинете, музыкальном и спортивном залах и, конечно же, о пищеблоке, который соответствует всем требованиям Роспотребнадзора", - подчеркнула на открытии руководитель отдела организации общего образования и оценочных процедур министерства образования и науки Алтайского края Наталья Полосина.В министерстве отмечают, что доступность дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет является одной из приоритетных задач."В период с 2018 по 2020 год в Алтайском крае построили 11 детских садов… что позволило создать 2595 мест для детей дошкольного возраста. Кроме того, путем проведения капитального ремонта существующих детских садов создано 3111 дополнительных мест для детей всех возрастных категорий. Таким образом, всего создали более 5700 мест", - уточняют в правительстве.Реализация национального проекта "Демография" позволяет создавать детские сады нового поколения. Это функциональные двухэтажные здания со множеством студий, лабораторий, актовым и спортивным залами. Помещения и их обстановка спланированы таким образом, чтобы детям было интересно и безопасно взаимодействовать со средой.
https://ria.ru/20211201/altay-1761681668.html
https://ria.ru/20211129/kinozaly-1761273211.html
https://ria.ru/20211123/zarplata-1760326674.html
алтайский край
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РИА Новости
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5
4.7
96
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, алтайский край, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
17:47 02.12.2021
 
В алтайском селе Ая построили детский сад на 140 мест

В алтайском селе Ая построили детский сад на 140 мест по нацпроекту "Демография"

© Depositphotos / inarikРуки ребенка и матери
Руки ребенка и матери - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© Depositphotos / inarik
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БАРНАУЛ, 2 дек - РИА Новости. Детский сад построили в селе Ая Алтайского края по нацпроекту "Демография", учреждение рассчитано на 140 детей, сообщает правительство региона на своём сайте.
"В рамках национального проекта "Демография" в Алтайском крае построили новый детский сад в селе Ая с плановой наполняемостью 140 мест. На строительство и оборудование направили почти 200 миллионов рублей, сообщили в министерстве образования и науки региона", - говорится в сообщении.
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Открытие детсада позволило решить острую проблему в потребности мест для детей дошкольного возраста в селе. В новом здании детского сада разместили пищеблок, медицинский кабинет, зал для физкультурных и музыкальных занятий с подсобными помещениями, кабинеты предметно-практического обучения, логопедический и методический классы. Строители обустроили собственную котельную с дизельной автономной электроустановкой, с помощью которой в случае аварийного отключения детский сад будет обеспечен электроэнергией.
"Здесь соблюдены абсолютно все требования, предъявляемые надзорными органами, которые следят за безопасностью пребывания детей в общественных организациях. Речь идет о современном оборудовании, установленном в игровых комнатах, медицинском кабинете, музыкальном и спортивном залах и, конечно же, о пищеблоке, который соответствует всем требованиям Роспотребнадзора", - подчеркнула на открытии руководитель отдела организации общего образования и оценочных процедур министерства образования и науки Алтайского края Наталья Полосина.
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В министерстве отмечают, что доступность дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет является одной из приоритетных задач.
"В период с 2018 по 2020 год в Алтайском крае построили 11 детских садов… что позволило создать 2595 мест для детей дошкольного возраста. Кроме того, путем проведения капитального ремонта существующих детских садов создано 3111 дополнительных мест для детей всех возрастных категорий. Таким образом, всего создали более 5700 мест", - уточняют в правительстве.
Реализация национального проекта "Демография" позволяет создавать детские сады нового поколения. Это функциональные двухэтажные здания со множеством студий, лабораторий, актовым и спортивным залами. Помещения и их обстановка спланированы таким образом, чтобы детям было интересно и безопасно взаимодействовать со средой.
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Алтайский крайОбществоАлтайский крайФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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