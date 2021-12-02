https://ria.ru/20211202/biometrika-1761867043.html

Жители МО смогут оформить загранпаспорт нового образца в МФЦ

Жители МО смогут оформить загранпаспорт нового образца в МФЦ - РИА Новости, 02.12.2021

Жители МО смогут оформить загранпаспорт нового образца в МФЦ

Теперь жители Московской области смогут оформлять загранпаспорта нового образца в МФЦ. Специальные кабины, в которых можно сдать биометрию и сфотографироваться, РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T16:42

2021-12-02T16:42

2021-12-02T16:44

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Теперь жители Московской области смогут оформлять загранпаспорта нового образца в МФЦ. Специальные кабины, в которых можно сдать биометрию и сфотографироваться, появились в 43 МФЦ региона, сообщил телеканал "360"."Раньше в МФЦ можно было оформить только документ старого образца – на пять лет, а для загранпаспорта нового поколения требовалось посещать МВД, чтобы сдать биометрию", – рассказала министр государственного управления региона Надежда Куртяник.Для того чтобы оформить загранпаспорт, нужно записаться в МФЦ и, придя по записи, оформить заявку на получение паспорта в окне приема. Сотрудник МФЦ выдаст клиенту уникальный штрихкод и проведет в специальную кабину для сдачи биометрии.Молодым людям призывного возраста для оформления загранпаспорта потребуется предъявить военный билет.Список МФЦ, оборудованных специальными кабинами, размещен на сайте мингосуправления Подмосковья.

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье)