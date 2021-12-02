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Новости Подмосковья
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Жители МО смогут оформить загранпаспорт нового образца в МФЦ
Жители МО смогут оформить загранпаспорт нового образца в МФЦ - РИА Новости, 02.12.2021
Жители МО смогут оформить загранпаспорт нового образца в МФЦ
Теперь жители Московской области смогут оформлять загранпаспорта нового образца в МФЦ. Специальные кабины, в которых можно сдать биометрию и сфотографироваться, РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T16:42
2021-12-02T16:44
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Теперь жители Московской области смогут оформлять загранпаспорта нового образца в МФЦ. Специальные кабины, в которых можно сдать биометрию и сфотографироваться, появились в 43 МФЦ региона, сообщил телеканал "360"."Раньше в МФЦ можно было оформить только документ старого образца – на пять лет, а для загранпаспорта нового поколения требовалось посещать МВД, чтобы сдать биометрию", – рассказала министр государственного управления региона Надежда Куртяник.Для того чтобы оформить загранпаспорт, нужно записаться в МФЦ и, придя по записи, оформить заявку на получение паспорта в окне приема. Сотрудник МФЦ выдаст клиенту уникальный штрихкод и проведет в специальную кабину для сдачи биометрии.Молодым людям призывного возраста для оформления загранпаспорта потребуется предъявить военный билет.Список МФЦ, оборудованных специальными кабинами, размещен на сайте мингосуправления Подмосковья.
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московская область (подмосковье)
16:42 02.12.2021 (обновлено: 16:44 02.12.2021)
 

Жители МО смогут оформить загранпаспорт нового образца в МФЦ

© РИА Новости / Максим БлиновСотрудники и посетительница центра МФЦ
Сотрудники и посетительница центра МФЦ - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Теперь жители Московской области смогут оформлять загранпаспорта нового образца в МФЦ. Специальные кабины, в которых можно сдать биометрию и сфотографироваться, появились в 43 МФЦ региона, сообщил телеканал "360".
"Раньше в МФЦ можно было оформить только документ старого образца – на пять лет, а для загранпаспорта нового поколения требовалось посещать МВД, чтобы сдать биометрию", – рассказала министр государственного управления региона Надежда Куртяник.
Для того чтобы оформить загранпаспорт, нужно записаться в МФЦ и, придя по записи, оформить заявку на получение паспорта в окне приема. Сотрудник МФЦ выдаст клиенту уникальный штрихкод и проведет в специальную кабину для сдачи биометрии.
Молодым людям призывного возраста для оформления загранпаспорта потребуется предъявить военный билет.
Список МФЦ, оборудованных специальными кабинами, размещен на сайте мингосуправления Подмосковья.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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