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Жители МО смогут оформить загранпаспорт нового образца в МФЦ
Жители МО смогут оформить загранпаспорт нового образца в МФЦ - РИА Новости, 02.12.2021
Жители МО смогут оформить загранпаспорт нового образца в МФЦ
Теперь жители Московской области смогут оформлять загранпаспорта нового образца в МФЦ. Специальные кабины, в которых можно сдать биометрию и сфотографироваться, РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T16:42
2021-12-02T16:42
2021-12-02T16:44
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Теперь жители Московской области смогут оформлять загранпаспорта нового образца в МФЦ. Специальные кабины, в которых можно сдать биометрию и сфотографироваться, появились в 43 МФЦ региона, сообщил телеканал "360"."Раньше в МФЦ можно было оформить только документ старого образца – на пять лет, а для загранпаспорта нового поколения требовалось посещать МВД, чтобы сдать биометрию", – рассказала министр государственного управления региона Надежда Куртяник.Для того чтобы оформить загранпаспорт, нужно записаться в МФЦ и, придя по записи, оформить заявку на получение паспорта в окне приема. Сотрудник МФЦ выдаст клиенту уникальный штрихкод и проведет в специальную кабину для сдачи биометрии.Молодым людям призывного возраста для оформления загранпаспорта потребуется предъявить военный билет.Список МФЦ, оборудованных специальными кабинами, размещен на сайте мингосуправления Подмосковья.
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости.
Теперь жители Московской области смогут оформлять загранпаспорта нового образца в МФЦ. Специальные кабины, в которых можно сдать биометрию и сфотографироваться, появились в 43 МФЦ региона, сообщил телеканал "360"
.
"Раньше в МФЦ можно было оформить только документ старого образца – на пять лет, а для загранпаспорта нового поколения требовалось посещать МВД, чтобы сдать биометрию", – рассказала министр государственного управления региона Надежда Куртяник.
Для того чтобы оформить загранпаспорт, нужно записаться в МФЦ и, придя по записи, оформить заявку на получение паспорта в окне приема. Сотрудник МФЦ выдаст клиенту уникальный штрихкод и проведет в специальную кабину для сдачи биометрии.
Молодым людям призывного возраста для оформления загранпаспорта потребуется предъявить военный билет.
Список МФЦ, оборудованных специальными кабинами, размещен на сайте мингосуправления Подмосковья.