Для взрослых и детей: как быстро оформить загранпаспорт в 2022 году
Загранпаспорт
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. В 2022 году в России можно получить не только традиционный, но и биометрический загранпаспорт. Граждане могут оформить документы в МФЦ, в паспортном столе и на сайте “Госуслуги”. Как сделать загранпаспорт, какой срок изготовления и сколько это будет стоить - в материале РИА Новости.
Загранпаспорт 2022
Загранпаспорт представляет собой официальный документ, удостоверяющий личность при пересечении границы и пребывании гражданина на территории другого государства. Для получения загранпаспорта необходимо обратиться в полицию в отделение по вопросам миграции. При этом заявление о его выдаче может быть подано по экстерриториальному принципу по месту жительства, пребывания или по месту обращения гражданина. Для его оформления кроме заявления требуется фотография 35х45 и оплаченная госпошлина.
“Документы можно подать через МФЦ, портал “Госуслуги” и через паспортный стол, - комментирует Илья Сорокин, юрист компании "Единый центр защиты". - Гражданин при подаче заявления вправе выбрать заграничный паспорт старого образца, который действует пять лет, либо содержащий электронный носитель информации со сроком действия 10 лет”.
Заграничный паспорт РФ
Стоимость
Загранпаспорт старого образца стоит для взрослых 2 000 руб., для детей до 14 лет - 1 000 руб. При обращении через портал “Госуслуги” применяется коэффициент 0,7 - т.е. предоставляется скидка 30%. За оформление загранпаспорта нового образца взрослые заплатят 5 000 руб., для детей до 14 лет он стоит 2 500 руб. При оформлении документов через сайт “Госуслуги” действует аналогичная скидка.
Как сэкономить
Когда заявление зарегистрируют и рассмотрят, в личном кабинете появится уведомление о возможности оплатить госпошлину на портале. Через сайт “Госуслуги” это на 30% дешевле - 3500 рублей. При оплате другим способом придется заплатить полную сумму.
Госпошлину со скидкой можно оплатить с помощью банковской карты, через электронный кошелек или мобильного оператора. Распечатывать квитанцию и лично идти в отделение банка не придется. Деньги спишутся со счета, а в личный кабинет на сайте “Госуслуги” придет подтверждение.
Отличия старого и биометрического загранпаспортов
До 2022 года существовал так называемый “старый” паспорт. С этого года можно получить биометрический документ. Различия принципиальные:
- 1Срок действия паспортов – 5 и 10 лет соответственно.
- 2В документ старого образца можно вписать детей до 14 лет (ребенок может отправиться за границу только с тем родителем, у которого в документе есть соответствующая отметка). В документ нового образца нельзя вписать ребёнка, на него загранпаспорт оформляется отдельно.
- 3При личной подаче заявления о выдаче паспорта, содержащего электронный носитель информации, делается цифровое фото, в МФЦ сканируются папиллярные узоры пальцев рук гражданам в возрасте от 12 лет.
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкДевушка сдает биометрические данные для оформления заграничного паспорта в специальной криптобиокабине в МФЦ
Девушка сдает биометрические данные для оформления заграничного паспорта в специальной криптобиокабине в МФЦ
Существуют причины, по которым паспорт нового образца могут не выдать. О них рассказал юрист Европейской Юридической Службы Евгений Корнеев.
Причин отказа может быть несколько. Некоторые из них:
- —фотографии не соответствуют требованиям (волосы, не загораживающие лицо", размер 35х45 и т.д.);
- —неверно заполнены сведения о трудовой деятельности за последние 10 лет;
- —допущены технические ошибки при заполнении заявления;
- —есть основания для запрета выезда за границу;
- —есть непогашенные долги свыше 10 000 рублей;
- —уклонение от военной службы в призывном возрасте;
- —оформлен запрет на выезд ребенка от второго родителя.
Оформление загранпаспорта
Главное в оформлении загранпаспорта - следовать пошаговой инструкции, чтобы сделать все правильно и не затягивать процесс.
Где можно оформить
Оформить загранпаспорт можно тремя способами: в отделениях многофункциональных центров, на сайте “Госуслуги” или в паспортном столе.
- —МФЦ
Для получения паспорта через МФЦ нужно прийти туда с пакетом документов и фотографиями, дождаться очереди, оплатить госпошлину в терминале, заполнить заявление - три страницы в двух экземплярах. Таким способом можно получить паспорт в среднем за три недели. Когда документ готов, оформителю приходит SMS или ему звонят из МФЦ.
- —Паспортный стол
Если гражданин хочет получить новый биометрический документ, рекомендуется оформить его в паспортном столе. Поскольку именно здесь нужно будет сделать фото на документ. Сотрудник паспортного стола может подсказать, как не допустить ошибок.
- —Госуслуги
“Самый простой способ - оформить загранпаспорт на сайте “Госуслуги”, - комментирует Анастасия Кучерена, глава Kucherena Consultation Group. - Для биометрического паспорта на 10 лет понадобится заполнить анкету и отправить "селфи". После проверки анкеты необходимо оплатить пошлину в размере 3500 рублей (иным способом - 5000). После этого гражданина пригласят снять биометрию (по почте или по SMS) - это фотография в специальной кабинке - и снять отпечатки пальцев с помощью сканера. К этой процедуре допустят только при наличии общегражданского паспорта и квитанции об оплате пошлины. В течение двух недель новый паспорт будет готов”.
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкСправочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Пошаговое руководство
На сайте “Госуслуги” есть пошаговое руководство по оформлению загранпаспорта:
- 1Заполнить заявление. Чтобы получить российский или заграничный паспорт, следует выбрать необходимую услугу и заполнить форму с учетом подсказок. Для этого понадобится подтвержденная учетная запись. Проверить ее статус можно в настройках профиля.
- 2Загрузить фотографию. Снимок можно сделать на телефон. На портале есть подсказки по поводу ракурса и отступов. Это будет не та фотография, которая окажется в паспорте. Готовые снимки нужно принести при предъявлении оригиналов документов в МФЦ.
- 3Дождаться проверки заявления. Заявление на оформление паспорта через портал “Госуслуги” распечатывать и лично куда-то относить не нужно. В ответ придет подтверждение, что оно зарегистрировано, после чего можно оплачивать госпошлину.
- 4Оплатить госпошлину.
- 5Предъявить оригиналы документов в удобное время в МФЦ. После оплаты госпошлины заявителю придет приглашение для проверки документов. Нужно будет лично принести оригиналы.
- 6Забрать готовые документы.
Если подать заявление по месту жительства через МФЦ, загранпаспорт будет готов в течение месяца, если по месту пребывания — в течение трех месяцев. Если оформлять паспорт через портал “Госуслуги” - меньше месяца.
Документы для оформления
Новый образец загранпаспорта можно оформлять детям с раннего возраста, но перечень документов для совершеннолетних и несовершеннолетних граждан значительно отличается.
- —Для взрослых
Для биометрического загранпаспорта нужен следующий пакет документов:
- 1заявление о выдаче загранпаспорта в одном экземпляре;
- 2паспорт гражданина РФ;
- 3военный билет с отметкой об окончании прохождения службы или о негодности (ограниченной годности) к ней либо военный билет офицера запаса - для мужчин в возрасте от 18 до 27 лет;
- 4личная фотография в электронной форме (в случае подачи заявления с использованием Единого портала госуслуг);
- 5заявление об объявлении ранее выданного паспорта, содержащего электронный носитель информации (паспорта), недействительным (в случае его утраты).
Размер госпошлины
Государственная пошлина за выдачу паспорта нового образца со сроком действия 10 лет в соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2018 года № 180-ФЗ "О внесении изменений в статьи 333.28 и 333.33 части второй Налогового кодекса Российской Федерации" составляет 5000 рублей, для несовершеннолетних граждан Российской Федерации до 14 лет — 2500 рублей.
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкДевушка в Международном аэропорту Кольцово в Екатеринбурге
Девушка в Международном аэропорту Кольцово в Екатеринбурге
Государственная пошлина за выдачу паспорта со сроком действия 5 лет составляет 2000 рублей, для детей до 14 лет — 1000 рублей.
- —Для детей
Родитель может оформить биометрический паспорт ребенку любого возраста. Перечень документов зависит от того, сколько ему лет.
До 14 лет
- 1Заявление о выдаче паспорта несовершеннолетнему гражданину - один экземпляр.
- 2Свидетельство о рождении с отметкой о гражданстве РФ или вкладыш о гражданстве (выдавался с 2003 по 2007 год).
- 3Один из документов, подтверждающих права законного представителя: паспорт родителя/опекуна.
- 4Одна фотография 35х45.
От 14 до 18 лет
- 1Заявление о выдаче паспорта несовершеннолетнему гражданину - два экземпляра.
- 2Гражданский паспорт РФ.
- 3Один из документов, подтверждающих права законного представителя: свидетельство о рождении несовершеннолетнего для подтверждения сведений о родителе.
- 4Одна фотография 35х45.
Оплата
Госпошлина за загранпаспорт нового образца составляет 3500 для совершеннолетних и 1500 рублей для лиц, не достигших 18 лет. При оформлении загранпаспорта старого образца совершеннолетним придется заплатить 2000 рублей, а несовершеннолетним 1000.
Сроки
Нет разницы в сроках получения паспорта старого образца и нового биометрического загранпаспорта. Он составляет один месяц при подаче заявления по месту регистрации и три месяца по месту пребывания. Исключение составляет только оформление через сайт "Госуслуг", так как такой способ значительно ускоряет процесс.
Где забрать загранпаспорт
Гражданин может получить заграничный паспорт в отделении паспортного стола или МФЦ по месту жительства. Главное - сделать это в том городе, где он зарегистрирован. В этом случае срок оформления загранпаспорта будет минимальным среди всех возможных вариантов и при отсутствии оснований для срочной регистрации составит всего один месяц.
Заграничные биометрические паспорта
Как получить загранпаспорт максимально быстро
Самый быстрый и простой способ получить заграничный паспорт - это подать заявку на сайте "Госуслуги", оплатить сумму сбора и принести документы в МФЦ. Анкета на получение заграничного паспорта быстро заполняется на сайте “Госуслуги”. Затем необходимо оплатить государственную пошлину и отнести оригиналы документов в отдел главного управления по вопросам миграции МВД или МФЦ.