https://ria.ru/20220318/zagranpasport-1778881578.html

Для взрослых и детей: как быстро оформить загранпаспорт в 2022 году

Загранпаспорт 2022: как получить, сколько стоит, какие документы нужны, сроки

Для взрослых и детей: как быстро оформить загранпаспорт в 2022 году

В 2022 году в России можно получить не только традиционный, но и биометрический загранпаспорт. Граждане могут оформить документы в МФЦ, в паспортном столе и на... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T18:55

2022-03-18T18:55

2022-03-18T18:55

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. В 2022 году в России можно получить не только традиционный, но и биометрический загранпаспорт. Граждане могут оформить документы в МФЦ, в паспортном столе и на сайте “Госуслуги”. Как сделать загранпаспорт, какой срок изготовления и сколько это будет стоить - в материале РИА Новости.Загранпаспорт 2022Загранпаспорт представляет собой официальный документ, удостоверяющий личность при пересечении границы и пребывании гражданина на территории другого государства. Для получения загранпаспорта необходимо обратиться в полицию в отделение по вопросам миграции. При этом заявление о его выдаче может быть подано по экстерриториальному принципу по месту жительства, пребывания или по месту обращения гражданина. Для его оформления кроме заявления требуется фотография 35х45 и оплаченная госпошлина.“Документы можно подать через МФЦ, портал “Госуслуги” и через паспортный стол, - комментирует Илья Сорокин, юрист компании "Единый центр защиты". - Гражданин при подаче заявления вправе выбрать заграничный паспорт старого образца, который действует пять лет, либо содержащий электронный носитель информации со сроком действия 10 лет”.СтоимостьЗагранпаспорт старого образца стоит для взрослых 2 000 руб., для детей до 14 лет - 1 000 руб. При обращении через портал “Госуслуги” применяется коэффициент 0,7 - т.е. предоставляется скидка 30%. За оформление загранпаспорта нового образца взрослые заплатят 5 000 руб., для детей до 14 лет он стоит 2 500 руб. При оформлении документов через сайт “Госуслуги” действует аналогичная скидка.Как сэкономитьКогда заявление зарегистрируют и рассмотрят, в личном кабинете появится уведомление о возможности оплатить госпошлину на портале. Через сайт “Госуслуги” это на 30% дешевле - 3500 рублей. При оплате другим способом придется заплатить полную сумму.Госпошлину со скидкой можно оплатить с помощью банковской карты, через электронный кошелек или мобильного оператора. Распечатывать квитанцию и лично идти в отделение банка не придется. Деньги спишутся со счета, а в личный кабинет на сайте “Госуслуги” придет подтверждение.Отличия старого и биометрического загранпаспортовДо 2022 года существовал так называемый “старый” паспорт. С этого года можно получить биометрический документ. Различия принципиальные:Существуют причины, по которым паспорт нового образца могут не выдать. О них рассказал юрист Европейской Юридической Службы Евгений Корнеев.Причин отказа может быть несколько. Некоторые из них:Оформление загранпаспортаГлавное в оформлении загранпаспорта - следовать пошаговой инструкции, чтобы сделать все правильно и не затягивать процесс.Где можно оформитьОформить загранпаспорт можно тремя способами: в отделениях многофункциональных центров, на сайте “Госуслуги” или в паспортном столе.Для получения паспорта через МФЦ нужно прийти туда с пакетом документов и фотографиями, дождаться очереди, оплатить госпошлину в терминале, заполнить заявление - три страницы в двух экземплярах. Таким способом можно получить паспорт в среднем за три недели. Когда документ готов, оформителю приходит SMS или ему звонят из МФЦ.Если гражданин хочет получить новый биометрический документ, рекомендуется оформить его в паспортном столе. Поскольку именно здесь нужно будет сделать фото на документ. Сотрудник паспортного стола может подсказать, как не допустить ошибок.“Самый простой способ - оформить загранпаспорт на сайте “Госуслуги”, - комментирует Анастасия Кучерена, глава Kucherena Consultation Group. - Для биометрического паспорта на 10 лет понадобится заполнить анкету и отправить "селфи". После проверки анкеты необходимо оплатить пошлину в размере 3500 рублей (иным способом - 5000). После этого гражданина пригласят снять биометрию (по почте или по SMS) - это фотография в специальной кабинке - и снять отпечатки пальцев с помощью сканера. К этой процедуре допустят только при наличии общегражданского паспорта и квитанции об оплате пошлины. В течение двух недель новый паспорт будет готов”.Пошаговое руководствоНа сайте “Госуслуги” есть пошаговое руководство по оформлению загранпаспорта:Если подать заявление по месту жительства через МФЦ, загранпаспорт будет готов в течение месяца, если по месту пребывания — в течение трех месяцев. Если оформлять паспорт через портал “Госуслуги” - меньше месяца.Документы для оформленияНовый образец загранпаспорта можно оформлять детям с раннего возраста, но перечень документов для совершеннолетних и несовершеннолетних граждан значительно отличается.Для биометрического загранпаспорта нужен следующий пакет документов:Размер госпошлиныГосударственная пошлина за выдачу паспорта нового образца со сроком действия 10 лет в соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2018 года № 180-ФЗ "О внесении изменений в статьи 333.28 и 333.33 части второй Налогового кодекса Российской Федерации" составляет 5000 рублей, для несовершеннолетних граждан Российской Федерации до 14 лет — 2500 рублей.Государственная пошлина за выдачу паспорта со сроком действия 5 лет составляет 2000 рублей, для детей до 14 лет — 1000 рублей.Родитель может оформить биометрический паспорт ребенку любого возраста. Перечень документов зависит от того, сколько ему лет.До 14 летОт 14 до 18 летОплатаГоспошлина за загранпаспорт нового образца составляет 3500 для совершеннолетних и 1500 рублей для лиц, не достигших 18 лет. При оформлении загранпаспорта старого образца совершеннолетним придется заплатить 2000 рублей, а несовершеннолетним 1000.СрокиНет разницы в сроках получения паспорта старого образца и нового биометрического загранпаспорта. Он составляет один месяц при подаче заявления по месту регистрации и три месяца по месту пребывания. Исключение составляет только оформление через сайт "Госуслуг", так как такой способ значительно ускоряет процесс.Где забрать загранпаспортГражданин может получить заграничный паспорт в отделении паспортного стола или МФЦ по месту жительства. Главное - сделать это в том городе, где он зарегистрирован. В этом случае срок оформления загранпаспорта будет минимальным среди всех возможных вариантов и при отсутствии оснований для срочной регистрации составит всего один месяц.Как получить загранпаспорт максимально быстроСамый быстрый и простой способ получить заграничный паспорт - это подать заявку на сайте "Госуслуги", оплатить сумму сбора и принести документы в МФЦ. Анкета на получение заграничного паспорта быстро заполняется на сайте “Госуслуги”. Затем необходимо оплатить государственную пошлину и отнести оригиналы документов в отдел главного управления по вопросам миграции МВД или МФЦ.

https://ria.ru/20220217/zagranvyezd-1773408083.html

https://ria.ru/20220112/zagranpasport-1767462908.html

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