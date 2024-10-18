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Загранпаспорт 2024: как сделать через Госуслуги, МФЦ, сроки, документы, сколько стоит
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Туризм
 
12:44 18.10.2024
https://ria.ru/20241018/zagranpasport-1778881578.html
Для взрослых и детей: как быстро оформить загранпаспорт в 2024 году
Загранпаспорт 2024: как сделать через Госуслуги, МФЦ, сроки, документы, сколько стоит
Для взрослых и детей: как быстро оформить загранпаспорт в 2024 году
В 2024 году в России можно получить не только традиционный, но и биометрический загранпаспорт. Граждане могут оформить документы в МФЦ, МВД и на сайте... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T12:44
2024-10-18T12:44
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. В 2024 году в России можно получить не только традиционный, но и биометрический загранпаспорт. Граждане могут оформить документы в МФЦ, МВД и на сайте “Госуслуги”. Как сделать загранпаспорт и какие действия для этого нужно совершить, срок изготовления документа и сколько это будет стоить, - в материале РИА Новости.ЗагранпаспортЗагранпаспорт представляет собой официальный документ, удостоверяющий личность при пересечении границы и пребывании гражданина на территории другого государства. Для получения загранпаспорта необходимо обратиться в полицию в отделение по вопросам миграции. При этом заявление о его выдаче может быть подано по экстерриториальному принципу по месту жительства, пребывания или по месту обращения гражданина. Для его оформления кроме заявления требуется фотография 35х45 и оплаченная госпошлина.“Документы можно подать через МФЦ, портал “Госуслуги” и в МВД, - комментирует Илья Сорокин, юрист компании "Единый центр защиты". - Гражданин при подаче заявления вправе выбрать заграничный паспорт старого образца, который действует пять лет, либо содержащий электронный носитель информации со сроком действия 10 лет”.Кто может получитьЛюбой гражданин России имеет право оформить загранпаспорт. Лица, старше 18 лет, подают заявление самостоятельно, за ребенка это может сделать один из родителей (попечителей).Как оформить загранпаспортГлавное в оформлении загранпаспорта - следовать пошаговой инструкции, чтобы сделать все правильно и не затягивать процесс.Через Госуслуги“Самый простой способ - оформить загранпаспорт на сайте “Госуслуги”, - комментирует Анастасия Кучерена, глава Kucherena Consultation Group. - Для биометрического паспорта на 10 лет понадобится заполнить анкету и отправить "селфи". После проверки анкеты необходимо оплатить пошлину в размере 5000 рублей. После этого гражданина пригласят снять биометрию (по почте или по SMS) - это фотография в специальной кабинке - и снять отпечатки пальцев с помощью сканера. К этой процедуре допустят только при наличии общегражданского паспорта и квитанции об оплате пошлины. В течение двух недель новый паспорт будет готов”.На сайте “Госуслуги” есть пошаговое руководство по оформлению загранпаспорта:В МФЦДля получения паспорта через МФЦ нужно прийти туда с пакетом документов и фотографиями, дождаться очереди, оплатить госпошлину в терминале, заполнить заявление - три страницы в двух экземплярах. Таким способом можно получить паспорт в среднем за три недели. Когда документ готов, оформителю приходит SMS или ему звонят из МФЦ.В МВДЕсли подать заявление по месту жительства в МВД, загранпаспорт будет готов в течение месяца. Если гражданин хочет получить новый биометрический документ, рекомендуется оформить его в МВД. Поскольку именно здесь нужно будет сделать фото на документ. Сотрудник может подсказать, как не допустить ошибок.Необходимые документыНовый образец загранпаспорта можно оформлять детям с раннего возраста, но перечень документов для совершеннолетних и несовершеннолетних граждан значительно отличаетсяДля взрослыхДля биометрического загранпаспорта нужен следующий пакет документов:Для детейРодитель может оформить биометрический паспорт ребенку любого возраста. Перечень документов зависит от того, сколько ему лет.До 14 летОт 14 до 18 летСтоимость полученияГосударственная пошлина за выдачу паспорта нового образца с 1 июля 2024 года вырастет на 20%: с 2500 до 3000 руб для россиян до 14 лет и с 5000 до 6000 руб. для остальных. Пошлины за выдачу загранпаспортов без чипа останутся прежними - 1000 и 2000 руб. соответственно.“При этом за выдачу паспорта гражданину РФ, проживающему в Калининградской области, госпошлина не взимается”, - уточняет Оксана Васильева, доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ.Оплатить госпошлину можно:Сроки оформленияНет разницы в сроках получения паспорта старого образца и нового биометрического загранпаспорта. Он составляет один месяц при подаче заявления по месту регистрации и три месяца по месту пребывания. Исключение составляет только оформление через сайт "Госуслуг", так как такой способ значительно ускоряет процесс.Срок действия паспортаДо 2022 года существовал так называемый “старый” паспорт. С этого года можно получить биометрический документ. Срок действия паспортов - 5 и 10 лет соответственно.Как получить загранпаспорт максимально быстроСамый быстрый и простой способ получить заграничный паспорт - это подать заявку на сайте "Госуслуги", оплатить сумму сбора и принести документы в МФЦ. Анкета на получение заграничного паспорта быстро заполняется на сайте. Затем необходимо оплатить государственную пошлину и отнести оригиналы документов в отдел главного управления по вопросам миграции МВД или МФЦ.Отказ в получении паспортаСуществуют причины, по которым паспорт нового образца могут не выдать. О них рассказал юрист Европейской юридической службы Евгений Корнеев.Причин отказа может быть несколько. Некоторые из них:Кроме того, в некоторых случаях гражданину может быть временно запрещен выезд за рубеж. С 11 декабря 2023 года такой человек обязан сдать свой заграничный паспорт на хранение МВД в течение пяти дней. Уведомлять об ограничениях на выезд из РФ должны в течение трех дней с момента принятия решения. Временный запрет на выезд может быть наложен, если человек:Нововведения в получении загранпаспорта в 2024 годуРазмер госпошлины за выдачу загранпаспорта с июля 2024 года повысится. При этом сумма вырастет только на загранпаспорта нового образца с чипом.Советы экспертовГражданин может получить заграничный паспорт в отделении паспортного стола или МФЦ по месту жительства. Эксперты уточняют, что главное - сделать это в том городе, где он зарегистрирован. В этом случае срок оформления загранпаспорта будет минимальным среди всех возможных вариантов и при отсутствии оснований для срочной регистрации составит всего один месяц.Выбирая, какой загранпаспорт оформить (нового и старого образца), следует знать, что отличия между ними принципиальные:Срок действия паспортов - 5 и 10 лет соответственно.2.В документ старого образца можно вписать детей до 14 лет (ребенок может отправиться за границу только с тем родителем, у которого в документе есть соответствующая отметка). В документ нового образца нельзя вписать ребёнка, на него загранпаспорт оформляется отдельно.3.При личной подаче заявления о выдаче паспорта, содержащего электронный носитель информации, делается цифровое фото, в МФЦ сканируются папиллярные узоры пальцев рук гражданам в возрасте от 12 лет.
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россия, общество, паспорт, новости - туризм
Россия, Общество, Паспорт, Туризм, Новости - Туризм

Для взрослых и детей: как быстро оформить загранпаспорт в 2024 году

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗагранпаспорт
Загранпаспорт - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Загранпаспорт
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Оглавление
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. В 2024 году в России можно получить не только традиционный, но и биометрический загранпаспорт. Граждане могут оформить документы в МФЦ, МВД и на сайте “Госуслуги”. Как сделать загранпаспорт и какие действия для этого нужно совершить, срок изготовления документа и сколько это будет стоить, - в материале РИА Новости.

Загранпаспорт

Загранпаспорт представляет собой официальный документ, удостоверяющий личность при пересечении границы и пребывании гражданина на территории другого государства. Для получения загранпаспорта необходимо обратиться в полицию в отделение по вопросам миграции. При этом заявление о его выдаче может быть подано по экстерриториальному принципу по месту жительства, пребывания или по месту обращения гражданина. Для его оформления кроме заявления требуется фотография 35х45 и оплаченная госпошлина.
“Документы можно подать через МФЦ, портал “Госуслуги” и в МВД, - комментирует Илья Сорокин, юрист компании "Единый центр защиты". - Гражданин при подаче заявления вправе выбрать заграничный паспорт старого образца, который действует пять лет, либо содержащий электронный носитель информации со сроком действия 10 лет”.
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЗаграничный паспорт РФ
Заграничный паспорт РФ - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Заграничный паспорт РФ

Кто может получить

Любой гражданин России имеет право оформить загранпаспорт. Лица, старше 18 лет, подают заявление самостоятельно, за ребенка это может сделать один из родителей (попечителей).

Как оформить загранпаспорт

Главное в оформлении загранпаспорта - следовать пошаговой инструкции, чтобы сделать все правильно и не затягивать процесс.

Через Госуслуги

“Самый простой способ - оформить загранпаспорт на сайте “Госуслуги”, - комментирует Анастасия Кучерена, глава Kucherena Consultation Group. - Для биометрического паспорта на 10 лет понадобится заполнить анкету и отправить "селфи". После проверки анкеты необходимо оплатить пошлину в размере 5000 рублей. После этого гражданина пригласят снять биометрию (по почте или по SMS) - это фотография в специальной кабинке - и снять отпечатки пальцев с помощью сканера. К этой процедуре допустят только при наличии общегражданского паспорта и квитанции об оплате пошлины. В течение двух недель новый паспорт будет готов”.
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На сайте “Госуслуги” есть пошаговое руководство по оформлению загранпаспорта:

Заполнить заявление

Чтобы получить российский или заграничный паспорт, следует выбрать необходимую услугу и заполнить форму с учетом подсказок. Для этого понадобится подтвержденная учетная запись. Проверить ее статус можно в настройках профиля.

Загрузить фотографию

Снимок можно сделать на телефон. На портале есть подсказки по поводу ракурса и отступов. Это будет не та фотография, которая окажется в паспорте. Готовые снимки нужно принести при предъявлении оригиналов документов в МВД

Дождаться проверки заявления

Заявление на оформление паспорта через портал “Госуслуги” распечатывать и лично куда-то относить не нужно. В ответ придет подтверждение, что оно зарегистрировано, после чего можно оплачивать госпошлину

Оплатить госпошлину

в банке;

в МФЦ;

в терминале самообслуживания;

на “Госуслугах

Предъявить оригиналы документов в удобное время в МВД

После оплаты госпошлины заявителю придет приглашение для проверки документов. Нужно будет лично принести оригиналы

Забрать готовые документы

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкДевушка сдает биометрические данные для оформления заграничного паспорта в специальной криптобиокабине в МФЦ
Девушка сдает биометрические данные для оформления заграничного паспорта в специальной криптобиокабине в МФЦ - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Девушка сдает биометрические данные для оформления заграничного паспорта в специальной криптобиокабине в МФЦ

В МФЦ

Для получения паспорта через МФЦ нужно прийти туда с пакетом документов и фотографиями, дождаться очереди, оплатить госпошлину в терминале, заполнить заявление - три страницы в двух экземплярах. Таким способом можно получить паспорт в среднем за три недели. Когда документ готов, оформителю приходит SMS или ему звонят из МФЦ.

В МВД

Если подать заявление по месту жительства в МВД, загранпаспорт будет готов в течение месяца. Если гражданин хочет получить новый биометрический документ, рекомендуется оформить его в МВД. Поскольку именно здесь нужно будет сделать фото на документ. Сотрудник может подсказать, как не допустить ошибок.

Необходимые документы

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Для взрослых
Для биометрического загранпаспорта нужен следующий пакет документов:
  • заявление о выдаче загранпаспорта в одном экземпляре;
  • паспорт гражданина РФ;
  • военный билет с отметкой об окончании прохождения службы или о негодности (ограниченной годности) к ней либо военный билет офицера запаса - для мужчин в возрасте от 18 до 27 лет;
  • личная фотография в электронной форме (в случае подачи заявления с использованием Единого портала госуслуг);
  • заявление об объявлении ранее выданного паспорта, содержащего электронный носитель информации (паспорта), недействительным (в случае его утраты).
Для детей
Родитель может оформить биометрический паспорт ребенку любого возраста. Перечень документов зависит от того, сколько ему лет.
До 14 лет
  • заявление о выдаче паспорта несовершеннолетнему гражданину - один экземпляр;
  • свидетельство о рождении с отметкой о гражданстве РФ или вкладыш о гражданстве (выдавался с 2003 по 2007 год);
  • один из документов, подтверждающих права законного представителя: паспорт родителя/опекуна;
  • одна фотография 35х45.
© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкСправочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги
От 14 до 18 лет
  • заявление о выдаче паспорта несовершеннолетнему гражданину - два экземпляра;
  • гражданский паспорт РФ;
  • один из документов, подтверждающих права законного представителя: свидетельство о рождении несовершеннолетнего для подтверждения сведений о родителе;
  • фотография 35х45.

Стоимость получения

Государственная пошлина за выдачу паспорта нового образца с 1 июля 2024 года вырастет на 20%: с 2500 до 3000 руб для россиян до 14 лет и с 5000 до 6000 руб. для остальных. Пошлины за выдачу загранпаспортов без чипа останутся прежними - 1000 и 2000 руб. соответственно.
“При этом за выдачу паспорта гражданину РФ, проживающему в Калининградской области, госпошлина не взимается”, - уточняет Оксана Васильева, доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ.
Оплатить госпошлину можно:
  • в банке;
  • в МФЦ;
  • в терминале самообслуживания;
  • на “Госуслугах”.
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Сроки оформления

Нет разницы в сроках получения паспорта старого образца и нового биометрического загранпаспорта. Он составляет один месяц при подаче заявления по месту регистрации и три месяца по месту пребывания. Исключение составляет только оформление через сайт "Госуслуг", так как такой способ значительно ускоряет процесс.

Срок действия паспорта

До 2022 года существовал так называемый “старый” паспорт. С этого года можно получить биометрический документ. Срок действия паспортов - 5 и 10 лет соответственно.

Как получить загранпаспорт максимально быстро

Самый быстрый и простой способ получить заграничный паспорт - это подать заявку на сайте "Госуслуги", оплатить сумму сбора и принести документы в МФЦ. Анкета на получение заграничного паспорта быстро заполняется на сайте. Затем необходимо оплатить государственную пошлину и отнести оригиналы документов в отдел главного управления по вопросам миграции МВД или МФЦ.
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкДевушка в аэропорту
Девушка в аэропорту - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Девушка в аэропорту

Отказ в получении паспорта

Существуют причины, по которым паспорт нового образца могут не выдать. О них рассказал юрист Европейской юридической службы Евгений Корнеев.
Причин отказа может быть несколько. Некоторые из них:
  • фотографии не соответствуют требованиям (волосы, не загораживающие лицо", размер 35х45 и т.д.);
  • неверно заполнены сведения о трудовой деятельности за последние 10 лет;
  • допущены технические ошибки при заполнении заявления;
  • есть основания для запрета выезда за границу;
  • есть непогашенные долги свыше 10 000 рублей;
  • уклонение от военной службы в призывном возрасте;
  • оформлен запрет на выезд ребенка от второго родителя.
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Кроме того, в некоторых случаях гражданину может быть временно запрещен выезд за рубеж. С 11 декабря 2023 года такой человек обязан сдать свой заграничный паспорт на хранение МВД в течение пяти дней. Уведомлять об ограничениях на выезд из РФ должны в течение трех дней с момента принятия решения. Временный запрет на выезд может быть наложен, если человек:
  • имеет допуск к гостайне;
  • проходит военную или альтернативную гражданскую службу;
  • подозревается или обвиняется в совершении преступления;
  • осужден за совершение преступления;
  • уклоняется от наложенных судом обязательств;
  • предоставил заведомо ложные сведения при оформлении документов на выезд;
  • является сотрудником ФСБ России;
  • уволен с военной службы в органах ФСБ России;
  • признан банкротом.
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЗаграничные биометрические паспорта
Заграничные биометрические паспорта - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Заграничные биометрические паспорта

Нововведения в получении загранпаспорта в 2024 году

Размер госпошлины за выдачу загранпаспорта с июля 2024 года повысится. При этом сумма вырастет только на загранпаспорта нового образца с чипом.

Советы экспертов

Гражданин может получить заграничный паспорт в отделении паспортного стола или МФЦ по месту жительства. Эксперты уточняют, что главное - сделать это в том городе, где он зарегистрирован. В этом случае срок оформления загранпаспорта будет минимальным среди всех возможных вариантов и при отсутствии оснований для срочной регистрации составит всего один месяц.
Выбирая, какой загранпаспорт оформить (нового и старого образца), следует знать, что отличия между ними принципиальные:
Срок действия паспортов - 5 и 10 лет соответственно.
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2.В документ старого образца можно вписать детей до 14 лет (ребенок может отправиться за границу только с тем родителем, у которого в документе есть соответствующая отметка). В документ нового образца нельзя вписать ребёнка, на него загранпаспорт оформляется отдельно.
3.При личной подаче заявления о выдаче паспорта, содержащего электронный носитель информации, делается цифровое фото, в МФЦ сканируются папиллярные узоры пальцев рук гражданам в возрасте от 12 лет.
 
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