https://ria.ru/20211202/bezopasnost-1761899342.html

Путин отчитал главу "СДС-Уголь" за отсутствие условий безопасности на шахте

Путин отчитал главу "СДС-Уголь" за отсутствие условий безопасности на шахте - РИА Новости, 02.12.2021

Путин отчитал главу "СДС-Уголь" за отсутствие условий безопасности на шахте

Президент России Владимир Путин попросил главу совета директоров "СДС-Уголь" Михаила Федяева объяснить отсутствие условий безопасности на шахте "Листвяжная" в... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T18:27

2021-12-02T18:27

2021-12-02T18:27

происшествия

кемеровская область

белово

владимир путин

сдс-уголь

россия

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил главу совета директоров "СДС-Уголь" Михаила Федяева объяснить отсутствие условий безопасности на шахте "Листвяжная" в Кузбассе, сообщить, следили ли за этим или только деньги считали."Михаил Юрьевич Федяев (председатель совета директоров акционерного общества "Холдинговая компания "СДС-Уголь"), а совет директоров как-то следит за тем, что происходит в сфере безопасности, или только деньги считает?" - поинтересовался Путин у председателя совета "СДС-Уголь" на совещании о ситуации в угольной отрасли Кузбасса.Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей.Шахта "Листвяжная" принадлежит холдингу "СДС-Уголь", входящему в топ-3 производителей угля в России, и отрабатывает запасы Егозово-Красноярского угольного месторождения. Работает в связке с одноименной обогатительной фабрикой в том же Белово – одной из самых мощных в России по переработке энергетических углей.

https://ria.ru/20211202/listvyazhnaya-1761881940.html

кемеровская область

белово

россия

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"Следили или только деньги считали?" – Путин попросил объяснить отсутствие безопасности на "Листвяжной" Президент России Владимир Путин попросил главу совета директоров "СДС уголь" Михаила Федяева объяснить отсутствие условий безопасности на шахте "Листвяжная" в Кузбассе, сообщить, следили ли за этим или только деньги считали. 2021-12-02T18:27 true PT0M41S

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происшествия, кемеровская область, белово, владимир путин, сдс-уголь, россия, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе