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Путин потребовал ужесточить ответственность за нарушения в угольной отрасли
Путин потребовал ужесточить ответственность за нарушения в угольной отрасли - РИА Новости, 02.12.2021
Путин потребовал ужесточить ответственность за нарушения в угольной отрасли
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости ужесточать ответственность за нарушение требований безопасности в угольной отрасли. РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T16:40
2021-12-02T17:14
россия
происшествия
кемеровская область
владимир путин
авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости ужесточать ответственность за нарушение требований безопасности в угольной отрасли."Конечно, нужно ужесточать ответственность за нарушения требований безопасности. Это совершенно очевидная вещь", - сказал Путин на совещании о ситуации в угольной отрасли Кузбасса."В основе обеспечения безопасности лежит система оплаты труда. Я несколько раз возвращал вас всех к этому вопросу. Безусловно, необходимо уточнить состав условно постоянной составляющей в структуре платы за труд шахтеров, исключив из нее выплаты, зависящие от выработки", - добавил Путин.Как отметил глава государства, из-за несовершенства федерального отраслевого соглашения по угольной промышленности шахтеры вынуждены пренебрегать требованиями безопасности. По его словам, в соответствии с трудовым законодательством условно постоянная часть включает в себя, в том числе, оплату по сдельным расценкам, в том числе сдельный приработок."Это означает, что это позволяет фактически привязать оплату труда шахтеров к количеству добытого сырья - вот к чему это ведет в практическом плане, в жизни. Кроме того, условно-постоянная часть включает доплаты, устанавливаемые к тарифным ставкам, месячным окладам за работу во вредных условиях. Что в совокупности создает экономические стимулы для шахтеров пренебрегать требованиями безопасности, и обвинять их в этом нельзя, людям семьи кормить нужно, они рискуют. А мы все вместе должны создать такие условия, чтобы не было необходимости рисковать", - подчеркнул Путин.Он отметил, что приостанавливать деятельность шахт не будут."Шахты работать должны, деньги зарабатывать. Ну чего они будут по любому поводу и без повода останавливать работу предприятия, что ли? Нет, конечно. Поэтому необходимо уточнить ответственность за невыполнение требований по проведению дегазации и детализировать состав административных нарушений. Это совершенно точно, абсолютно точно нужно сделать", - сказал Путин."Нет никакого желания наращивать - мы сокращаем административные барьеры и условия для взяткодателей и взяткополучателей. Конечно, нужно с этим бороться, но нужно безопасность обеспечивать, нужно заниматься проверками соответствия ведения горных работ, проектной и технологической документацией. Нужно это делать обязательно и лучше, если это будут делать независимые структуры, не связанные с собственниками", - сказал Путин на совещании о ситуации в угольной отрасли Кузбасса.Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей.
https://ria.ru/20211202/putin-1761867117.html
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россия, происшествия, кемеровская область, владимир путин, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
16:40 02.12.2021 (обновлено: 17:14 02.12.2021)
 
Путин потребовал ужесточить ответственность за нарушения в угольной отрасли

Путин: нужно ужесточать ответственность за нарушение безопасности в угольной отрасли

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание о ситуации в угольной отрасли Кемеровской области Кузбасса в угольной отрасли Кузбасса
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание о ситуации в угольной отрасли Кемеровской области Кузбасса в угольной отрасли Кузбасса - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости ужесточать ответственность за нарушение требований безопасности в угольной отрасли.
"Конечно, нужно ужесточать ответственность за нарушения требований безопасности. Это совершенно очевидная вещь", - сказал Путин на совещании о ситуации в угольной отрасли Кузбасса.
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
16:42
Путин призвал повышать роль профсоюзов в обеспечении безопасности на шахтах
"В основе обеспечения безопасности лежит система оплаты труда. Я несколько раз возвращал вас всех к этому вопросу. Безусловно, необходимо уточнить состав условно постоянной составляющей в структуре платы за труд шахтеров, исключив из нее выплаты, зависящие от выработки", - добавил Путин.
Как отметил глава государства, из-за несовершенства федерального отраслевого соглашения по угольной промышленности шахтеры вынуждены пренебрегать требованиями безопасности. По его словам, в соответствии с трудовым законодательством условно постоянная часть включает в себя, в том числе, оплату по сдельным расценкам, в том числе сдельный приработок.
"Это означает, что это позволяет фактически привязать оплату труда шахтеров к количеству добытого сырья - вот к чему это ведет в практическом плане, в жизни. Кроме того, условно-постоянная часть включает доплаты, устанавливаемые к тарифным ставкам, месячным окладам за работу во вредных условиях. Что в совокупности создает экономические стимулы для шахтеров пренебрегать требованиями безопасности, и обвинять их в этом нельзя, людям семьи кормить нужно, они рискуют. А мы все вместе должны создать такие условия, чтобы не было необходимости рисковать", - подчеркнул Путин.
"Сегодня текущие нарушения - наказание предусмотрено за текущие нарушения в виде административных каких-то наказаний. А вот наказания в виде приостановления деятельности не предусмотрено", - сказал Путин на совещании по развитию угольной отрасли в Кузбассе.
Он отметил, что приостанавливать деятельность шахт не будут.
"Шахты работать должны, деньги зарабатывать. Ну чего они будут по любому поводу и без повода останавливать работу предприятия, что ли? Нет, конечно. Поэтому необходимо уточнить ответственность за невыполнение требований по проведению дегазации и детализировать состав административных нарушений. Это совершенно точно, абсолютно точно нужно сделать", - сказал Путин.
Авария на шахте Листвяжная в Кузбассе - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
15:34
Ростехнадзор назвал основную версию ЧП на шахте "Листвяжная"
"Нет никакого желания наращивать - мы сокращаем административные барьеры и условия для взяткодателей и взяткополучателей. Конечно, нужно с этим бороться, но нужно безопасность обеспечивать, нужно заниматься проверками соответствия ведения горных работ, проектной и технологической документацией. Нужно это делать обязательно и лучше, если это будут делать независимые структуры, не связанные с собственниками", - сказал Путин на совещании о ситуации в угольной отрасли Кузбасса.
Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей.
"Это отцы, братья, мужья". Траур по погибшим на шахте "Листвяжная"
© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

Кузбасс скорбит. В память о погибших на "Листвяжной" шахтерах и спасателях организовали стихийные мемориалы.

Местные жители возлагают цветы в память о погибших на шахте Листвяжная к мемориалу Память шахтерам Кузбасса в Кемерове
1 из 9

Кузбасс скорбит. В память о погибших на "Листвяжной" шахтерах и спасателях организовали стихийные мемориалы.

© РИА Новости / Александр Патрин
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© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

В Кемерово цветы возлагают к подножию монумента "Память шахтерам Кузбасса".

Местные жители несут цветы в память о погибших на шахте Листвяжная к мемориалу Память шахтерам Кузбасса в Кемерове
2 из 9

В Кемерово цветы возлагают к подножию монумента "Память шахтерам Кузбасса".

© РИА Новости / Александр Патрин
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© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

Кемеровчане у мемориала "Память шахтерам Кузбасса".

Местные жители возлагают цветы в память о погибших на шахте Листвяжная к мемориалу Память шахтерам Кузбасса в Кемерове
3 из 9

Кемеровчане у мемориала "Память шахтерам Кузбасса".

© РИА Новости / Александр Патрин
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Жители Белово несут цветы на аллею шахтерской славы в Грамотеино. Здесь расположен мемориал горноспасателям, погибшим в 2000 году на шахте "Комсомолец".

Жители поселка Грамотеино Кемеровской области во время возложения цветов к мемориалу работникам Военизированной горноспасательной части на аллее Шахтерская слава
4 из 9

Жители Белово несут цветы на аллею шахтерской славы в Грамотеино. Здесь расположен мемориал горноспасателям, погибшим в 2000 году на шахте "Комсомолец".

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

На мемориал возложены гвоздики, рядом стоят более десятка свечей.

Цветы у мемориала работникам Военизированной горноспасательной части (ВГСЧ) на аллее Шахтерская слава в Кемеровской области
5 из 9

На мемориал возложены гвоздики, рядом стоят более десятка свечей.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

Одна из местных жительниц рассказала, что трагедия коснулась всех: "Это шахтерский город, в каждой семье так или иначе есть шахтер. Это отцы, братья, мужья".

Местные жители возлагают цветы в память о погибших на шахте Листвяжная к мемориалу Память шахтерам Кузбасса в Кемерове
6 из 9

Одна из местных жительниц рассказала, что трагедия коснулась всех: "Это шахтерский город, в каждой семье так или иначе есть шахтер. Это отцы, братья, мужья".

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

Цветы и соболезнования оставляют в Новокузнецке, Москве и других городах.

Местные жители несут цветы в память о погибших на шахте Листвяжная к мемориалу Память шахтерам Кузбасса в Кемерове
7 из 9

Цветы и соболезнования оставляют в Новокузнецке, Москве и других городах.

© РИА Новости / Александр Патрин
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© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

Траур в Кемеровской области продлится с 26 по 28 ноября.

Цветы в память о погибших на шахте Листвяжная у мемориала погибшим шахтерам Кузбасса в Кемерове
8 из 9

Траур в Кемеровской области продлится с 26 по 28 ноября.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

В регионе приспущены флаги и отменены развлекательные мероприятия.

Приспущенный флаг на здании администрации Кемеровской области
9 из 9

В регионе приспущены флаги и отменены развлекательные мероприятия.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
1 из 9

Кузбасс скорбит. В память о погибших на "Листвяжной" шахтерах и спасателях организовали стихийные мемориалы.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
2 из 9

В Кемерово цветы возлагают к подножию монумента "Память шахтерам Кузбасса".

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
3 из 9

Кемеровчане у мемориала "Память шахтерам Кузбасса".

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
4 из 9

Жители Белово несут цветы на аллею шахтерской славы в Грамотеино. Здесь расположен мемориал горноспасателям, погибшим в 2000 году на шахте "Комсомолец".

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
5 из 9

На мемориал возложены гвоздики, рядом стоят более десятка свечей.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
6 из 9

Одна из местных жительниц рассказала, что трагедия коснулась всех: "Это шахтерский город, в каждой семье так или иначе есть шахтер. Это отцы, братья, мужья".

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
7 из 9

Цветы и соболезнования оставляют в Новокузнецке, Москве и других городах.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
8 из 9

Траур в Кемеровской области продлится с 26 по 28 ноября.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
9 из 9

В регионе приспущены флаги и отменены развлекательные мероприятия.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
 
РоссияПроисшествияКемеровская областьВладимир ПутинАвария на шахте "Листвяжная" в Кузбассе
 
 
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