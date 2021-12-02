https://ria.ru/20211202/bezopasnost-1761866625.html
Путин потребовал ужесточить ответственность за нарушения в угольной отрасли
Путин потребовал ужесточить ответственность за нарушения в угольной отрасли - РИА Новости, 02.12.2021
Путин потребовал ужесточить ответственность за нарушения в угольной отрасли
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости ужесточать ответственность за нарушение требований безопасности в угольной отрасли. РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T16:40
2021-12-02T16:40
2021-12-02T17:14
россия
происшествия
кемеровская область
владимир путин
авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости ужесточать ответственность за нарушение требований безопасности в угольной отрасли."Конечно, нужно ужесточать ответственность за нарушения требований безопасности. Это совершенно очевидная вещь", - сказал Путин на совещании о ситуации в угольной отрасли Кузбасса."В основе обеспечения безопасности лежит система оплаты труда. Я несколько раз возвращал вас всех к этому вопросу. Безусловно, необходимо уточнить состав условно постоянной составляющей в структуре платы за труд шахтеров, исключив из нее выплаты, зависящие от выработки", - добавил Путин.Как отметил глава государства, из-за несовершенства федерального отраслевого соглашения по угольной промышленности шахтеры вынуждены пренебрегать требованиями безопасности. По его словам, в соответствии с трудовым законодательством условно постоянная часть включает в себя, в том числе, оплату по сдельным расценкам, в том числе сдельный приработок."Это означает, что это позволяет фактически привязать оплату труда шахтеров к количеству добытого сырья - вот к чему это ведет в практическом плане, в жизни. Кроме того, условно-постоянная часть включает доплаты, устанавливаемые к тарифным ставкам, месячным окладам за работу во вредных условиях. Что в совокупности создает экономические стимулы для шахтеров пренебрегать требованиями безопасности, и обвинять их в этом нельзя, людям семьи кормить нужно, они рискуют. А мы все вместе должны создать такие условия, чтобы не было необходимости рисковать", - подчеркнул Путин.Он отметил, что приостанавливать деятельность шахт не будут."Шахты работать должны, деньги зарабатывать. Ну чего они будут по любому поводу и без повода останавливать работу предприятия, что ли? Нет, конечно. Поэтому необходимо уточнить ответственность за невыполнение требований по проведению дегазации и детализировать состав административных нарушений. Это совершенно точно, абсолютно точно нужно сделать", - сказал Путин."Нет никакого желания наращивать - мы сокращаем административные барьеры и условия для взяткодателей и взяткополучателей. Конечно, нужно с этим бороться, но нужно безопасность обеспечивать, нужно заниматься проверками соответствия ведения горных работ, проектной и технологической документацией. Нужно это делать обязательно и лучше, если это будут делать независимые структуры, не связанные с собственниками", - сказал Путин на совещании о ситуации в угольной отрасли Кузбасса.Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей.
https://ria.ru/20211202/putin-1761867117.html
https://ria.ru/20211202/shakhta-1761841148.html
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россия, происшествия, кемеровская область, владимир путин, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
16:40 02.12.2021 (обновлено: 17:14 02.12.2021)
Путин потребовал ужесточить ответственность за нарушения в угольной отрасли
Путин: нужно ужесточать ответственность за нарушение безопасности в угольной отрасли
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
заявил о необходимости ужесточать ответственность за нарушение требований безопасности в угольной отрасли.
"Конечно, нужно ужесточать ответственность за нарушения требований безопасности. Это совершенно очевидная вещь", - сказал Путин на совещании о ситуации в угольной отрасли Кузбасса.
"В основе обеспечения безопасности лежит система оплаты труда. Я несколько раз возвращал вас всех к этому вопросу. Безусловно, необходимо уточнить состав условно постоянной составляющей в структуре платы за труд шахтеров, исключив из нее выплаты, зависящие от выработки", - добавил Путин.
Как отметил глава государства, из-за несовершенства федерального отраслевого соглашения по угольной промышленности шахтеры вынуждены пренебрегать требованиями безопасности. По его словам, в соответствии с трудовым законодательством условно постоянная часть включает в себя, в том числе, оплату по сдельным расценкам, в том числе сдельный приработок.
"Это означает, что это позволяет фактически привязать оплату труда шахтеров к количеству добытого сырья - вот к чему это ведет в практическом плане, в жизни. Кроме того, условно-постоянная часть включает доплаты, устанавливаемые к тарифным ставкам, месячным окладам за работу во вредных условиях. Что в совокупности создает экономические стимулы для шахтеров пренебрегать требованиями безопасности, и обвинять их в этом нельзя, людям семьи кормить нужно, они рискуют. А мы все вместе должны создать такие условия, чтобы не было необходимости рисковать", - подчеркнул Путин.
"Сегодня текущие нарушения - наказание предусмотрено за текущие нарушения в виде административных каких-то наказаний. А вот наказания в виде приостановления деятельности не предусмотрено", - сказал Путин на совещании по развитию угольной отрасли в Кузбассе.
Он отметил, что приостанавливать деятельность шахт не будут.
"Шахты работать должны, деньги зарабатывать. Ну чего они будут по любому поводу и без повода останавливать работу предприятия, что ли? Нет, конечно. Поэтому необходимо уточнить ответственность за невыполнение требований по проведению дегазации и детализировать состав административных нарушений. Это совершенно точно, абсолютно точно нужно сделать", - сказал Путин.
"Нет никакого желания наращивать - мы сокращаем административные барьеры и условия для взяткодателей и взяткополучателей. Конечно, нужно с этим бороться, но нужно безопасность обеспечивать, нужно заниматься проверками соответствия ведения горных работ, проектной и технологической документацией. Нужно это делать обязательно и лучше, если это будут делать независимые структуры, не связанные с собственниками", - сказал Путин на совещании о ситуации в угольной отрасли Кузбасса.
Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области
произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей.
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Кузбасс скорбит. В память о погибших на "Листвяжной" шахтерах и спасателях организовали стихийные мемориалы.
2 из 9
В Кемерово цветы возлагают к подножию монумента "Память шахтерам Кузбасса".
3 из 9
Кемеровчане у мемориала "Память шахтерам Кузбасса".
4 из 9
Жители Белово несут цветы на аллею шахтерской славы в Грамотеино. Здесь расположен мемориал горноспасателям, погибшим в 2000 году на шахте "Комсомолец".
5 из 9
На мемориал возложены гвоздики, рядом стоят более десятка свечей.
6 из 9
Одна из местных жительниц рассказала, что трагедия коснулась всех: "Это шахтерский город, в каждой семье так или иначе есть шахтер. Это отцы, братья, мужья".
7 из 9
Цветы и соболезнования оставляют в Новокузнецке, Москве и других городах.
8 из 9
Траур в Кемеровской области продлится с 26 по 28 ноября.
9 из 9
В регионе приспущены флаги и отменены развлекательные мероприятия.