https://ria.ru/20211202/bezopasnost-1761866625.html

Путин потребовал ужесточить ответственность за нарушения в угольной отрасли

Путин потребовал ужесточить ответственность за нарушения в угольной отрасли - РИА Новости, 02.12.2021

Путин потребовал ужесточить ответственность за нарушения в угольной отрасли

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости ужесточать ответственность за нарушение требований безопасности в угольной отрасли. РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T16:40

2021-12-02T16:40

2021-12-02T17:14

россия

происшествия

кемеровская область

владимир путин

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости ужесточать ответственность за нарушение требований безопасности в угольной отрасли."Конечно, нужно ужесточать ответственность за нарушения требований безопасности. Это совершенно очевидная вещь", - сказал Путин на совещании о ситуации в угольной отрасли Кузбасса."В основе обеспечения безопасности лежит система оплаты труда. Я несколько раз возвращал вас всех к этому вопросу. Безусловно, необходимо уточнить состав условно постоянной составляющей в структуре платы за труд шахтеров, исключив из нее выплаты, зависящие от выработки", - добавил Путин.Как отметил глава государства, из-за несовершенства федерального отраслевого соглашения по угольной промышленности шахтеры вынуждены пренебрегать требованиями безопасности. По его словам, в соответствии с трудовым законодательством условно постоянная часть включает в себя, в том числе, оплату по сдельным расценкам, в том числе сдельный приработок."Это означает, что это позволяет фактически привязать оплату труда шахтеров к количеству добытого сырья - вот к чему это ведет в практическом плане, в жизни. Кроме того, условно-постоянная часть включает доплаты, устанавливаемые к тарифным ставкам, месячным окладам за работу во вредных условиях. Что в совокупности создает экономические стимулы для шахтеров пренебрегать требованиями безопасности, и обвинять их в этом нельзя, людям семьи кормить нужно, они рискуют. А мы все вместе должны создать такие условия, чтобы не было необходимости рисковать", - подчеркнул Путин.Он отметил, что приостанавливать деятельность шахт не будут."Шахты работать должны, деньги зарабатывать. Ну чего они будут по любому поводу и без повода останавливать работу предприятия, что ли? Нет, конечно. Поэтому необходимо уточнить ответственность за невыполнение требований по проведению дегазации и детализировать состав административных нарушений. Это совершенно точно, абсолютно точно нужно сделать", - сказал Путин."Нет никакого желания наращивать - мы сокращаем административные барьеры и условия для взяткодателей и взяткополучателей. Конечно, нужно с этим бороться, но нужно безопасность обеспечивать, нужно заниматься проверками соответствия ведения горных работ, проектной и технологической документацией. Нужно это делать обязательно и лучше, если это будут делать независимые структуры, не связанные с собственниками", - сказал Путин на совещании о ситуации в угольной отрасли Кузбасса.Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей.

https://ria.ru/20211202/putin-1761867117.html

https://ria.ru/20211202/shakhta-1761841148.html

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россия, происшествия, кемеровская область, владимир путин, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе