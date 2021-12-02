https://ria.ru/20211202/bank-1761885661.html

ПСБ в 2022 году продолжит расширять свое присутствие в российских регионах

ПСБ в 2022 году продолжит расширять свое присутствие в российских регионах - РИА Новости, 02.12.2021

ПСБ в 2022 году продолжит расширять свое присутствие в российских регионах

ПСБ в 2022 году планирует продолжить расширение своего присутствия в российских регионах, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T17:37

2021-12-02T17:37

2021-12-02T17:37

банки

псб (банк псб)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/01/1578066714_0:312:1427:1115_1920x0_80_0_0_c83f5918a54018a4b5af9980ed980750.jpg

МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. ПСБ в 2022 году планирует продолжить расширение своего присутствия в российских регионах, сообщает пресс-служба банка. "Процесс развития и реформатирования сети ПСБ в следующем году будет направлен, прежде всего, на расширение нашей инфраструктуры с целью повышения доступности точек продаж для военнослужащих, работников оборонно-промышленного комплекса, а также жителей тех городов и населенных пунктов, где мы еще не представлены. Кроме того, мы продолжаем сохранять наш курс на масштабную цифровизацию по всем направлениям бизнеса во всех своих точках присутствия", – отметил заместитель председателя ПСБ Сергей Платонов в ходе своего выступления на бизнес-конференции с участием управляющих и региональных директоров. В 2021 году ПСБ усилил свои позиции по всем бизнес-направлениям, укрепил статус опорного банка для ОПК и продолжил наращивать обслуживание клиентов из гражданских сегментов. По итогам работы за 9 месяцев 2021 года рост регионального кредитного портфеля ПСБ без учета Москвы и Московской области составил 25%. Объем привлеченных средств клиентов в регионах также вырос на 25%, отмечает пресс-служба. Сеть ПСБ сегодня представлена в 73 субъектах РФ, она насчитывает порядка 300 точек продаж. В 2021 году банк открыл новые локации, в том числе, в Североморске, Северодвинске, Колпино, Дмитрове, и в результате присоединения Роскосмосбанка – в Мирном, Плесецке и на Байконуре.

https://ria.ru/20211115/kredit-1759072006.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

банки, псб (банк псб), россия