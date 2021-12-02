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ПСБ в 2022 году продолжит расширять свое присутствие в российских регионах
ПСБ в 2022 году продолжит расширять свое присутствие в российских регионах - РИА Новости, 02.12.2021
ПСБ в 2022 году продолжит расширять свое присутствие в российских регионах
ПСБ в 2022 году планирует продолжить расширение своего присутствия в российских регионах, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T17:37
2021-12-02T17:37
банки
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россия
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МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. ПСБ в 2022 году планирует продолжить расширение своего присутствия в российских регионах, сообщает пресс-служба банка. "Процесс развития и реформатирования сети ПСБ в следующем году будет направлен, прежде всего, на расширение нашей инфраструктуры с целью повышения доступности точек продаж для военнослужащих, работников оборонно-промышленного комплекса, а также жителей тех городов и населенных пунктов, где мы еще не представлены. Кроме того, мы продолжаем сохранять наш курс на масштабную цифровизацию по всем направлениям бизнеса во всех своих точках присутствия", – отметил заместитель председателя ПСБ Сергей Платонов в ходе своего выступления на бизнес-конференции с участием управляющих и региональных директоров. В 2021 году ПСБ усилил свои позиции по всем бизнес-направлениям, укрепил статус опорного банка для ОПК и продолжил наращивать обслуживание клиентов из гражданских сегментов. По итогам работы за 9 месяцев 2021 года рост регионального кредитного портфеля ПСБ без учета Москвы и Московской области составил 25%. Объем привлеченных средств клиентов в регионах также вырос на 25%, отмечает пресс-служба. Сеть ПСБ сегодня представлена в 73 субъектах РФ, она насчитывает порядка 300 точек продаж. В 2021 году банк открыл новые локации, в том числе, в Североморске, Северодвинске, Колпино, Дмитрове, и в результате присоединения Роскосмосбанка – в Мирном, Плесецке и на Байконуре.
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банки, псб (банк псб), россия
17:37 02.12.2021
 

ПСБ в 2022 году продолжит расширять свое присутствие в российских регионах

© Предоставлено ПСБПСБ
ПСБ
© Предоставлено ПСБ
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МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. ПСБ в 2022 году планирует продолжить расширение своего присутствия в российских регионах, сообщает пресс-служба банка.
"Процесс развития и реформатирования сети ПСБ в следующем году будет направлен, прежде всего, на расширение нашей инфраструктуры с целью повышения доступности точек продаж для военнослужащих, работников оборонно-промышленного комплекса, а также жителей тех городов и населенных пунктов, где мы еще не представлены. Кроме того, мы продолжаем сохранять наш курс на масштабную цифровизацию по всем направлениям бизнеса во всех своих точках присутствия", – отметил заместитель председателя ПСБ Сергей Платонов в ходе своего выступления на бизнес-конференции с участием управляющих и региональных директоров.
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В 2021 году ПСБ усилил свои позиции по всем бизнес-направлениям, укрепил статус опорного банка для ОПК и продолжил наращивать обслуживание клиентов из гражданских сегментов. По итогам работы за 9 месяцев 2021 года рост регионального кредитного портфеля ПСБ без учета Москвы и Московской области составил 25%. Объем привлеченных средств клиентов в регионах также вырос на 25%, отмечает пресс-служба.
Сеть ПСБ сегодня представлена в 73 субъектах РФ, она насчитывает порядка 300 точек продаж. В 2021 году банк открыл новые локации, в том числе, в Североморске, Северодвинске, Колпино, Дмитрове, и в результате присоединения Роскосмосбанка – в Мирном, Плесецке и на Байконуре.
 
БанкиПСБ (Банк ПСБ)Россия
 
 
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