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Люди держат флаг с портретом Светланы Тихановской в Минске - РИА Новости, 1920, 09.08.2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20211202/avtomat-1761851479.html
Лукашенко прокомментировал появление с автоматом во время протестов
Лукашенко прокомментировал появление с автоматом во время протестов - РИА Новости, 02.12.2021
Лукашенко прокомментировал появление с автоматом во время протестов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью РИА Новости, что когда он в прошлом году в разгар протестов показался на публике с автоматом, был... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T16:02
2021-12-02T17:07
протесты в белоруссии
в мире
белоруссия
минск
александр лукашенко
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МИНСК, 2 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью РИА Новости, что когда он в прошлом году в разгар протестов показался на публике с автоматом, был уверен, что стрелять не придется.В конце августа 2020 года в СМИ появился ролик, на котором запечатлен прилет Лукашенко на вертолете к президентской резиденции, рядом с которой проходила масштабная акция протеста. Также имеются кадры, как Лукашенко в бронежилете и с автоматом в руках вышел на улицу к силовикам, охранявшим порядок на акции, и дал им обещание "разобраться" с протестующими. Его также сопровождал вооруженный сын Николай. Согласно выдержкам из интервью с Лукашенко, опубликованным главным редактором радиостанции "Говорит Москва", президент объяснил появление с автоматом тем, что "я никуда не убежал и готов защищать мою страну до конца"."Я был уверен, что мне стрелять не придется, потому что те, кто там были, это не революционеры. Это были трусы, которым заплатили деньги. Они несколько дней, недель ходили, гоняли их, толкали и прочее, они думали, что еще раз сходим - деньги развозили, на камере мы видели. Они трусы", - сказал белорусский лидер.По словам Лукашенко, "когда (оппозиционеры - ред.) сказали, что (я - ред.) сбежал, я быстро вышел, сел в вертолет, - вертолет у меня дежурный круглые сутки, - и полетел прямо над проспектом". "Они увидели этот вертолет и побежали. Я приземлился и прямо туда вышел с автоматом, вооруженная служба безопасности, - два человека, - со мной была", - сказал белорусский президент.Он отметил, что это была не бутафория, а железная позиция."Я понимал, что они все убегут, и они убежали. Но если бы только они пошли штурмом на Дворец независимости… Я же тут не единственный день был, я же тут все время находился, здесь центр управления от президента был. Внутри у меня были спецназовцы подготовленные. Если бы только они сюда ринулись, а мы знали, что у них не только было холодное оружие, мы не исключали это, мы защищали бы по всем законам Дворец независимости, в том числе и боевым оружием. Ситуация была очень серьезная тогда", - сказал Лукашенко.Он вспоминает, что вышел из Дворца независимости в Минске с младшим сыном Николаем. "Слушай, я с ребенком вышел, если бы против меня совершена была какая-то попытка насилия, что думаешь, я бы смотрел? Если бы только застрелили сразу. Слушай, я тоже не один был. У меня воины были ребята такие, что смели ли бы пол Минска, смели бы этих негодяев. Поэтому там не шутка была. Потом я знал, откуда это все, никакой там не народ. Пацанье, которые вообще не голосовали и не понимали, что происходит. Как воевать против пацанов, которым дали копейку?" - сказал президент.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.Читайте полный текст интервью Александра Лукашенко &gt;&gt;
https://ria.ru/20211202/oppozitsiya-1761833109.html
https://ria.ru/20211202/oppozitsiya-1761831485.html
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"Был уверен, что стрелять не придется" – Лукашенко об эпизоде с автоматом во время протестов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью РИА Новости, что когда он в прошлом году в разгар протестов показался на публике с автоматом, был уверен, что стрелять не придется.
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в мире, белоруссия, минск, александр лукашенко
16:02 02.12.2021 (обновлено: 17:07 02.12.2021)
 
Лукашенко прокомментировал появление с автоматом во время протестов

Лукашенко об эпизоде с автоматом во время протестов: был уверен, что стрелять не придется

Читать ria.ru в
МИНСК, 2 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью РИА Новости, что когда он в прошлом году в разгар протестов показался на публике с автоматом, был уверен, что стрелять не придется.
В конце августа 2020 года в СМИ появился ролик, на котором запечатлен прилет Лукашенко на вертолете к президентской резиденции, рядом с которой проходила масштабная акция протеста. Также имеются кадры, как Лукашенко в бронежилете и с автоматом в руках вышел на улицу к силовикам, охранявшим порядок на акции, и дал им обещание "разобраться" с протестующими. Его также сопровождал вооруженный сын Николай. Согласно выдержкам из интервью с Лукашенко, опубликованным главным редактором радиостанции "Говорит Москва", президент объяснил появление с автоматом тем, что "я никуда не убежал и готов защищать мою страну до конца".
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"Я был уверен, что мне стрелять не придется, потому что те, кто там были, это не революционеры. Это были трусы, которым заплатили деньги. Они несколько дней, недель ходили, гоняли их, толкали и прочее, они думали, что еще раз сходим - деньги развозили, на камере мы видели. Они трусы", - сказал белорусский лидер.
По словам Лукашенко, "когда (оппозиционеры - ред.) сказали, что (я - ред.) сбежал, я быстро вышел, сел в вертолет, - вертолет у меня дежурный круглые сутки, - и полетел прямо над проспектом". "Они увидели этот вертолет и побежали. Я приземлился и прямо туда вышел с автоматом, вооруженная служба безопасности, - два человека, - со мной была", - сказал белорусский президент.
Он отметил, что это была не бутафория, а железная позиция.
"Я понимал, что они все убегут, и они убежали. Но если бы только они пошли штурмом на Дворец независимости… Я же тут не единственный день был, я же тут все время находился, здесь центр управления от президента был. Внутри у меня были спецназовцы подготовленные. Если бы только они сюда ринулись, а мы знали, что у них не только было холодное оружие, мы не исключали это, мы защищали бы по всем законам Дворец независимости, в том числе и боевым оружием. Ситуация была очень серьезная тогда", - сказал Лукашенко.
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Он вспоминает, что вышел из Дворца независимости в Минске с младшим сыном Николаем. "Слушай, я с ребенком вышел, если бы против меня совершена была какая-то попытка насилия, что думаешь, я бы смотрел? Если бы только застрелили сразу. Слушай, я тоже не один был. У меня воины были ребята такие, что смели ли бы пол Минска, смели бы этих негодяев. Поэтому там не шутка была. Потом я знал, откуда это все, никакой там не народ. Пацанье, которые вообще не голосовали и не понимали, что происходит. Как воевать против пацанов, которым дали копейку?" - сказал президент.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
Читайте полный текст интервью Александра Лукашенко >>
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