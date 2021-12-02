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В Оренбургской области арестовали заведующего бюро судмедэкспертизы
В Оренбургской области арестовали заведующего бюро судмедэкспертизы - РИА Новости, 02.12.2021
В Оренбургской области арестовали заведующего бюро судмедэкспертизы
Суд арестовал на два месяца начальника бюро судебно-медицинской экспертизы Оренбургской области по делу о крупном мошенничестве и злоупотреблении полномочиями,... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T13:46
2021-12-02T13:46
2021-12-02T13:46
происшествия
оренбургская область
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УФА, 2 дек – РИА Новости. Суд арестовал на два месяца начальника бюро судебно-медицинской экспертизы Оренбургской области по делу о крупном мошенничестве и злоупотреблении полномочиями, сообщили в СУСК РФ по региону.Ранее ведомство сообщало, что задержан заведующий бюро судебно-медицинской экспертизы Оренбургской области за незаконную предпринимательскую деятельность на территории морга. Следователи провели обыски в экспертном учреждении и его структурных подразделениях, а также по месту жительства фигуранта.Следственные органы области в отношении задержанного возбудили уголовные дела по статьям УК РФ "мошенничество в крупном размере, совершенное лицом с использованием своего служебного положения" и "злоупотребление должностными полномочиями"."В рамках уголовного дела судом по результатам рассмотрения ходатайства следователя в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.В областном следственном управлении РИА Новости уточнили, что мужчина арестован на два месяца.
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происшествия, оренбургская область
В Оренбургской области арестовали заведующего бюро судмедэкспертизы
Заведующего бюро судмедэкспертизы в Оренбуржье арестовали по делу о крупном мошенничестве
УФА, 2 дек – РИА Новости. Суд арестовал на два месяца начальника бюро судебно-медицинской экспертизы Оренбургской области по делу о крупном мошенничестве и злоупотреблении полномочиями, сообщили в СУСК РФ по региону.
Ранее ведомство сообщало, что задержан заведующий бюро
судебно-медицинской экспертизы Оренбургской области за незаконную предпринимательскую деятельность на территории морга. Следователи провели обыски в экспертном учреждении и его структурных подразделениях, а также по месту жительства фигуранта.
Следственные органы области в отношении задержанного возбудили уголовные дела по статьям УК РФ "мошенничество в крупном размере, совершенное лицом с использованием своего служебного положения" и "злоупотребление должностными полномочиями".
"В рамках уголовного дела судом по результатам рассмотрения ходатайства следователя в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
В областном следственном управлении РИА Новости уточнили, что мужчина арестован на два месяца.