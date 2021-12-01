https://ria.ru/20211201/zaderzhanie-1761583119.html

В Оренбургской области задержали заведующего бюро судмедэкспертизы

В Оренбургской области задержали заведующего бюро судмедэкспертизы - РИА Новости, 01.12.2021

В Оренбургской области задержали заведующего бюро судмедэкспертизы

Правоохранительные органы задержали заведующего бюро судебно-медицинской экспертизы Оренбургской области за незаконную предпринимательскую деятельность на... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T10:02

2021-12-01T10:02

2021-12-01T10:32

происшествия

оренбургская область

следственный комитет россии (ск рф)

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УФА, 1 дек – РИА Новости. Правоохранительные органы задержали заведующего бюро судебно-медицинской экспертизы Оренбургской области за незаконную предпринимательскую деятельность на территории морга, сообщило СУСК РФ по региону."Задержан заведующий ГБУЗ "Бюро судебно-медицинской экспертизы" по Оренбургской области в рамках уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями, произведены обыски в экспертном учреждении и его структурных подразделениях, а также по месту жительства подозреваемого", - говорится в сообщении ведомства.По версии следствия, должностные лица из числа руководства учреждения с ноября 2020 года по настоящее время умышленно создали условия для осуществления незаконной предпринимательской деятельности с аффилированным лицом на территории отдела судебно-медицинской экспертизы трупов.Уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ России по Оренбургской области. Дело расследуется первым отделом по расследованию особо важных дел СУСК России по Оренбургской области.

https://ria.ru/20210315/ekspert-1601334837.html

оренбургская область

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происшествия, оренбургская область, следственный комитет россии (ск рф)