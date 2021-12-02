https://ria.ru/20211202/antitelo-1761746733.html

В РАН скептически отнеслись к открытию антитела против COVID-19 в Китае

В РАН скептически отнеслись к открытию антитела против COVID-19 в Китае - РИА Новости, 02.12.2021

В РАН скептически отнеслись к открытию антитела против COVID-19 в Китае

Антитело, которое способно противостоять различным штаммам COVID-19, скорее преувеличение, чем реальная возможность улучшить ситуацию с коронавирусом, оно не... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T07:42

2021-12-02T07:42

2021-12-02T07:42

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китай

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российская академия наук

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Антитело, которое способно противостоять различным штаммам COVID-19, скорее преувеличение, чем реальная возможность улучшить ситуацию с коронавирусом, оно не было проверено на "омикрон"-штамме, а примирение антител для лечения недоступно из-за крайне высокой стоимости их выделения, сообщила РИА Новости профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США), главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова.Ранее стало известно, что ученые из Китая открыли моноклональное антитело 35B5, которое способно эффективно нейтрализовать различные штаммы COVID-19. По словам ученых, оно может послужить основой для создания универсальной вакцины.Она отметила, что антитела необходимо применять на ранней стадии заболевания. При этом стоимость такого препарата очень высока, то есть технологически это "открытие", по словам специалиста, никак не встраивается в систему реальной борьбы с COVID-19.

https://ria.ru/20211202/vaktsina-1761744533.html

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