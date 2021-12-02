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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211202/antitelo-1761746733.html
В РАН скептически отнеслись к открытию антитела против COVID-19 в Китае
В РАН скептически отнеслись к открытию антитела против COVID-19 в Китае - РИА Новости, 02.12.2021
В РАН скептически отнеслись к открытию антитела против COVID-19 в Китае
Антитело, которое способно противостоять различным штаммам COVID-19, скорее преувеличение, чем реальная возможность улучшить ситуацию с коронавирусом, оно не... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T07:42
2021-12-02T07:42
распространение коронавируса
в мире
сша
китай
москва
российская академия наук
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Антитело, которое способно противостоять различным штаммам COVID-19, скорее преувеличение, чем реальная возможность улучшить ситуацию с коронавирусом, оно не было проверено на "омикрон"-штамме, а примирение антител для лечения недоступно из-за крайне высокой стоимости их выделения, сообщила РИА Новости профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США), главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова.Ранее стало известно, что ученые из Китая открыли моноклональное антитело 35B5, которое способно эффективно нейтрализовать различные штаммы COVID-19. По словам ученых, оно может послужить основой для создания универсальной вакцины.Она отметила, что антитела необходимо применять на ранней стадии заболевания. При этом стоимость такого препарата очень высока, то есть технологически это "открытие", по словам специалиста, никак не встраивается в систему реальной борьбы с COVID-19.
https://ria.ru/20211202/vaktsina-1761744533.html
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в мире, сша, китай, москва, российская академия наук, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, анча баранова
07:42 02.12.2021
 
В РАН скептически отнеслись к открытию антитела против COVID-19 в Китае

Биолог Баранова скептически отнеслась к открытию антитела против COVID-19 в Китае

© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в фотобанкКитай через год после объявления о начале пандемии
Китай через год после объявления о начале пандемии - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© РИА Новости / Анна Раткогло
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Антитело, которое способно противостоять различным штаммам COVID-19, скорее преувеличение, чем реальная возможность улучшить ситуацию с коронавирусом, оно не было проверено на "омикрон"-штамме, а примирение антител для лечения недоступно из-за крайне высокой стоимости их выделения, сообщила РИА Новости профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США), главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова.
Ранее стало известно, что ученые из Китая открыли моноклональное антитело 35B5, которое способно эффективно нейтрализовать различные штаммы COVID-19. По словам ученых, оно может послужить основой для создания универсальной вакцины.

"Я бы не назвала это даже открытием, это перебор антител и выявление их способности противостоять коронавирусу. Антитело было найдено до появления штамма "омикрон", поэтому говорить о том, что оно помогает против него, нельзя. Кроме того, я полагаю, если мы сейчас начнем массово применять антитела в лечении, то вылезет новый штамм, устойчивый к ним. Энтузиазма у меня ноль в отношении этого антитела. Открыли и открыли", - сказала Баранова.

Она отметила, что антитела необходимо применять на ранней стадии заболевания. При этом стоимость такого препарата очень высока, то есть технологически это "открытие", по словам специалиста, никак не встраивается в систему реальной борьбы с COVID-19.
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Распространение коронавирусаВ миреСШАКитайМоскваРоссийская академия наукКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииАнча Баранова
 
 
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