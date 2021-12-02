В РАН скептически отнеслись к открытию антитела против COVID-19 в Китае
Биолог Баранова скептически отнеслась к открытию антитела против COVID-19 в Китае
© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в фотобанкКитай через год после объявления о начале пандемии
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Антитело, которое способно противостоять различным штаммам COVID-19, скорее преувеличение, чем реальная возможность улучшить ситуацию с коронавирусом, оно не было проверено на "омикрон"-штамме, а примирение антител для лечения недоступно из-за крайне высокой стоимости их выделения, сообщила РИА Новости профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США), главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова.
Ранее стало известно, что ученые из Китая открыли моноклональное антитело 35B5, которое способно эффективно нейтрализовать различные штаммы COVID-19. По словам ученых, оно может послужить основой для создания универсальной вакцины.
"Я бы не назвала это даже открытием, это перебор антител и выявление их способности противостоять коронавирусу. Антитело было найдено до появления штамма "омикрон", поэтому говорить о том, что оно помогает против него, нельзя. Кроме того, я полагаю, если мы сейчас начнем массово применять антитела в лечении, то вылезет новый штамм, устойчивый к ним. Энтузиазма у меня ноль в отношении этого антитела. Открыли и открыли", - сказала Баранова.
Она отметила, что антитела необходимо применять на ранней стадии заболевания. При этом стоимость такого препарата очень высока, то есть технологически это "открытие", по словам специалиста, никак не встраивается в систему реальной борьбы с COVID-19.