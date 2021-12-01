https://ria.ru/20211201/zrk-1761694889.html

Лукашенко попросил С-400 или С-500 для защиты от ракетного нападения

Лукашенко попросил С-400 или С-500 для защиты от ракетного нападения - РИА Новости, 01.12.2021

Лукашенко попросил С-400 или С-500 для защиты от ракетного нападения

Белоруссии нужны российские зенитные ракетные комплексы С-400 или С-500 для эффективной защиты от ракетного нападения, заявил в интервью РИА Новости президент... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T17:53

2021-12-01T17:53

2021-12-01T22:13

безопасность

белоруссия

с-400 «триумф»

александр лукашенко

с-500 "прометей"

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761704115_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_351894c2f2d399e36529297e16b10cf7.jpg

МИНСК, 1 дек - РИА Новости. Белоруссии нужны российские зенитные ракетные комплексы С-400 или С-500 для эффективной защиты от ракетного нападения, заявил в интервью РИА Новости президент республики Александр Лукашенко.На уточняющий вопрос, когда эти системы могут быть поставлены Белоруссии, Лукашенко отметил: "Президент Путин примет это решение"."Мы не просто готовы (к поставкам - ред.), мы это обосновали. Вы же понимаете, что С-400 и С-500 - это очень дорогостоящая система. И давайте откровенно, и лишних систем в России сегодня нет. Есть, что у них прикрывать", - сказал президент, уточнив, что боевой зенитный ракетный комплекс С-400 уже есть в Белоруссии, в учебном центре."Создали эти центры. Это же уже в развитие этой программы. Для чего центры? Для того, чтобы мы изучили новое вооружение, которое сейчас появилось в России. Допустим, (оперативно-тактический ракетный комплекс - ред.) "Искандер". У нас (реактивная система залпового огня - ред.) "Полонез" похожее, но "Искандер" - это дальнобойное оружие. Мы его не знаем, оно должно быть", - сказал он.По словам Лукашенко, "но прежде, чем должно быть, надо научить людей, обучить этому". "Создали центр, обучаем, еще один центр по С-400. Россия поставила в этот центр С-400, мы должны его видеть, изучать", - отметил он. "Я хочу попросить президента (Путина - ред.), чтобы он и остался, этот комплекс, здесь", - сказал президент Белоруссии, уточнив, что комплекс боеспособный.

https://ria.ru/20211201/sanktsii-1761718152.html

https://ria.ru/20211102/s-400-1757310385.html

белоруссия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лукашенко заявил, что Белоруссии нужны С-400 или С-500 Белоруссии для эффективной защиты от ракетного нападения нужны С-400 или С-500, заявил Лукашенко РИА Новости. 2021-12-01T17:53 true PT0M30S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, белоруссия, с-400 «триумф», александр лукашенко, с-500 "прометей", россия