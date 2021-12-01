https://ria.ru/20211201/zrk-1761694889.html
Лукашенко попросил С-400 или С-500 для защиты от ракетного нападения
Лукашенко попросил С-400 или С-500 для защиты от ракетного нападения - РИА Новости, 01.12.2021
Лукашенко попросил С-400 или С-500 для защиты от ракетного нападения
Белоруссии нужны российские зенитные ракетные комплексы С-400 или С-500 для эффективной защиты от ракетного нападения, заявил в интервью РИА Новости президент... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T17:53
2021-12-01T17:53
2021-12-01T22:13
безопасность
белоруссия
с-400 «триумф»
александр лукашенко
с-500 "прометей"
россия
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МИНСК, 1 дек - РИА Новости. Белоруссии нужны российские зенитные ракетные комплексы С-400 или С-500 для эффективной защиты от ракетного нападения, заявил в интервью РИА Новости президент республики Александр Лукашенко.На уточняющий вопрос, когда эти системы могут быть поставлены Белоруссии, Лукашенко отметил: "Президент Путин примет это решение"."Мы не просто готовы (к поставкам - ред.), мы это обосновали. Вы же понимаете, что С-400 и С-500 - это очень дорогостоящая система. И давайте откровенно, и лишних систем в России сегодня нет. Есть, что у них прикрывать", - сказал президент, уточнив, что боевой зенитный ракетный комплекс С-400 уже есть в Белоруссии, в учебном центре."Создали эти центры. Это же уже в развитие этой программы. Для чего центры? Для того, чтобы мы изучили новое вооружение, которое сейчас появилось в России. Допустим, (оперативно-тактический ракетный комплекс - ред.) "Искандер". У нас (реактивная система залпового огня - ред.) "Полонез" похожее, но "Искандер" - это дальнобойное оружие. Мы его не знаем, оно должно быть", - сказал он.По словам Лукашенко, "но прежде, чем должно быть, надо научить людей, обучить этому". "Создали центр, обучаем, еще один центр по С-400. Россия поставила в этот центр С-400, мы должны его видеть, изучать", - отметил он. "Я хочу попросить президента (Путина - ред.), чтобы он и остался, этот комплекс, здесь", - сказал президент Белоруссии, уточнив, что комплекс боеспособный.
https://ria.ru/20211201/sanktsii-1761718152.html
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Лукашенко заявил, что Белоруссии нужны С-400 или С-500
Белоруссии для эффективной защиты от ракетного нападения нужны С-400 или С-500, заявил Лукашенко РИА Новости.
2021-12-01T17:53
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безопасность, белоруссия, с-400 «триумф», александр лукашенко, с-500 "прометей", россия
17:53 01.12.2021 (обновлено: 22:13 01.12.2021)
Лукашенко попросил С-400 или С-500 для защиты от ракетного нападения
Президент Белоруссии Лукашенко попросил С-400 или С-500 для защиты от ракетного нападения
МИНСК, 1 дек - РИА Новости. Белоруссии
нужны российские зенитные ракетные комплексы С-400
или С-500
для эффективной защиты от ракетного нападения, заявил в интервью РИА Новости президент республики Александр Лукашенко
.
"Мы сегодня ПВОшной своей обороной полностью прикрываем наши границы - Минск
, там, и так далее, и тому подобное. Но для того, чтобы быть эффективным против нападения ракетного, нам надо как раз С-400, а, может быть, С-500", - сказал белорусский лидер.
На уточняющий вопрос, когда эти системы могут быть поставлены Белоруссии, Лукашенко отметил: "Президент Путин примет это решение".
"Мы не просто готовы (к поставкам - ред.), мы это обосновали. Вы же понимаете, что С-400 и С-500 - это очень дорогостоящая система. И давайте откровенно, и лишних систем в России
сегодня нет. Есть, что у них прикрывать", - сказал президент, уточнив, что боевой зенитный ракетный комплекс С-400 уже есть в Белоруссии, в учебном центре.
"Создали эти центры. Это же уже в развитие этой программы. Для чего центры? Для того, чтобы мы изучили новое вооружение, которое сейчас появилось в России. Допустим, (оперативно-тактический ракетный комплекс - ред.) "Искандер". У нас (реактивная система залпового огня - ред.) "Полонез" похожее, но "Искандер" - это дальнобойное оружие. Мы его не знаем, оно должно быть", - сказал он.
По словам Лукашенко, "но прежде, чем должно быть, надо научить людей, обучить этому". "Создали центр, обучаем, еще один центр по С-400. Россия поставила в этот центр С-400, мы должны его видеть, изучать", - отметил он. "Я хочу попросить президента (Путина - ред.), чтобы он и остался, этот комплекс, здесь", - сказал президент Белоруссии, уточнив, что комплекс боеспособный.