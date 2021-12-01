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Это конец света? Иностранцев ужаснула зима в России
"Это конец света?" Иностранцев ужаснули зимние кадры из Владивостока - РИА Новости, 01.12.2021
Это конец света? Иностранцев ужаснула зима в России
Пользователей социальной сети Twitter удивило видео из Владивостока, опубликованное в аккаунте WeatherSarov1. РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T22:01
2021-12-01T22:01
2021-12-01T22:01
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Пользователей социальной сети Twitter удивило видео из Владивостока, опубликованное в аккаунте WeatherSarov1.На кадрах видны заснеженные улицы и большие сугробы. Коллапс произошел после того, как в начале недели Приморье накрыл снежный циклон.Иностранные читатели блога поделились в комментариях эмоциями от просмотра видео."Конец света начинается с России", — пошутил один из них."Что-то я не удивлен, что некоторых русских смешат новости о глобальном потеплении", — подхватил другой."Почему у них (россиян — Прим.ред.) такие маленькие машинки? Почему все не пересядут на внедорожники?" — удивился пользователь."Я жил в похожем климате. Хорошие времена были… Шутка!" — написал читатель."А это вообще нормально?" — забеспокоились в комментариях."Для меня такая погода все еще недопустима", — ответил пользователь.В среду во Владивостоке также зафиксировали рекорд по силе ветра за всю историю наблюдений — 34 метра в секунду. На дорогах намело метровые сугробы, образовались серьезные пробки. Сейчас снег в городе не идет, однако по-прежнему дует сильный ветер. Циклон из Приморья также переместился в Хабаровский край.
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общество, соцсети, twitter, приморский край, хабаровский край, владивосток, погода, россия
"Это конец света?" Иностранцев ужаснули зимние кадры из Владивостока
Кадры из заснеженного Владивостока напугали пользователей Twitter
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости.
Пользователей социальной сети Twitter
удивило видео из Владивостока, опубликованное в аккаунте WeatherSarov1.
На кадрах видны заснеженные улицы и большие сугробы. Коллапс произошел после того, как в начале недели Приморье накрыл снежный циклон.
Иностранные читатели блога поделились в комментариях эмоциями от просмотра видео.
"Конец света начинается с России", — пошутил один из них.
"Что-то я не удивлен, что некоторых русских смешат новости о глобальном потеплении", — подхватил другой.
"Почему у них (россиян — Прим.ред.) такие маленькие машинки? Почему все не пересядут на внедорожники?" — удивился пользователь.
"Я жил в похожем климате. Хорошие времена были… Шутка!" — написал читатель.
"А это вообще нормально?" — забеспокоились в комментариях.
"Для меня такая погода все еще недопустима", — ответил пользователь.
В среду во Владивостоке
также зафиксировали рекорд по силе ветра за всю историю наблюдений — 34 метра в секунду. На дорогах намело метровые сугробы, образовались серьезные пробки. Сейчас снег в городе не идет, однако по-прежнему дует сильный ветер. Циклон из Приморья также переместился
в Хабаровский край
.