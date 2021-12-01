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Опрос: большинство граждан Украины не хотят второго срока Зеленского
Опрос: большинство граждан Украины не хотят второго срока Зеленского - РИА Новости, 01.12.2021
Опрос: большинство граждан Украины не хотят второго срока Зеленского
Большинство граждан Украины не хотят, чтобы президент страны Владимир Зеленский остался на второй срок на посту главы государства, свидетельствуют данные... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T13:08
2021-12-01T13:08
в мире
украина
киев
владимир зеленский
кмис
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КИЕВ, 1 дек - РИА Новости. Большинство граждан Украины не хотят, чтобы президент страны Владимир Зеленский остался на второй срок на посту главы государства, свидетельствуют данные социального опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС)."Большинство респондентов (58,2%) не поддерживают, чтобы Зеленский баллотировался на второй срок. Поддерживают – 34,3%", - говорится опросе, обнародованном на сайте КМИС в среду.Кроме того, по данным опроса, более половины украинцев (51,6%) считают, что Зеленский "в случае вторжения РФ" не будет эффективным верховным главнокомандующим, а 35,9% опрошенных считают, что будет.Опрос проводился методом телефонного интервью с 26 по 29 ноября, были опрошены 1203 респондентов, проживающих во всех регионах страны, за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Статистическая погрешность не превышает 3,2%.После избрания президентом в 2019 году Владимир Зеленский распустил Раду и назначил внеочередные парламентские выборы. На них с рекордным результатом победила пропрезидентская партия "Слуга народа". Зеленский получил карт-бланш в виде монобольшинства в парламенте. Очередные выборы президента Украины должны состояться в 2024 году, а в Верховную раду - в 2023 году.
https://ria.ru/20211201/likvidatsiya-1761563700.html
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в мире, украина, киев, владимир зеленский, кмис
13:08 01.12.2021
 
Опрос: большинство граждан Украины не хотят второго срока Зеленского

Опрос: более 50 процентов граждан Украины не хотят второго срока президента Зеленского

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода "Антонов"
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода Антонов - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КИЕВ, 1 дек - РИА Новости. Большинство граждан Украины не хотят, чтобы президент страны Владимир Зеленский остался на второй срок на посту главы государства, свидетельствуют данные социального опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).
"Большинство респондентов (58,2%) не поддерживают, чтобы Зеленский баллотировался на второй срок. Поддерживают – 34,3%", - говорится опросе, обнародованном на сайте КМИС в среду.
Пресс-марафон с участием Президента Украины Владимира Зеленского - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
01:56
Львовский журналист призвал ликвидировать должность Зеленского
Кроме того, по данным опроса, более половины украинцев (51,6%) считают, что Зеленский "в случае вторжения РФ" не будет эффективным верховным главнокомандующим, а 35,9% опрошенных считают, что будет.
Опрос проводился методом телефонного интервью с 26 по 29 ноября, были опрошены 1203 респондентов, проживающих во всех регионах страны, за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Статистическая погрешность не превышает 3,2%.
После избрания президентом в 2019 году Владимир Зеленский распустил Раду и назначил внеочередные парламентские выборы. На них с рекордным результатом победила пропрезидентская партия "Слуга народа". Зеленский получил карт-бланш в виде монобольшинства в парламенте. Очередные выборы президента Украины должны состояться в 2024 году, а в Верховную раду - в 2023 году.
Арсен Аваков - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
16 ноября, 11:29
Аваков не верит во второй президентский срок Зеленского
 
В миреУкраинаКиевВладимир ЗеленскийКМИС
 
 
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