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Лавров заявил о деградации международной ситуации по вине Запада
Лавров заявил о деградации международной ситуации по вине Запада - РИА Новости, 01.12.2021
Лавров заявил о деградации международной ситуации по вине Запада
Ситуация в международных делах деградирует из-за ставки Запада на силовое решение проблем, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T11:08
2021-12-01T11:08
2021-12-01T11:19
сергей лавров
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Ситуация в международных делах деградирует из-за ставки Запада на силовое решение проблем, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Ситуация в мировых делах остается непростой, это мягко сказано. А в некоторых аспектах просто деградирует. Основная причина - неготовность Вашингтона и его западных союзников признать реалии формирующейся полицентричной системы мироустройства, их упорное стремление решать возникающие проблемы силовым путем с опорой на широкий набор нелегитимных инструментов: от задействования односторонних экономических санкций до прямого вмешательства во внутренние дела суверенных государств в духе цветных революций", - сказал Лавров на "Правительственном часе" в Совете Федерации.
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сергей лавров, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
11:08 01.12.2021 (обновлено: 11:19 01.12.2021)
Лавров заявил о деградации международной ситуации по вине Запада
Глава МИД Лавров: ситуация в международных делах деградирует по вине Запада