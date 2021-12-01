https://ria.ru/20211201/zapad-1761594460.html

Лавров заявил о деградации международной ситуации по вине Запада

Лавров заявил о деградации международной ситуации по вине Запада - РИА Новости, 01.12.2021

Лавров заявил о деградации международной ситуации по вине Запада

Ситуация в международных делах деградирует из-за ставки Запада на силовое решение проблем, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T11:08

2021-12-01T11:08

2021-12-01T11:19

сергей лавров

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Ситуация в международных делах деградирует из-за ставки Запада на силовое решение проблем, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Ситуация в мировых делах остается непростой, это мягко сказано. А в некоторых аспектах просто деградирует. Основная причина - неготовность Вашингтона и его западных союзников признать реалии формирующейся полицентричной системы мироустройства, их упорное стремление решать возникающие проблемы силовым путем с опорой на широкий набор нелегитимных инструментов: от задействования односторонних экономических санкций до прямого вмешательства во внутренние дела суверенных государств в духе цветных революций", - сказал Лавров на "Правительственном часе" в Совете Федерации.

https://ria.ru/20211111/sanktsii-1758521868.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сергей лавров, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)