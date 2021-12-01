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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211201/volna-1761618324.html
Времени мало. Стало известно, когда Россию накроет пятая волна COVID-19
Иммунолог рассказал, когда Россию накроет пятая волна COVID-19 - РИА Новости, 01.12.2021
Времени мало. Стало известно, когда Россию накроет пятая волна COVID-19
Новая волна коронавируса может начаться во второй половине января, заявил генеральный директор контрактно-исследовательской компании "КЭГ" иммунолог Николай... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T12:34
2021-12-01T13:22
распространение коронавируса
ботсвана
юар
евросоюз
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Новая волна коронавируса может начаться во второй половине января, заявил генеральный директор контрактно-исследовательской компании "КЭГ" иммунолог Николай Крючков."Пятая волна должна была быть и без нового штамма, но "омикрон" может дать всплеск в том случае, если у него действительно настолько высокая заразность. &lt;…&gt; Реально где-то во второй половине января мутация начнет сказываться", — сказал специалист в беседе с Ura.ru.По его словам, рост заражений не будет резким, а первая фаза нового подъема окажется медленной.Крючков добавил, что российским ученым потребуется примерно месяц на изучение основных характеристик нового штамма."До нового года должен быть режим повышенной готовности. Мы не должны ждать, пока что-то выясним, а потом думать, так как это уже будет бессмысленно", — заключил он.Омикрон-штамм SARS-CoV-2В 20-х числах ноября ученые сообщили о появлении в Ботсване и ЮАР штамма коронавируса B.1.1.529, который содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток.По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано. Специалисты предполагают, что B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом — вероятно, больного СПИДом. Как пишут зарубежные СМИ, в ЮАР зарегистрировали около ста зараженных. Заболевшие есть в ряде европейских стран, а также Гонконге, Израиле и Австралии. Все случаи — завозные.Всемирная организация здравоохранения на чрезвычайном заседании признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные. Евросоюз и многие другие страны, в том числе Россия, ввели запрет на въезд из некоторых африканских государств.
https://ria.ru/20211126/koronavirus-1760831275.html
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ботсвана, юар, евросоюз, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
12:34 01.12.2021 (обновлено: 13:22 01.12.2021)
 
Иммунолог рассказал, когда Россию накроет пятая волна COVID-19

Иммунолог Крючков: пятая волна COVID-19 может начаться во второй половине января

© Depositphotos / ralwelКоронавирус
Коронавирус - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© Depositphotos / ralwel
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Новая волна коронавируса может начаться во второй половине января, заявил генеральный директор контрактно-исследовательской компании "КЭГ" иммунолог Николай Крючков.
"Пятая волна должна была быть и без нового штамма, но "омикрон" может дать всплеск в том случае, если у него действительно настолько высокая заразность. <…> Реально где-то во второй половине января мутация начнет сказываться", — сказал специалист в беседе с Ura.ru.
По его словам, рост заражений не будет резким, а первая фаза нового подъема окажется медленной.
Крючков добавил, что российским ученым потребуется примерно месяц на изучение основных характеристик нового штамма.
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Омикрон-штамм SARS-CoV-2

В 20-х числах ноября ученые сообщили о появлении в Ботсване и ЮАР штамма коронавируса B.1.1.529, который содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток.
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По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано. Специалисты предполагают, что B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом — вероятно, больного СПИДом. Как пишут зарубежные СМИ, в ЮАР зарегистрировали около ста зараженных. Заболевшие есть в ряде европейских стран, а также Гонконге, Израиле и Австралии. Все случаи — завозные.
Всемирная организация здравоохранения на чрезвычайном заседании признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные. Евросоюз и многие другие страны, в том числе Россия, ввели запрет на въезд из некоторых африканских государств.
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
Вчера, 11:15Инфографика
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
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