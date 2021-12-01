https://ria.ru/20211201/voennye-1761624296.html
Российские военные будут отдыхать 29 и 30 декабря
Российские военные будут отдыхать 29 и 30 декабря - РИА Новости, 01.12.2021
Российские военные будут отдыхать 29 и 30 декабря
Российские военнослужащие будут отдыхать 29 и 30 декабря, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании. РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T13:01
2021-12-01T13:01
2021-12-01T13:22
безопасность
сергей шойгу
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156314/64/1563146483_0:228:3072:1956_1920x0_80_0_0_a3e01bc43d1a6b71704eba636c19b962.jpg
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Российские военнослужащие будут отдыхать 29 и 30 декабря, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании."Прежде чем перейдем к заслушиванию докладов, хочу сказать, что мной подписан приказ о предоставлении личному составу Вооруженных сил дней отдыха 29 и 30 декабря. Взамен поработаем 18 и 25 декабря", — сказал он.При этом министр потребовал обеспечить необходимый уровень боевой готовности, поддержание правопорядка и дисциплины, так как с сегодняшнего дня в войсках стартовал новый учебный год. По словам Шойгу, все подготовительные мероприятия выполнены в полном объеме: с офицерами и сержантами провели сборы и инструкторско-методические занятия, полигонное оборудование отремонтировали, военную и специальную технику перевели на зимний режим, создали запасы материально-технических средств.На новый 2022 год россияне будут отдыхать с 1 по 9 января, выходным будет и пятница, 31 декабря.
https://ria.ru/20211108/ucheniya-1758050736.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156314/64/1563146483_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e21ee91f8d392e7cfdef9fb1ad8ec460.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, сергей шойгу, россия
13:01 01.12.2021 (обновлено: 13:22 01.12.2021)
Российские военные будут отдыхать 29 и 30 декабря
Глава Минобороны Шойгу подписал приказ о выходных днях для военных 29 и 30 декабря
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости.
Российские военнослужащие будут отдыхать 29 и 30 декабря, сообщил министр обороны Сергей Шойгу
на селекторном совещании.
"Прежде чем перейдем к заслушиванию докладов, хочу сказать, что мной подписан приказ о предоставлении личному составу Вооруженных сил дней отдыха 29 и 30 декабря. Взамен поработаем 18 и 25 декабря", — сказал он.
При этом министр потребовал обеспечить необходимый уровень боевой готовности, поддержание правопорядка и дисциплины, так как с сегодняшнего дня в войсках стартовал новый учебный год. По словам Шойгу, все подготовительные мероприятия выполнены в полном объеме: с офицерами и сержантами провели сборы и инструкторско-методические занятия, полигонное оборудование отремонтировали, военную и специальную технику перевели на зимний режим, создали запасы материально-технических средств.
На новый 2022 год россияне будут отдыхать с 1 по 9 января, выходным будет и пятница, 31 декабря.