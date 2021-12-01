https://ria.ru/20211201/voennye-1761624296.html

Российские военные будут отдыхать 29 и 30 декабря

Российские военные будут отдыхать 29 и 30 декабря - РИА Новости, 01.12.2021

Российские военные будут отдыхать 29 и 30 декабря

Российские военнослужащие будут отдыхать 29 и 30 декабря, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании. РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T13:01

2021-12-01T13:01

2021-12-01T13:22

безопасность

сергей шойгу

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156314/64/1563146483_0:228:3072:1956_1920x0_80_0_0_a3e01bc43d1a6b71704eba636c19b962.jpg

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Российские военнослужащие будут отдыхать 29 и 30 декабря, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании."Прежде чем перейдем к заслушиванию докладов, хочу сказать, что мной подписан приказ о предоставлении личному составу Вооруженных сил дней отдыха 29 и 30 декабря. Взамен поработаем 18 и 25 декабря", — сказал он.При этом министр потребовал обеспечить необходимый уровень боевой готовности, поддержание правопорядка и дисциплины, так как с сегодняшнего дня в войсках стартовал новый учебный год. По словам Шойгу, все подготовительные мероприятия выполнены в полном объеме: с офицерами и сержантами провели сборы и инструкторско-методические занятия, полигонное оборудование отремонтировали, военную и специальную технику перевели на зимний режим, создали запасы материально-технических средств.На новый 2022 год россияне будут отдыхать с 1 по 9 января, выходным будет и пятница, 31 декабря.

https://ria.ru/20211108/ucheniya-1758050736.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, сергей шойгу, россия