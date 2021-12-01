https://ria.ru/20211201/voda-1761559783.html

В России стартовала обязательная маркировка минеральной воды

В России стартовала обязательная маркировка минеральной воды - РИА Новости, 01.12.2021

В России стартовала обязательная маркировка минеральной воды

Обязательная маркировка упакованной минеральной воды стартовала в России в среду, с 1 декабря производители должны наносить на воду средства идентификации и... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T00:29

2021-12-01T00:29

2021-12-01T00:29

экономика

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

россия

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Обязательная маркировка упакованной минеральной воды стартовала в России в среду, с 1 декабря производители должны наносить на воду средства идентификации и предоставлять данные сведения в информационную систему маркировки, соответствующее постановление правительства было принято в мае 2021 года.Это первый этап внедрения маркировки для данной продукции. С 1 марта 2022 года требование о нанесении средств идентификации станет обязательным для прочих видов упакованной воды.В российском Союзе производителей соков, воды и напитков (Союзнапитки) сообщили РИА Новости, что объединение совместно с Центром развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы цифровой маркировки), Минпромторгом и Минсельхозом продолжает работу по вовлечению производителей в проект, идет активная работа по решению текущих технических задач."Вместе с тем производители фиксируют, что на текущий момент отсутствует решение для нанесения цифровой маркировки на алюминиевую банку, этот вопрос требует дополнительной проработки. С учетом этого, а также необходимости корректной настройки оборудования на всех предприятиях, важно обеспечить наиболее плавное внедрение маркировки, без негативных последствий для бизнеса", - добавили в Союзнапитки.Союз считает, что компаниям нужно активно вовлекаться в проект маркировки: искать подходящего интегратора и оптимальное технологическое решение, а также использовать дополнительные инструменты снижения финансовой нагрузки. "Отдельный вопрос - это различные виды субсидирования производителей, он пока остается открытым", - заметили в объединении.Руководитель управления безакцизных товарных групп ЦРПТ Кирилл Волков, которого Центр цитирует в своем сообщении, сообщил, что в настоящее время в системе "Честный знак" зарегистрировано более 900 производителей и 130 импортеров воды, которые обеспечивают 95% общего объема рынка. Регионами-лидерами по темпам присоединения к "Честному знаку" производителей минеральной воды стали Краснодарский и Ставропольский края, Московская область, Татарстан."Компании начали тестовый и промышленный выпуск продукции, уже отгружают товары в торговые сети. Помимо исполнения обязательных законодательных требований видим, что компании заинтересованы как в дальнейшем развитии системы маркировки, так и в использовании новых механизмов и форматов взаимодействия с потребителями и партнерами, с использованием возможностей системы "Честный знак", - добавил Волков.

https://ria.ru/20211201/tovary-1761559530.html

https://ria.ru/20211201/moloko-1761558515.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), россия