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В ВТБ рассказали об объемах вложений для достижения национальных целей

В ВТБ рассказали об объемах вложений для достижения национальных целей - РИА Новости, 01.12.2021

В ВТБ рассказали об объемах вложений для достижения национальных целей

В России для достижения национальных целей понадобится инвестировать ежегодно до 2024 года порядка 4 триллионов рублей в инфраструктуру, сообщил руководитель... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T13:10

2021-12-01T13:10

2021-12-01T13:10

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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. В России для достижения национальных целей понадобится инвестировать ежегодно до 2024 года порядка 4 триллионов рублей в инфраструктуру, сообщил руководитель департамента финансирования инфраструктуры ВТБ Капитал Олег Панкратов.Выступивший на сессии председатель правления "Автодор" Вячеслав Петушенко назвал основные направления развития скоростных дорог в России"Сейчас мы активно работаем для того, чтобы продвинуться на Восток. До 2024 года мы дойдем до Екатеринбурга. Это порядка 3 тысяч километров. Мы рассматриваем дальше проекты, для того чтобы Российская Федерация имела более развитый каркас скоростных дорог. В первую очередь у нас в планах связать Урал с Черным морем, инфраструктура по регионам, которые находятся в Поволжье – Екатеринбург, Уфа, Самара, Саратов, Волгоград, Краснодар, это 1600 километров. Планируем к 2035 году уже завершить. Плюс это мощный проект, связывающий торговые точки Китая, Казахстана, это "Меридиан", который пройдет по территории шести регионов Российской Федерации", - сказал Петрушенко, слова которого цитирует пресс-служба ВТБ.

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