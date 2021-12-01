В ВТБ рассказали об объемах вложений для достижения национальных целей
© Фото : предоставлено пресс-службой Банка ВТБРуководитель ВТБ Инфраструктурный Холдинг Олег Панкратов
© Фото : предоставлено пресс-службой Банка ВТБ
МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. В России для достижения национальных целей понадобится инвестировать ежегодно до 2024 года порядка 4 триллионов рублей в инфраструктуру, сообщил руководитель департамента финансирования инфраструктуры ВТБ Капитал Олег Панкратов.
"Если смотреть по всему миру, то потребности в инфраструктуре в ближайшие 20 лет составляют 80 триллионов долларов. Если смотреть на Россию, то, по оценкам, для достижения национальных целей в ближайшее время понадобится инвестировать порядка 4 трлн рублей дополнительных инвестиций в инфраструктуру. Это рост на 70%. Это беспрецедентные объемы", сказал Панкратов, выступая в среду на инфраструктурной сессии "Инфраструктурные проекта как драйвер экономического роста" проходящего в Москве инвестиционного форуме "Россия зовет".
Выступивший на сессии председатель правления "Автодор" Вячеслав Петушенко назвал основные направления развития скоростных дорог в России
"Сейчас мы активно работаем для того, чтобы продвинуться на Восток. До 2024 года мы дойдем до Екатеринбурга. Это порядка 3 тысяч километров. Мы рассматриваем дальше проекты, для того чтобы Российская Федерация имела более развитый каркас скоростных дорог. В первую очередь у нас в планах связать Урал с Черным морем, инфраструктура по регионам, которые находятся в Поволжье – Екатеринбург, Уфа, Самара, Саратов, Волгоград, Краснодар, это 1600 километров. Планируем к 2035 году уже завершить. Плюс это мощный проект, связывающий торговые точки Китая, Казахстана, это "Меридиан", который пройдет по территории шести регионов Российской Федерации", - сказал Петрушенко, слова которого цитирует пресс-служба ВТБ.