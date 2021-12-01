https://ria.ru/20211201/vich-1761468829.html

Откровения родителей "положительных" детей

Откровения родителей "положительных" детей - РИА Новости, 01.12.2021

Откровения родителей "положительных" детей

В то время как одни в ужасе отшатываются от людей с ВИЧ, другие усыновляют детей с таким диагнозом. Ведь за этой записью в медкарте кроется жизнь человека... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T08:00

2021-12-01T08:00

2021-12-01T13:25

общество

дети

вич

самара

приемные семьи

россия

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости, Мария Семенова. В то время как одни в ужасе отшатываются от людей с ВИЧ, другие усыновляют детей с таким диагнозом. Ведь за этой записью в медкарте кроется жизнь человека. Главная проблема — не симптомы или регулярный прием таблеток, а реакция общества. Во Всемирный день борьбы со СПИДом РИА Новости рассказывает о семьях, не побоявшихся принять сирот с вирусом иммунодефицита."Спидозная идет"У Ларисы из Самары шестеро детей. Четверо — приемные. У троих из них — ВИЧ. В нулевые она безвозмездно помогала детскому дому. Об усыновлении задумалась в 2012-м, когда вступил в силу "закон Димы Яковлева". В интернате жили дети с особенностями. "За ними в очередь не выстраивались, мы всегда так радовались, когда кого-то забирали за границу", — вспоминает волонтер.Настя выделялась на фоне остальных: звезда каждого праздника, смышленая, внешне вполне здоровая. Но у нее диагностировали ВИЧ и гепатит — поэтому поместили в коррекционный детский дом."Когда узнала об этом, ноги подкосились, все внутри похолодело. Меня это просто убило. Стало ее еще сильнее жаль", — говорит Лариса.В приюте сообщили, что шестилетнюю девочку привезла в больницу скорая. А как настала пора выписываться, за ней никто не пришел: пока Настю лечили, ВИЧ-положительная мать умерла — не лечилась.Девочка живет в новой семье с 2014-го. Ее болезнь Лариса ни от кого не скрывала.Сейчас Насте 19. Ни от кого не прячется и даже делится опытом борьбы с недугом в соцсетях."Воспитатели в детдоме твердили: принимай таблетки, иначе умрешь. Окей, я так и делала. Но не воспринимала это всерьез. Попав в приемную семью, начала интересоваться болезнью. Мама объяснила, что я могу родить здоровых детей и прожить долго. Главное — терапия. Так что я это знала. А вот как к ВИЧ относятся в обществе — не представляла", — признается девушка.Несколько раз сталкивалась с агрессией. После того как классная сообщила всем о ВИЧ, одноклассники бросили вслед: "Спидозная идет!""В тот момент хотелось провалиться сквозь землю", — вспоминает Настя. Потом у врача-гинеколога услышала: "Че, где подцепила?" — "Нигде, я ни с кем не встречаюсь". — "Да ладно врать-то".Анастасия помогает сводной сестре и брату. Тоже ВИЧ-положительным. Вика появилась в семье в 2016-м.А потом предложили усыновить еще двоих — кровных брата и сестру. У мальчика ВИЧ, девочка "выиграла в лотерею" — родилась здоровой. Сейчас им 13 и десять лет.Лариса никогда не боялась заразиться от детей: "Я им молочные зубы выдергиваю без перчаток. Мы постоянно обследуемся — вирус не обнаружен".При регулярной терапии вирусная нагрузка на организм становится неопределимой. Врачи в России и мире приняли формулу "Н=Н" — "Неопределяемый — значит, не передающий". Именно поэтому у людей с ВИЧ могут рождаться здоровые дети."Думал, что у него ядовитая кровь"Елена (имя изменено по ее просьбе), в отличие от Ларисы, скрывает диагноз приемного сына даже от близких друзей. Ей чуть за сорок, несколько лет назад взяла из детдома кровных брата и сестру. Девочка здорова, у мальчика — ВИЧ. Вероятно, заразился во время грудного вскармливания."Искала в базе сирот. Увидела их — что-то екнуло внутри. У меня на руках были все документы, опека уточнила диагноз. Я подобное подозревала: странно, что двух симпатичных ребят, с более-менее нормальными группами здоровья, не забирают", — делится подробностями Елена.Она работала на руководящей должности в медицинской организации — иррациональных страхов по поводу ВИЧ не имела.Сын пока не знает, как называется болезнь. Но в курсе, что в крови живет вирус, лекарства его подавляют, поэтому пропускать прием нельзя. А в детском доме воспитатели пугали мальчика, что у него ядовитая кровь."Первое время он, когда хулиганил, рисовал на пальце пятна красным фломастером. Видимо, был опыт: окружающие сразу паниковали, стоило ему оцарапаться. Так он отвлекал внимание от чего-то или, наоборот, напоминал о себе. Я намеренно и планомерно обесценивала эту информацию. Подействовало", — рассказывает Елена.Семья пользуется общей посудой. У детей есть собственные чашки, но просто потому, что им так хочется — с любимым рисунком, а не из-за страха заразиться."Да, заболевание требует контроля, однако диабетиков, онкологических мы не боимся. Чтобы заразиться ВИЧ, нужно, чтобы у него и у меня были открытые раны и мы бы их зачем-то соединили", — подчеркивает приемная мать.Если посторонние интересуются, с чем связана инвалидность сына, ссылается на проблемы с почками: "Очень удобно — не проверишь". Ребенок на учете в центре по борьбе со СПИДом, а в обычной поликлинике Елена попросила не вносить диагноз в карту.О ВИЧ знают лишь ее родители. В курсе и няня — но это вынужденно. Однажды, опаздывая на работу, Елена забыла дать ребенку таблетки — пришлось просить помощницу."Я общаюсь с вами анонимно не из-за боязни ВИЧ, а потому, что пусть решает мой ребенок — раскрывать диагноз или нет. Я не могу отнять это право. И вторая причина — в обществе мало знают о ВИЧ. Люди не понимают и боятся", — уточняет Елена.Говорит, что справляется, — ее поддерживают информационно фонды "Дети+" и "Измени одну жизнь"."Ее семья — это мы"История Оксаны (имя изменено) менее радужная — уже год кровная мать ее приемной дочери пытается восстановить родительские права и забрать ребенка, хотя девочка ее даже не помнит.Оксана более десяти лет живет с ВИЧ, поэтому диагноз Веры (имя изменено) ее нисколько не смутил. Опекуном стал муж — до 2020-го инфицированным это не разрешали.Веру изъяли из неблагополучной семьи в год с небольшим. Шесть месяцев она провела в детдоме."Взяли ее с недостатком роста, весила как восьмимесячная, плохо ходила. Ее мать даже не знала, что у ребенка ВИЧ. Это обнаружилось, когда сдали анализы в больнице", — вспоминает Оксана.Родная бабушка хотела общаться с внучкой — несколько раз ездили в гости. Приходила и мать. "Я согласилась не ради Веры — для нее это чужой человек, дочь ее не знает и не помнит. Просто мне было жаль эту женщину", — объясняет Оксана.Общение с кровными родственниками прервалось, когда они, ничего не сказав, обратились в суд. "Мне кажется, можно было предупредить: "Спасибо, что поддержали Веру, но это наш ребенок, мы хотим ее вернуть". Но они сделали все за спиной. Мы уже практически ее удочерили, нам не хватило двух недель", — говорит собеседница.Сейчас Вере почти пять. "Ее семья — это мы", — уверена Оксана.Она надеется, что девочку все же не заберут — родная мать может не уследить за графиком терапии. Не говоря о том, что разлука с родителями, которых Вера знает и помнит, станет для ребенка настоящей трагедией.

https://ria.ru/20200921/vich-1577465868.html

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общество, дети, вич, самара, приемные семьи, россия