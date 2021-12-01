17:23 01.12.2021 (обновлено: 19:42 01.12.2021)
Блинкен призвал Украину быть сдержанной по отношению к России
Госсекретарь США Блинкен призвал Украину проявлять сдержанность в отношении России
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым на полях Арктического совета в Рейкьявике
ВАШИНГТОН, 1 дек – РИА Новости. США призывают Украину проявлять сдержанность в свете нынешней напряженности в отношениях с Россией, заявил в среду госсекретарь Энтони Блинкен.
"Мы продолжаем призывать Украину проявлять сдержанность, поскольку российская тактика состоит в том, чтобы заявлять о провокации для осуществления чего-то, что они планировали сделать все это время", - сказал Блинкен на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран НАТО.
Глава американской дипломатии подчеркнул, что США по-прежнему поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины, а также остаются привержены партнерству с Киевом в сфере безопасности.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе. В Кремле подчеркивали, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
24 ноября, 01:39На Украине пообещали России "адские" санкции
Как сообщила ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, Киев направил в Донбасс 125 тысяч солдат и офицеров, то есть половину всего личного состава Вооруженных сил Украины.
Глава МИД РФ Сергей Лавров также заявил о переброске военной техники стран НАТО к российским границам. Он добавил, что в Донбассе возросло число западных инструкторов. По мнению главы российской дипломатии, такие действия стран альянса могут спровоцировать украинские власти "сорваться на военные авантюры", что создает прямую угрозу безопасности России. Песков в этой связи называл действия Украины "очень опасным авантюризмом", который "сопровождается поощрительными неплановыми учениями НАТО".
29 ноября, 23:22МИД Украины сделал заявление о "вторжении" России