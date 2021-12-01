https://ria.ru/20211201/ukraina-1761686328.html

Блинкен призвал Украину быть сдержанной по отношению к России

Блинкен призвал Украину быть сдержанной по отношению к России - РИА Новости, 01.12.2021

Блинкен призвал Украину быть сдержанной по отношению к России

США призывают Украину проявлять сдержанность в свете нынешней напряженности в отношениях с Россией, заявил в среду госсекретарь Энтони Блинкен. РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T17:23

2021-12-01T17:23

2021-12-01T19:42

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энтони блинкен

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ВАШИНГТОН, 1 дек – РИА Новости. США призывают Украину проявлять сдержанность в свете нынешней напряженности в отношениях с Россией, заявил в среду госсекретарь Энтони Блинкен.Глава американской дипломатии подчеркнул, что США по-прежнему поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины, а также остаются привержены партнерству с Киевом в сфере безопасности.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе. В Кремле подчеркивали, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.Как сообщила ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, Киев направил в Донбасс 125 тысяч солдат и офицеров, то есть половину всего личного состава Вооруженных сил Украины.Глава МИД РФ Сергей Лавров также заявил о переброске военной техники стран НАТО к российским границам. Он добавил, что в Донбассе возросло число западных инструкторов. По мнению главы российской дипломатии, такие действия стран альянса могут спровоцировать украинские власти "сорваться на военные авантюры", что создает прямую угрозу безопасности России. Песков в этой связи называл действия Украины "очень опасным авантюризмом", который "сопровождается поощрительными неплановыми учениями НАТО".

https://ria.ru/20211124/klimkin-1760447218.html

https://ria.ru/20211129/kuleba-1761363333.html

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