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Лавров назвал Украину потерянным случаем с точки зрения выполнения Минска-2
Лавров назвал Украину потерянным случаем с точки зрения выполнения Минска-2 - РИА Новости, 01.12.2021
Лавров назвал Украину потерянным случаем с точки зрения выполнения Минска-2
Украина - потерянный случай с точки зрения выполнения минских соглашений, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T11:31
2021-12-01T11:31
2021-12-01T11:40
в мире
украина
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
минские соглашения
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Украина - потерянный случай с точки зрения выполнения минских соглашений, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Что касается перспектив выполнения минских договоренностей... Украина, по-моему, это уже потерянный случай с точки зрения данной резолюции СБ ООН", - сказал Лавров, выступая в Совете Федерации."Вы слышали, как президент (Украины Владимир) Зеленский в первые месяцы своего правления заявил: минские договоренности - это плохо, но мы должны их сохранять, потому что это позволяет продолжать санкции Запада против РФ. Все! Лучше не скажешь, чтобы расписаться в том, чего ты на самом деле стоишь", - добавил Лавров.
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, минские соглашения
11:31 01.12.2021 (обновлено: 11:40 01.12.2021)
Лавров назвал Украину потерянным случаем с точки зрения выполнения Минска-2
Глава МИД Лавров назвал Украину потерянным случаем с точки зрения выполнения Минска-2