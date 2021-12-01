https://ria.ru/20211201/ukraina-1761599178.html

Лавров назвал Украину потерянным случаем с точки зрения выполнения Минска-2

Лавров назвал Украину потерянным случаем с точки зрения выполнения Минска-2 - РИА Новости, 01.12.2021

Лавров назвал Украину потерянным случаем с точки зрения выполнения Минска-2

Украина - потерянный случай с точки зрения выполнения минских соглашений, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T11:31

2021-12-01T11:31

2021-12-01T11:40

в мире

украина

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

минские соглашения

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Украина - потерянный случай с точки зрения выполнения минских соглашений, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Что касается перспектив выполнения минских договоренностей... Украина, по-моему, это уже потерянный случай с точки зрения данной резолюции СБ ООН", - сказал Лавров, выступая в Совете Федерации."Вы слышали, как президент (Украины Владимир) Зеленский в первые месяцы своего правления заявил: минские договоренности - это плохо, но мы должны их сохранять, потому что это позволяет продолжать санкции Запада против РФ. Все! Лучше не скажешь, чтобы расписаться в том, чего ты на самом деле стоишь", - добавил Лавров.

украина

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в мире, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, минские соглашения