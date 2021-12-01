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Лавров заявил о желании НАТО превратить Украину в "Антироссию"
Лавров заявил о желании НАТО превратить Украину в "Антироссию" - РИА Новости, 01.12.2021
Лавров заявил о желании НАТО превратить Украину в "Антироссию"
НАТО пытается втянуть Украину в свою орбиту, превратить ее в "антиРоссию", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T11:14
2021-12-01T11:14
2021-12-01T11:24
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. НАТО пытается втянуть Украину в свою орбиту, превратить ее в "антиРоссию", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."К сожалению, ситуация серьезно осложняется откровенно деструктивной линией государств НАТО, которые стремятся втянуть Украину в свою орбиту, превратить ее, по выражению президента, в "антиРоссию". Расширяются поставки киевскому режиму летального вооружения, множатся провокационные маневры с участием США на суше, в воздухе и на море вблизи наших границ. При этом нам пытаются диктовать, как должны себя вести Вооруженные силы России на нашей собственной территории", - сказал Лавров, выступая в Совете Федерации.
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в мире, украина, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, россия
11:14 01.12.2021 (обновлено: 11:24 01.12.2021)
Лавров заявил о желании НАТО превратить Украину в "Антироссию"
Глава МИД Лавров: НАТО пытается втянуть Украину в свою орбиту и сделать ее "Антироссией"