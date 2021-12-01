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Лавров заявил о желании НАТО превратить Украину в "Антироссию"

Лавров заявил о желании НАТО превратить Украину в "Антироссию" - РИА Новости, 01.12.2021

Лавров заявил о желании НАТО превратить Украину в "Антироссию"

НАТО пытается втянуть Украину в свою орбиту, превратить ее в "антиРоссию", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T11:14

2021-12-01T11:14

2021-12-01T11:24

в мире

украина

нато

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

россия

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. НАТО пытается втянуть Украину в свою орбиту, превратить ее в "антиРоссию", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."К сожалению, ситуация серьезно осложняется откровенно деструктивной линией государств НАТО, которые стремятся втянуть Украину в свою орбиту, превратить ее, по выражению президента, в "антиРоссию". Расширяются поставки киевскому режиму летального вооружения, множатся провокационные маневры с участием США на суше, в воздухе и на море вблизи наших границ. При этом нам пытаются диктовать, как должны себя вести Вооруженные силы России на нашей собственной территории", - сказал Лавров, выступая в Совете Федерации.

https://ria.ru/20210910/voyna-1749611761.html

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в мире, украина, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, россия