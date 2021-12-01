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В Петербурге задержали подозреваемого в двойном убийстве
В Петербурге задержали подозреваемого в двойном убийстве - РИА Новости, 01.12.2021
В Петербурге задержали подозреваемого в двойном убийстве
Сотрудники полиции по горячим следам задержали мужчину, подозреваемого в убийстве женщины и мужчины в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T12:50
2021-12-01T12:50
2021-12-01T12:50
происшествия
санкт-петербург
красносельский район
ленинградская область
красное село
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 дек – РИА Новости. Сотрудники полиции по горячим следам задержали мужчину, подозреваемого в убийстве женщины и мужчины в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области."30 ноября в полицию Красносельского района Санкт-Петербурга поступило сообщение от 82-летней женщины, проживающей в доме 13 по улице Суворова города Красное Село, о том, что к ним в квартиру пришел знакомый ее внука в состоянии наркотического опьянения и в результате внезапно возникшей ссоры убил ее 49-летнюю дочь и находившегося в гостях 24-летнего знакомого ее внука", - сказано в сообщении.Наряд полиции задержал 22-летнего неработающего подозреваемого на Гвардейской улице. Мужчину доставили в отдел полиции. С места преступления был изъят нож.
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санкт-петербург
красносельский район
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происшествия, санкт-петербург, красносельский район, ленинградская область, красное село
В Петербурге задержали подозреваемого в двойном убийстве
В Петербурге полиция задержала мужчину, подозреваемого в двойном убийстве