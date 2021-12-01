https://ria.ru/20211201/ubiystvo-1761621492.html

В Петербурге задержали подозреваемого в двойном убийстве

В Петербурге задержали подозреваемого в двойном убийстве - РИА Новости, 01.12.2021

В Петербурге задержали подозреваемого в двойном убийстве

Сотрудники полиции по горячим следам задержали мужчину, подозреваемого в убийстве женщины и мужчины в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T12:50

2021-12-01T12:50

2021-12-01T12:50

происшествия

санкт-петербург

красносельский район

ленинградская область

красное село

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 дек – РИА Новости. Сотрудники полиции по горячим следам задержали мужчину, подозреваемого в убийстве женщины и мужчины в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области."30 ноября в полицию Красносельского района Санкт-Петербурга поступило сообщение от 82-летней женщины, проживающей в доме 13 по улице Суворова города Красное Село, о том, что к ним в квартиру пришел знакомый ее внука в состоянии наркотического опьянения и в результате внезапно возникшей ссоры убил ее 49-летнюю дочь и находившегося в гостях 24-летнего знакомого ее внука", - сказано в сообщении.Наряд полиции задержал 22-летнего неработающего подозреваемого на Гвардейской улице. Мужчину доставили в отдел полиции. С места преступления был изъят нож.

https://ria.ru/20211128/vologda-1761138036.html

санкт-петербург

красносельский район

ленинградская область

красное село

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происшествия, санкт-петербург, красносельский район, ленинградская область, красное село