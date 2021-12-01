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В Воронежской области задержали мужчину, 24 года назад убившего человека
В Воронежской области задержали мужчину, 24 года назад убившего человека - РИА Новости, 01.12.2021
В Воронежской области задержали мужчину, 24 года назад убившего человека
Сотрудники полиции задержали обвиняемого в убийстве мужчины, совершенном в 1997 году в поселке Рощино Выборгского района Ленинградской области, сообщает... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T11:00
2021-12-01T11:00
2021-12-01T11:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 дек – РИА Новости. Сотрудники полиции задержали обвиняемого в убийстве мужчины, совершенном в 1997 году в поселке Рощино Выборгского района Ленинградской области, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области."Сотрудники управления уголовного розыска совместно с коллегами из ОМВД России по Рамонскому району Воронежской области у поселка Рамонского района задержали находящегося в федеральном розыске 58-летнего мужчину, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 ст. 105 УК РФ (Убийство группой лиц по предварительному сговору)", - сказано в сообщении.По данным пресс-службы, 24 года назад задержанный в квартире дома 7 по улице Заречная в поселке Рощино Выборгского района Ленинградской области вместе со своим знакомым ударил мужчину, а потом задушил веревкой.
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происшествия, воронежская область, ленинградская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия
В Воронежской области задержали мужчину, 24 года назад убившего человека
Полиция задержала мужчину по обвинению в убийстве, совершенном в Ленобласти в 1997 году