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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211201/tarzan-1761615605.html
"Сколько их еще будет": Тарзан прокомментировал девушку сына
"Сколько их еще будет": Тарзан прокомментировал девушку сына - РИА Новости, 01.12.2021
"Сколько их еще будет": Тарзан прокомментировал девушку сына
Тарзан рассказал о своем отношении к девушке сына Архипа. Некоторое время Мелисса работала в стриптизе, однако впоследствии решила отказаться от этой профессии, РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T17:17
2021-12-01T17:17
шоубиз
знаменитости
шоу-бизнес
сергей глушко (тарзан)
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Тарзан рассказал о своем отношении к девушке сына Архипа. Некоторое время Мелисса работала в стриптизе, однако впоследствии решила отказаться от этой профессии, несмотря на высокий заработок. Она решила стать визажистом.Сам артист, несмотря на официальный брак с Наташей Королевой, может любоваться другими женщинами в качестве источника вдохновения для своих картин.В комментарии "Пятому каналу" танцор добавил, что при этом не собирается препятствовать выбору сына.По словам Тарзана, у них с сыном есть уговор: пока Архип учится, он может встречаться с кем хочет. Если же он решит жить отдельно, то должен будет обеспечивать себя сам.Ранее Архип впервые вывел в свет свою возлюбленную – она поддержала молодого человека на программе "Две звезды. Отцы и дети", где он исполнил песню вместе с матерью.
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знаменитости, шоу-бизнес, сергей глушко (тарзан)
17:17 01.12.2021
 
"Сколько их еще будет": Тарзан прокомментировал девушку сына

Тарзан прокомментировал девушку сына Архипа

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Сергей Глушко
Актер Сергей Глушко - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Тарзан рассказал о своем отношении к девушке сына Архипа. Некоторое время Мелисса работала в стриптизе, однако впоследствии решила отказаться от этой профессии, несмотря на высокий заработок. Она решила стать визажистом.

"Он подросток, поэтому я бы не относился серьезно. Сколько их еще таких невест будет! Ну, если в папку пошел, то это очень много", – рассказал Сергей Глушко.

Сам артист, несмотря на официальный брак с Наташей Королевой, может любоваться другими женщинами в качестве источника вдохновения для своих картин.

"Я люблю женщин. Я всегда это говорил, что это за бред, когда мужчина говорит: "Я женился, и для меня умерли все женщины". Я не понимаю этого", – рассказал Глушко.

В комментарии "Пятому каналу" танцор добавил, что при этом не собирается препятствовать выбору сына.

"Это его жизнь, это его выбор. Может, даже неправильный. Но он должен это понять сам...", – заключил Сергей.

По словам Тарзана, у них с сыном есть уговор: пока Архип учится, он может встречаться с кем хочет. Если же он решит жить отдельно, то должен будет обеспечивать себя сам.
Ранее Архип впервые вывел в свет свою возлюбленную – она поддержала молодого человека на программе "Две звезды. Отцы и дети", где он исполнил песню вместе с матерью.
Развод - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
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