https://ria.ru/20211201/tarzan-1761615605.html

"Сколько их еще будет": Тарзан прокомментировал девушку сына

"Сколько их еще будет": Тарзан прокомментировал девушку сына - РИА Новости, 01.12.2021

"Сколько их еще будет": Тарзан прокомментировал девушку сына

Тарзан рассказал о своем отношении к девушке сына Архипа. Некоторое время Мелисса работала в стриптизе, однако впоследствии решила отказаться от этой профессии, РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T17:17

2021-12-01T17:17

2021-12-01T17:17

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сергей глушко (тарзан)

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Тарзан рассказал о своем отношении к девушке сына Архипа. Некоторое время Мелисса работала в стриптизе, однако впоследствии решила отказаться от этой профессии, несмотря на высокий заработок. Она решила стать визажистом.Сам артист, несмотря на официальный брак с Наташей Королевой, может любоваться другими женщинами в качестве источника вдохновения для своих картин.В комментарии "Пятому каналу" танцор добавил, что при этом не собирается препятствовать выбору сына.По словам Тарзана, у них с сыном есть уговор: пока Архип учится, он может встречаться с кем хочет. Если же он решит жить отдельно, то должен будет обеспечивать себя сам.Ранее Архип впервые вывел в свет свою возлюбленную – она поддержала молодого человека на программе "Две звезды. Отцы и дети", где он исполнил песню вместе с матерью.

https://ria.ru/20211021/shoubiz-1755157087.html

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знаменитости, шоу-бизнес, сергей глушко (тарзан)