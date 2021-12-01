https://ria.ru/20211201/tarzan-1761615605.html
"Сколько их еще будет": Тарзан прокомментировал девушку сына
"Сколько их еще будет": Тарзан прокомментировал девушку сына - РИА Новости, 01.12.2021
"Сколько их еще будет": Тарзан прокомментировал девушку сына
Тарзан рассказал о своем отношении к девушке сына Архипа. Некоторое время Мелисса работала в стриптизе, однако впоследствии решила отказаться от этой профессии, РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T17:17
2021-12-01T17:17
2021-12-01T17:17
шоубиз
знаменитости
шоу-бизнес
сергей глушко (тарзан)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571817587_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_557830f65b22910a5eb8b3c70a191dda.jpg
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Тарзан рассказал о своем отношении к девушке сына Архипа. Некоторое время Мелисса работала в стриптизе, однако впоследствии решила отказаться от этой профессии, несмотря на высокий заработок. Она решила стать визажистом.Сам артист, несмотря на официальный брак с Наташей Королевой, может любоваться другими женщинами в качестве источника вдохновения для своих картин.В комментарии "Пятому каналу" танцор добавил, что при этом не собирается препятствовать выбору сына.По словам Тарзана, у них с сыном есть уговор: пока Архип учится, он может встречаться с кем хочет. Если же он решит жить отдельно, то должен будет обеспечивать себя сам.Ранее Архип впервые вывел в свет свою возлюбленную – она поддержала молодого человека на программе "Две звезды. Отцы и дети", где он исполнил песню вместе с матерью.
https://ria.ru/20211021/shoubiz-1755157087.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571817587_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_d2f0942e351a93e5c9904253d0f27994.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, шоу-бизнес, сергей глушко (тарзан)
"Сколько их еще будет": Тарзан прокомментировал девушку сына
Тарзан прокомментировал девушку сына Архипа
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Тарзан рассказал о своем отношении к девушке сына Архипа. Некоторое время Мелисса работала в стриптизе, однако впоследствии решила отказаться от этой профессии, несмотря на высокий заработок. Она решила стать визажистом.
"Он подросток, поэтому я бы не относился серьезно. Сколько их еще таких невест будет! Ну, если в папку пошел, то это очень много", – рассказал Сергей Глушко.
Сам артист, несмотря на официальный брак с Наташей Королевой, может любоваться другими женщинами в качестве источника вдохновения для своих картин.
"Я люблю женщин. Я всегда это говорил, что это за бред, когда мужчина говорит: "Я женился, и для меня умерли все женщины". Я не понимаю этого", – рассказал Глушко.
В комментарии "Пятому каналу" танцор добавил
, что при этом не собирается препятствовать выбору сына.
"Это его жизнь, это его выбор. Может, даже неправильный. Но он должен это понять сам...", – заключил Сергей.
По словам Тарзана, у них с сыном есть уговор: пока Архип учится, он может встречаться с кем хочет. Если же он решит жить отдельно, то должен будет обеспечивать себя сам.
Ранее Архип впервые вывел
в свет свою возлюбленную – она поддержала молодого человека на программе "Две звезды. Отцы и дети", где он исполнил песню вместе с матерью.