https://ria.ru/20211201/tank-1761563833.html

Глава МИД Британии прокатилась на танке НАТО в Эстонии

Глава МИД Британии прокатилась на танке НАТО в Эстонии - РИА Новости, 01.12.2021

Глава МИД Британии прокатилась на танке НАТО в Эстонии

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс прокатилась на танке во время визита в Эстонию, при этом ранее она выразила поддержку Украине, предостерегла... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T01:56

2021-12-01T01:56

2021-12-01T01:56

в мире

эстония

великобритания

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750213655_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_8549e275524894994a553c9f2e45716a.jpg

ЛОНДОН, 1 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс прокатилась на танке во время визита в Эстонию, при этом ранее она выразила поддержку Украине, предостерегла Москву от агрессии и заявила, что НАТО не провоцирует Россию.Глава внешнеполитического ведомства Британии во вторник совершила визит в Эстонию перед тем, как отправиться в Ригу для участия в совещании глав МИД стран НАТО.Во время поездки в Эстонию Трасс встретилась с контингентом британских войск, которые дислоцированы там в рамках обязательств по НАТО. В настоящее время около 800 британских военных находятся в Эстонии, Латвии, Литве и Польше.Видео с Трасс на танке, одетой в камуфляжный жилет и каску, опубликовало издание Times. На нем видно, как глава британского МИД в сопровождении военнослужащего едет на танке по заснеженному полигону.Перед поездкой на встречу глав МИД НАТО Трасс заявила, что для нее главной повесткой станет противостояние "дестабилизирующим действиям" России и Белоруссии."Мы будем поддерживать Украину и стабильность на Западных Балканах, защищать их безопасность. Мы видели эту тактику России и раньше, когда она лживо заявила, что аннексия Крыма была ответом на агрессию НАТО. НАТО – альянс, основанный на принципе обороны, а не провокаций. Любое предположение, что НАТО провоцирует русских, абсолютно ошибочно", - заявила Трасс.По ее словам, любые действия России по подрыву свободы и демократии их партнеров будут "стратегической ошибкой".Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Что касается Белоруссии, то она отрицает обвинения в своей адрес в миграционном кризисе, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами.На границе Белоруссии и Польши последние недели скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны.

https://ria.ru/20211130/ucheniya-1761541694.html

https://ria.ru/20211130/alyans-1761557646.html

эстония

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, эстония, великобритания, нато