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Глава МИД Британии прокатилась на танке НАТО в Эстонии
Глава МИД Британии прокатилась на танке НАТО в Эстонии - РИА Новости, 01.12.2021
Глава МИД Британии прокатилась на танке НАТО в Эстонии
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс прокатилась на танке во время визита в Эстонию, при этом ранее она выразила поддержку Украине, предостерегла... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T01:56
2021-12-01T01:56
в мире
эстония
великобритания
нато
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ЛОНДОН, 1 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс прокатилась на танке во время визита в Эстонию, при этом ранее она выразила поддержку Украине, предостерегла Москву от агрессии и заявила, что НАТО не провоцирует Россию.Глава внешнеполитического ведомства Британии во вторник совершила визит в Эстонию перед тем, как отправиться в Ригу для участия в совещании глав МИД стран НАТО.Во время поездки в Эстонию Трасс встретилась с контингентом британских войск, которые дислоцированы там в рамках обязательств по НАТО. В настоящее время около 800 британских военных находятся в Эстонии, Латвии, Литве и Польше.Видео с Трасс на танке, одетой в камуфляжный жилет и каску, опубликовало издание Times. На нем видно, как глава британского МИД в сопровождении военнослужащего едет на танке по заснеженному полигону.Перед поездкой на встречу глав МИД НАТО Трасс заявила, что для нее главной повесткой станет противостояние "дестабилизирующим действиям" России и Белоруссии."Мы будем поддерживать Украину и стабильность на Западных Балканах, защищать их безопасность. Мы видели эту тактику России и раньше, когда она лживо заявила, что аннексия Крыма была ответом на агрессию НАТО. НАТО – альянс, основанный на принципе обороны, а не провокаций. Любое предположение, что НАТО провоцирует русских, абсолютно ошибочно", - заявила Трасс.По ее словам, любые действия России по подрыву свободы и демократии их партнеров будут "стратегической ошибкой".Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Что касается Белоруссии, то она отрицает обвинения в своей адрес в миграционном кризисе, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами.На границе Белоруссии и Польши последние недели скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны.
https://ria.ru/20211130/ucheniya-1761541694.html
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в мире, эстония, великобритания, нато
01:56 01.12.2021
 
Глава МИД Британии прокатилась на танке НАТО в Эстонии

Глава МИД Британии Трасс прокатилась на танке НАТО в Эстонии

© AP Photo / Matt DunhamЛиз Трасс
Лиз Трасс - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© AP Photo / Matt Dunham
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ЛОНДОН, 1 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс прокатилась на танке во время визита в Эстонию, при этом ранее она выразила поддержку Украине, предостерегла Москву от агрессии и заявила, что НАТО не провоцирует Россию.
Глава внешнеполитического ведомства Британии во вторник совершила визит в Эстонию перед тем, как отправиться в Ригу для участия в совещании глав МИД стран НАТО.
Во время поездки в Эстонию Трасс встретилась с контингентом британских войск, которые дислоцированы там в рамках обязательств по НАТО. В настоящее время около 800 британских военных находятся в Эстонии, Латвии, Литве и Польше.
Видео с Трасс на танке, одетой в камуфляжный жилет и каску, опубликовало издание Times. На нем видно, как глава британского МИД в сопровождении военнослужащего едет на танке по заснеженному полигону.
Перед поездкой на встречу глав МИД НАТО Трасс заявила, что для нее главной повесткой станет противостояние "дестабилизирующим действиям" России и Белоруссии.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время выступления на саммите НАТО - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
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Генсек НАТО призвал Россию и Белоруссию к прозрачности при военных учениях
"Мы будем поддерживать Украину и стабильность на Западных Балканах, защищать их безопасность. Мы видели эту тактику России и раньше, когда она лживо заявила, что аннексия Крыма была ответом на агрессию НАТО. НАТО – альянс, основанный на принципе обороны, а не провокаций. Любое предположение, что НАТО провоцирует русских, абсолютно ошибочно", - заявила Трасс.
По ее словам, любые действия России по подрыву свободы и демократии их партнеров будут "стратегической ошибкой".
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Что касается Белоруссии, то она отрицает обвинения в своей адрес в миграционном кризисе, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами.
На границе Белоруссии и Польши последние недели скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны.
Город Рига - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
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