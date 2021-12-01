Глава МИД Британии прокатилась на танке НАТО в Эстонии
Глава МИД Британии Трасс прокатилась на танке НАТО в Эстонии
© AP Photo / Matt DunhamЛиз Трасс
© AP Photo / Matt Dunham
Глава внешнеполитического ведомства Британии во вторник совершила визит в Эстонию перед тем, как отправиться в Ригу для участия в совещании глав МИД стран НАТО.
Видео с Трасс на танке, одетой в камуфляжный жилет и каску, опубликовало издание Times. На нем видно, как глава британского МИД в сопровождении военнослужащего едет на танке по заснеженному полигону.
Перед поездкой на встречу глав МИД НАТО Трасс заявила, что для нее главной повесткой станет противостояние "дестабилизирующим действиям" России и Белоруссии.
"Мы будем поддерживать Украину и стабильность на Западных Балканах, защищать их безопасность. Мы видели эту тактику России и раньше, когда она лживо заявила, что аннексия Крыма была ответом на агрессию НАТО. НАТО – альянс, основанный на принципе обороны, а не провокаций. Любое предположение, что НАТО провоцирует русских, абсолютно ошибочно", - заявила Трасс.
По ее словам, любые действия России по подрыву свободы и демократии их партнеров будут "стратегической ошибкой".
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Что касается Белоруссии, то она отрицает обвинения в своей адрес в миграционном кризисе, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами.
На границе Белоруссии и Польши последние недели скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны.