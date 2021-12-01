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Туризм
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Таиланд вернул ПЦР-тесты по прибытии из-за штамма "омикрон"
Таиланд вернул ПЦР-тесты по прибытии из-за штамма "омикрон" - РИА Новости, 01.12.2021
Таиланд вернул ПЦР-тесты по прибытии из-за штамма "омикрон"
Таиланд временно вернул обязательное ПЦР-тестирование по прибытии для вакцинированных путешественников, которое должно было быть заменено на антигенное с 1... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T12:56
2021-12-01T12:56
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БАНГКОК, 1 дек — РИА Новости. Таиланд временно вернул обязательное ПЦР-тестирование по прибытии для вакцинированных путешественников, которое должно было быть заменено на антигенное с 1 декабря 2021 года.Об этом сообщил в среду на брифинге в Доме правительства Королевства пресс-секретарь правительственного Центра по контролю распространения и борьбе с COVID-19 доктор Тхависин Висануйотхин."Несмотря на то, что среди путешественников, въехавших в Таиланд в течение ноября, только 0,13 процентов были инфицированы COVID-19, распространение нового штамма коронавируса, "омикрон"- штамма, вынудило нас приостановить переход от ПЦР-теста по прибытии к гораздо более быстрому антигенному тесту для полностью вакцинированных путешественников, въезжающих в страну по бескарантинным программам", — сказал он.По его словам, это временная мера, которая введена до особого распоряжения. "Ситуация с распространением в мире "омикрон"-штамма будет нами отслеживаться, и по мере ее развития будут вноситься изменения в меры контроля", — добавил Висануйотхин.Он также отметил, что в Таиланде пока не зарегистрирован ни один случай заражения "омикрон"-штаммом коронавируса.В среду в Таиланде зарегистрированы 4886 новых заболевших и 43 смерти от COVID-19.
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карантин, таиланд, новости - туризм, туристы, туризм, коронавирус covid-19, сертификат о вакцинации, пцр-тест, омикрон-штамм коронавируса
12:56 01.12.2021
 
Таиланд вернул ПЦР-тесты по прибытии из-за штамма "омикрон"

Таиланд временно вернул в действие обязательное ПЦР-тестирование по прибытии для привитых

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкДевушка во время ПЦР-теста на COVID-19
Девушка во время ПЦР-теста на COVID-19 - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БАНГКОК, 1 дек — РИА Новости. Таиланд временно вернул обязательное ПЦР-тестирование по прибытии для вакцинированных путешественников, которое должно было быть заменено на антигенное с 1 декабря 2021 года.
Об этом сообщил в среду на брифинге в Доме правительства Королевства пресс-секретарь правительственного Центра по контролю распространения и борьбе с COVID-19 доктор Тхависин Висануйотхин.
"Несмотря на то, что среди путешественников, въехавших в Таиланд в течение ноября, только 0,13 процентов были инфицированы COVID-19, распространение нового штамма коронавируса, "омикрон"- штамма, вынудило нас приостановить переход от ПЦР-теста по прибытии к гораздо более быстрому антигенному тесту для полностью вакцинированных путешественников, въезжающих в страну по бескарантинным программам", — сказал он.
По его словам, это временная мера, которая введена до особого распоряжения. "Ситуация с распространением в мире "омикрон"-штамма будет нами отслеживаться, и по мере ее развития будут вноситься изменения в меры контроля", — добавил Висануйотхин.
Он также отметил, что в Таиланде пока не зарегистрирован ни один случай заражения "омикрон"-штаммом коронавируса.
В среду в Таиланде зарегистрированы 4886 новых заболевших и 43 смерти от COVID-19.
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