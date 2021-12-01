https://ria.ru/20211201/sud-1761650704.html
Суд подтвердил назначение Гринберга управляющим активами Natura Siberica
Суд подтвердил назначение Гринберга управляющим активами Natura Siberica - РИА Новости, 01.12.2021
Суд подтвердил назначение Гринберга управляющим активами Natura Siberica
Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе обеспечительные меры в виде назначения известного экономиста, члена-корреспондента РАН Руслана Гринберга... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T14:51
2021-12-01T14:51
2021-12-01T14:51
москва
девятый арбитражный апелляционный суд
руслан гринберг
андрей трубников
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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе обеспечительные меры в виде назначения известного экономиста, члена-корреспондента РАН Руслана Гринберга исполняющим обязанности доверительного управляющего активами умершего в январе основателя косметических брендов Natura Siberica и "Рецепты бабушки Агафьи" Андрея Трубникова.Как сообщил РИА Новости партнер коллегии адвокатов "Делькредере" Андрей Тимчук, представляющий в суде интересы сына основателя косметической группы - Дмитрия Трубникова, апелляционный суд в среду отклонил жалобу нотариуса Айгуль Карнауховой на октябрьское определение арбитражного суда Москвы о принятии обеспечительных мер.Меры приняты в деле по иску Дмитрия Трубникова, в котором он просит признать недействительными нынешние договоры доверительного управления наследственным имуществом отца между Карнауховой и Григорием Ждановым. Жданов сначала тоже обжаловал назначение Гринберга, но потом свои апелляции отозвал.Ирина Трубникова, первая жена Андрея Трубникова и мать Дмитрия, ранее заявила агентству, что назначение Гринберга, обладающего безупречной репутацией и непререкаемым авторитетом, доверительным управляющим компаний "периметра" Natura Siberica позволит снять все сложности вокруг компании, возобновить производство и поставки продукции, реанимировать розничную сеть продаж и вернуть трудовой коллектив к работе. По словам Трубниковой, назначение Гринберга поддерживается наследниками, чьи совокупные доли составляют 3/4 наследства.Первая инстанция в этом деле в сентябре приняла еще одни обеспечительные меры – в виде приостановления действия оспариваемых договоров. Суд приостановил право Жданова распоряжаться долями Трубникова-старшего в компаниях "Первое решение" (головная структура группы, доля 62%), "Натура Сиберика" (60%), "Вкусные продукты Агафьи" (60%), "Планета органика" (55%) и "Органик Шоп Рус" (55%).Группа Natura Siberica производит косметику, а также владеет розничной сетью, объединяющей 39 магазинов Organic Shop и 41 магазин Natura Siberica. Андрей Трубников умер в начале января, не оставив завещания. После этого у компании начались проблемы, связанные с тем, что на наследство претендуют две жены предпринимателя и дети от разных браков.
https://ria.ru/20211113/sud-1758902068.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, девятый арбитражный апелляционный суд, руслан гринберг, андрей трубников
Суд подтвердил назначение Гринберга управляющим активами Natura Siberica
Суд оставил в силе назначение Гринберга управляющим активами основателя Natura Siberica
МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Девятый арбитражный апелляционный суд
оставил в силе обеспечительные меры в виде назначения известного экономиста, члена-корреспондента РАН Руслана Гринберга
исполняющим обязанности доверительного управляющего активами умершего в январе основателя косметических брендов Natura Siberica и "Рецепты бабушки Агафьи" Андрея Трубникова.
Как сообщил РИА Новости партнер коллегии адвокатов "Делькредере" Андрей Тимчук, представляющий в суде интересы сына основателя косметической группы - Дмитрия Трубникова, апелляционный суд в среду отклонил жалобу нотариуса Айгуль Карнауховой на октябрьское определение арбитражного суда Москвы
о принятии обеспечительных мер.
Меры приняты в деле по иску Дмитрия Трубникова, в котором он просит признать недействительными нынешние договоры доверительного управления наследственным имуществом отца между Карнауховой и Григорием Ждановым. Жданов сначала тоже обжаловал назначение Гринберга, но потом свои апелляции отозвал.
Ирина Трубникова, первая жена Андрея Трубникова и мать Дмитрия, ранее заявила агентству, что назначение Гринберга, обладающего безупречной репутацией и непререкаемым авторитетом, доверительным управляющим компаний "периметра" Natura Siberica позволит снять все сложности вокруг компании, возобновить производство и поставки продукции, реанимировать розничную сеть продаж и вернуть трудовой коллектив к работе. По словам Трубниковой, назначение Гринберга поддерживается наследниками, чьи совокупные доли составляют 3/4 наследства.
Первая инстанция в этом деле в сентябре приняла еще одни обеспечительные меры – в виде приостановления действия оспариваемых договоров. Суд приостановил право Жданова распоряжаться долями Трубникова-старшего в компаниях "Первое решение" (головная структура группы, доля 62%), "Натура Сиберика" (60%), "Вкусные продукты Агафьи" (60%), "Планета органика" (55%) и "Органик Шоп Рус" (55%).
Группа Natura Siberica производит косметику, а также владеет розничной сетью, объединяющей 39 магазинов Organic Shop и 41 магазин Natura Siberica. Андрей Трубников
умер в начале января, не оставив завещания. После этого у компании начались проблемы, связанные с тем, что на наследство претендуют две жены предпринимателя и дети от разных браков.