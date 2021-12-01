https://ria.ru/20211201/ssha-1761629254.html
В США суд приостановил обязательную вакцинацию медиков от COVID-19
В США суд приостановил обязательную вакцинацию медиков от COVID-19 - РИА Новости, 01.12.2021
В США суд приостановил обязательную вакцинацию медиков от COVID-19
Федеральный судья в американском штате Луизиана Терри Даути вынес предварительный общенациональный судебный запрет на распоряжение администрации президента Джо... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T13:24
2021-12-01T13:24
2021-12-01T13:24
в мире
арканзас
миссури
луизиана
джо байден
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/13/1598124591_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fee45f83005adfee8f5f37cc637656a3.jpg
ВАШИНГТОН, 1 дек - РИА Новости. Федеральный судья в американском штате Луизиана Терри Даути вынес предварительный общенациональный судебный запрет на распоряжение администрации президента Джо Байдена об обязательной вакцинации от коронавируса миллионов медицинских сотрудников, следует из судебных документов.Речь идет о постановлении, которое предусматривает обязательную вакцинацию медицинских сотрудников, работающих в различных медицинских учреждениях и получающих финансирование через программы Medicare и Medicaid."Нет никаких сомнений в том, что введение обязательной вакцинации для 10,3 миллиона медицинских работников - это то, что должно быть сделано конгрессом, а не правительственным учреждением", - отмечено в судебном документе.Подчеркивается, что даже если соответствующий акт будет принят в конгрессе, еще неясно, будет ли он конституционным."Во время пандемии, такой как нынешняя, еще более важно обеспечить выполнение принципа разделения властей, предусмотренного в нашей конституции, чтобы избежать ущемления наших свобод", - говорится в документе.Ранее суд Миссури заблокировал распоряжение администрации США об обязательной вакцинации медработников на территории 10 штатов. В решении по иску, поданному в федеральный суд от штатов Миссури, Небраска, Арканзас, Канзас, Айова, Вайоминг, Аляска, Нью-Гэмпшир, Южная Дакота и Северная Дакота, отмечалось, что государственные программы медицинского страхования не имеют полномочий от конгресса по требовании вакцинации сотрудников.
https://ria.ru/20211201/ssha-1761594345.html
арканзас
миссури
луизиана
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/13/1598124591_9:0:2740:2048_1920x0_80_0_0_f0f1e565e9973c5c7631aa8767300d36.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, арканзас, миссури, луизиана, джо байден, здоровье - общество
В США суд приостановил обязательную вакцинацию медиков от COVID-19
Суд штата Луизиана приостановил обязательную вакцинацию медиков от COVID-19
ВАШИНГТОН, 1 дек - РИА Новости.
Федеральный судья в американском штате Луизиана
Терри Даути вынес предварительный общенациональный судебный запрет на распоряжение администрации президента Джо Байдена
об обязательной вакцинации от коронавируса миллионов медицинских сотрудников, следует из судебных документов.
Речь идет о постановлении, которое предусматривает обязательную вакцинацию медицинских сотрудников, работающих в различных медицинских учреждениях и получающих финансирование через программы Medicare и Medicaid.
"Нет никаких сомнений в том, что введение обязательной вакцинации для 10,3 миллиона медицинских работников - это то, что должно быть сделано конгрессом, а не правительственным учреждением", - отмечено в судебном документе.
Подчеркивается, что даже если соответствующий акт будет принят в конгрессе, еще неясно, будет ли он конституционным.
"Во время пандемии, такой как нынешняя, еще более важно обеспечить выполнение принципа разделения властей, предусмотренного в нашей конституции, чтобы избежать ущемления наших свобод", - говорится в документе.
Ранее суд Миссури
заблокировал распоряжение администрации США
об обязательной вакцинации медработников на территории 10 штатов. В решении по иску, поданному в федеральный суд от штатов Миссури, Небраска
, Арканзас
, Канзас
, Айова
, Вайоминг
, Аляска
, Нью-Гэмпшир
, Южная Дакота
и Северная Дакота
, отмечалось, что государственные программы медицинского страхования не имеют полномочий от конгресса по требовании вакцинации сотрудников.