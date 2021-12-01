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В США суд приостановил обязательную вакцинацию медиков от COVID-19
В США суд приостановил обязательную вакцинацию медиков от COVID-19 - РИА Новости, 01.12.2021
В США суд приостановил обязательную вакцинацию медиков от COVID-19
Федеральный судья в американском штате Луизиана Терри Даути вынес предварительный общенациональный судебный запрет на распоряжение администрации президента Джо... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T13:24
2021-12-01T13:24
в мире
арканзас
миссури
луизиана
джо байден
здоровье - общество
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ВАШИНГТОН, 1 дек - РИА Новости. Федеральный судья в американском штате Луизиана Терри Даути вынес предварительный общенациональный судебный запрет на распоряжение администрации президента Джо Байдена об обязательной вакцинации от коронавируса миллионов медицинских сотрудников, следует из судебных документов.Речь идет о постановлении, которое предусматривает обязательную вакцинацию медицинских сотрудников, работающих в различных медицинских учреждениях и получающих финансирование через программы Medicare и Medicaid."Нет никаких сомнений в том, что введение обязательной вакцинации для 10,3 миллиона медицинских работников - это то, что должно быть сделано конгрессом, а не правительственным учреждением", - отмечено в судебном документе.Подчеркивается, что даже если соответствующий акт будет принят в конгрессе, еще неясно, будет ли он конституционным."Во время пандемии, такой как нынешняя, еще более важно обеспечить выполнение принципа разделения властей, предусмотренного в нашей конституции, чтобы избежать ущемления наших свобод", - говорится в документе.Ранее суд Миссури заблокировал распоряжение администрации США об обязательной вакцинации медработников на территории 10 штатов. В решении по иску, поданному в федеральный суд от штатов Миссури, Небраска, Арканзас, Канзас, Айова, Вайоминг, Аляска, Нью-Гэмпшир, Южная Дакота и Северная Дакота, отмечалось, что государственные программы медицинского страхования не имеют полномочий от конгресса по требовании вакцинации сотрудников.
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в мире, арканзас, миссури, луизиана, джо байден, здоровье - общество
13:24 01.12.2021
 
В США суд приостановил обязательную вакцинацию медиков от COVID-19

Суд штата Луизиана приостановил обязательную вакцинацию медиков от COVID-19

© AP Photo / Mary AltafferМедработник готовит шприц с вакциной Pfizer-BioNTech на участке вакцинации COVID-19 в NYC Health + Hospitals Metropolitan в Нью-Йорке
Медработник готовит шприц с вакциной Pfizer-BioNTech на участке вакцинации COVID-19 в NYC Health + Hospitals Metropolitan в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© AP Photo / Mary Altaffer
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ВАШИНГТОН, 1 дек - РИА Новости. Федеральный судья в американском штате Луизиана Терри Даути вынес предварительный общенациональный судебный запрет на распоряжение администрации президента Джо Байдена об обязательной вакцинации от коронавируса миллионов медицинских сотрудников, следует из судебных документов.
Речь идет о постановлении, которое предусматривает обязательную вакцинацию медицинских сотрудников, работающих в различных медицинских учреждениях и получающих финансирование через программы Medicare и Medicaid.
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"Нет никаких сомнений в том, что введение обязательной вакцинации для 10,3 миллиона медицинских работников - это то, что должно быть сделано конгрессом, а не правительственным учреждением", - отмечено в судебном документе.
Подчеркивается, что даже если соответствующий акт будет принят в конгрессе, еще неясно, будет ли он конституционным.
"Во время пандемии, такой как нынешняя, еще более важно обеспечить выполнение принципа разделения властей, предусмотренного в нашей конституции, чтобы избежать ущемления наших свобод", - говорится в документе.
Ранее суд Миссури заблокировал распоряжение администрации США об обязательной вакцинации медработников на территории 10 штатов. В решении по иску, поданному в федеральный суд от штатов Миссури, Небраска, Арканзас, Канзас, Айова, Вайоминг, Аляска, Нью-Гэмпшир, Южная Дакота и Северная Дакота, отмечалось, что государственные программы медицинского страхования не имеют полномочий от конгресса по требовании вакцинации сотрудников.
 
В миреАрканзасМиссуриЛуизианаДжо БайденЗдоровье - Общество
 
 
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