https://ria.ru/20211201/ssha-1761621729.html

В США подтвердили, что AUKUS создан для противодействия Китаю

В США подтвердили, что AUKUS создан для противодействия Китаю - РИА Новости, 01.12.2021

В США подтвердили, что AUKUS создан для противодействия Китаю

Координатор по делам Индо-Тихоокеанского региона в Совете национальной безопасности США Курт Кэмпбелл признал, что партнерство США, Великобритании и Австралии... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T12:51

2021-12-01T12:51

2021-12-01T12:51

в мире

сша

китай

франция

мид франции‎

жан-ив ле дриан

aukus

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149426/09/1494260980_0:67:1024:643_1920x0_80_0_0_03770acc76a9e8095b8fc7de8965ef22.jpg

ВАШИНГТОН, 1 дек - РИА Новости. Координатор по делам Индо-Тихоокеанского региона в Совете национальной безопасности США Курт Кэмпбелл признал, что партнерство США, Великобритании и Австралии AUKUS направлено против Китая."Смотрите, сколько изменилось за короткий срок. И это в большинстве своем было вызвано действиями Китая. Поэтому те, кто выражает замечания или критикует эти усилия, я думаю, должны задать себе вопрос: что лежит в основе движущей силы этой инициативы? В основе лежит как очевидная тревога о том, что мы видели в плане определенных действий и политик Китая. Но также уверенность в том, что у нас есть роль в нашем будущем и мы выстоим", - заявил Кэмпбелл в ходе конференции, организованной австралийским аналитическим центром Lowy Institute.Он также выразил мнение, что несколько лет назад такого сотрудничества между США, Великобританией и Австралией не предполагалось, но действия КНР якобы сблизили государства.В середине сентября Австралия заключила сделку с Великобританией и США в области обороны и безопасности в рамках нового партнерства AUKUS и заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group, стоимость которого составляла 56 миллиардов евро. Соглашение с Францией предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан потом назвал решение Австралии о разрыве соглашения "ударом в спину".

https://radiosputnik.ria.ru/20211127/aukus-1761055805.html

сша

китай

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, китай, франция, мид франции‎, жан-ив ле дриан, aukus