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В США подтвердили, что AUKUS создан для противодействия Китаю
В США подтвердили, что AUKUS создан для противодействия Китаю - РИА Новости, 01.12.2021
В США подтвердили, что AUKUS создан для противодействия Китаю
Координатор по делам Индо-Тихоокеанского региона в Совете национальной безопасности США Курт Кэмпбелл признал, что партнерство США, Великобритании и Австралии... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T12:51
2021-12-01T12:51
в мире
сша
китай
франция
мид франции‎
жан-ив ле дриан
aukus
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ВАШИНГТОН, 1 дек - РИА Новости. Координатор по делам Индо-Тихоокеанского региона в Совете национальной безопасности США Курт Кэмпбелл признал, что партнерство США, Великобритании и Австралии AUKUS направлено против Китая."Смотрите, сколько изменилось за короткий срок. И это в большинстве своем было вызвано действиями Китая. Поэтому те, кто выражает замечания или критикует эти усилия, я думаю, должны задать себе вопрос: что лежит в основе движущей силы этой инициативы? В основе лежит как очевидная тревога о том, что мы видели в плане определенных действий и политик Китая. Но также уверенность в том, что у нас есть роль в нашем будущем и мы выстоим", - заявил Кэмпбелл в ходе конференции, организованной австралийским аналитическим центром Lowy Institute.Он также выразил мнение, что несколько лет назад такого сотрудничества между США, Великобританией и Австралией не предполагалось, но действия КНР якобы сблизили государства.В середине сентября Австралия заключила сделку с Великобританией и США в области обороны и безопасности в рамках нового партнерства AUKUS и заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group, стоимость которого составляла 56 миллиардов евро. Соглашение с Францией предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан потом назвал решение Австралии о разрыве соглашения "ударом в спину".
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сша
китай
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в мире, сша, китай, франция, мид франции‎, жан-ив ле дриан, aukus
12:51 01.12.2021
 
В США подтвердили, что AUKUS создан для противодействия Китаю

США признали, что партнерство США, Великобритании и Австралии направлено против Китая

© Фото : пресс-служба ВМФЗаводские ходовые испытания ПЛ. Вид на левый борт
Заводские ходовые испытания ПЛ. Вид на левый борт - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© Фото : пресс-служба ВМФ
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ВАШИНГТОН, 1 дек - РИА Новости. Координатор по делам Индо-Тихоокеанского региона в Совете национальной безопасности США Курт Кэмпбелл признал, что партнерство США, Великобритании и Австралии AUKUS направлено против Китая.
"Смотрите, сколько изменилось за короткий срок. И это в большинстве своем было вызвано действиями Китая. Поэтому те, кто выражает замечания или критикует эти усилия, я думаю, должны задать себе вопрос: что лежит в основе движущей силы этой инициативы? В основе лежит как очевидная тревога о том, что мы видели в плане определенных действий и политик Китая. Но также уверенность в том, что у нас есть роль в нашем будущем и мы выстоим", - заявил Кэмпбелл в ходе конференции, организованной австралийским аналитическим центром Lowy Institute.
Он также выразил мнение, что несколько лет назад такого сотрудничества между США, Великобританией и Австралией не предполагалось, но действия КНР якобы сблизили государства.
В середине сентября Австралия заключила сделку с Великобританией и США в области обороны и безопасности в рамках нового партнерства AUKUS и заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group, стоимость которого составляла 56 миллиардов евро. Соглашение с Францией предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан потом назвал решение Австралии о разрыве соглашения "ударом в спину".
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Россия призвала AUKUS забыть о проекте атомных подлодок
 
В миреСШАКитайФранцияМИД Франции‎Жан-Ив Ле ДрианAUKUS
 
 
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