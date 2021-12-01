https://ria.ru/20211201/spravki-1761718635.html
Эксперт прокомментировал новый порядок выдачи медсправок для водителей
Эксперт прокомментировал новый порядок выдачи медсправок для водителей - РИА Новости, 01.12.2021
Эксперт прокомментировал новый порядок выдачи медсправок для водителей
Новый порядок выдачи медсправок для водителей положительно отразится на контроле за теми, кого ранее лишили прав, и поможет снизить количество ДТП, заявил... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T20:01
2021-12-01T20:01
2021-12-01T20:01
общество
евгений брюн
авто
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102853/38/1028533802_0:185:2981:1862_1920x0_80_0_0_8dc4a6945921f8f042dc257f1184747d.jpg
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Новый порядок выдачи медсправок для водителей положительно отразится на контроле за теми, кого ранее лишили прав, и поможет снизить количество ДТП, заявил главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава России Евгений БрюнРанее Минздрав РФ утвердил новый порядок выдачи медсправок для водителей, он вступит в силу с 1 марта 2022 года."Минусов мы не видим. Это положительно отразится на контроле за водителями, которые были лишены права вождения и будут дополнительно обследованы, что в целом позволит уменьшить количество ДТП, и позволит усилить профилактику наркологических заболеваний, так как наркологическая служба будет дополнительно выявлять граждан с зависимостью от психоактивных веществ и алкоголя",- сказал Брюн журналистам.
https://ria.ru/20211130/simptom-1761370277.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102853/38/1028533802_126:0:2857:2048_1920x0_80_0_0_2c6572d513831d6a9635f2d36aa12b7a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, евгений брюн, авто, россия
Эксперт прокомментировал новый порядок выдачи медсправок для водителей
Эксперт Брюн: новый порядок выдачи медсправок водителям поможет снизить число ДТП