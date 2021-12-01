https://ria.ru/20211201/spravki-1761718635.html

Эксперт прокомментировал новый порядок выдачи медсправок для водителей

Эксперт прокомментировал новый порядок выдачи медсправок для водителей - РИА Новости, 01.12.2021

Эксперт прокомментировал новый порядок выдачи медсправок для водителей

Новый порядок выдачи медсправок для водителей положительно отразится на контроле за теми, кого ранее лишили прав, и поможет снизить количество ДТП, заявил... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T20:01

2021-12-01T20:01

2021-12-01T20:01

общество

евгений брюн

авто

россия

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Новый порядок выдачи медсправок для водителей положительно отразится на контроле за теми, кого ранее лишили прав, и поможет снизить количество ДТП, заявил главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава России Евгений БрюнРанее Минздрав РФ утвердил новый порядок выдачи медсправок для водителей, он вступит в силу с 1 марта 2022 года."Минусов мы не видим. Это положительно отразится на контроле за водителями, которые были лишены права вождения и будут дополнительно обследованы, что в целом позволит уменьшить количество ДТП, и позволит усилить профилактику наркологических заболеваний, так как наркологическая служба будет дополнительно выявлять граждан с зависимостью от психоактивных веществ и алкоголя",- сказал Брюн журналистам.

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общество, евгений брюн, авто, россия