https://ria.ru/20221102/spravka-1828489817.html

Справка от психиатра: правила получения - что изменилось в 2022 году

Справка от психиатра 2022: как и где получить, для чего нужна, срок действия

Справка от психиатра: правила получения - что изменилось в 2022 году

Чтобы взять справку от психиатра для работы или управления авто, необходимо пройти обследование в медицинском учреждении. О том, как получить документ и какой у РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T12:35

2022-11-02T12:35

2022-11-02T12:35

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Чтобы взять справку от психиатра для работы или управления авто, необходимо пройти обследование в медицинском учреждении. О том, как получить документ и какой у него срок действия и какие изменения появились в медсправке для трудоустройства в 2022 году — в материале РИА Новости.Справка от психиатраСправка от психиатра — документ, который могут запрашивать различные организации (например, куда трудоустраивается работник) и государственные органы. По-другому бумагу называют “справка из ПНД”, то есть из психоневрологического диспансера.Официально документ именуется “врачебное свидетельство о состоянии здоровье” и включает следующие пункты для заполнения:Кому и для чего нужнаСправка от психиатра предоставляется, в частности, для того, чтобы подтвердить психическое здоровье человека при трудоустройстве в определенных сферах или для получения прав на управления автомобилем.Существует перечень случаев, когда такое заключение может понадобиться:Медицинское освидетельствование обязательно по закону согласно Приказу Министерства здравоохранения РФ от 20 мая 2022 г. № 342н “Об утверждении порядка прохождения обязательного психиатрического освидетельствования работниками, осуществляющими отдельные виды деятельности, его периодичности, а также видов деятельности, при осуществлении которых проводится психиатрическое освидетельствование”.Как получитьЧтобы получить справку от психиатра, нужно обратиться непосредственно к специалисту, чтобы тот провел исследование и сделал заключение. Для этого нужно подготовить пакет документов и посетить медучреждение.Необходимые документыДля получения справки от врача необходимы:Вдобавок может понадобиться квитанция об оплате услуги в кассе учреждения и медицинский страховой полис, если гражданин становится на учет в поликлинике перед записью к психиатру.Место полученияСправку от психиатра выдают только в государственных учреждениях, а психиатрическое освидетельствование можно пройти в частной клинике. Выбор зависит от цели использования документа. Например, для покупки квартиры может быть достаточно освидетельствования, тогда как для получения прав или приобретения оружия требуется именно справка из госучреждения.“Получить справку от психиатра можно в психоневрологическом диспансере по месту жительства или по месту пребывания, а в некоторых случаях и в поликлинике по месту жительства”, — рассказала Ирина Юзуп, к.м.н., специалист интегративной, превентивной и конвенциональной медицин, сооснователь Академии врачей UniProf.Через “Госуслуги”Получить справку через “Госуслуги” не получится, так как требуется очный осмотр врача и возможная сдача анализов. Однако через портал можно записаться к врачу на прием для освидетельствования и получения документа.Срок действия справкиВ зависимости от причины получения справки у психиатра срок действительности документа различается:Стоимость оформленияРазмер оплаты услуги зависит от учреждения и цели получения справки. Цены начинаются от 1000 руб. Например, в разделе платных услуг сайта Психиатрической клинической больницы №1 им. Н.А.Алексеева департамента здравоохранения г. Москвы стоимость услуги следующая:Что делать в случае отказаЕсли психиатр не подписывает справку, то есть два решения проблемы: попробовать обратиться к другому специалисту;обжаловать действия нынешнего психиатра, например, написать заявление на имя главврача. Если будет получен отказ, то следующее действие — обжалование отказа в суде, где будет проводиться амбулаторная психиатрическая экспертиза. Если человек здоров, то суд будет выигран.Изменения в правилах получения справкиПриказ с изменениями вступил в силу 1 сентября 2022 г. и действует до 1 сентября 2028 г.В вопросах трудоустройства правила получения справки от психиатра изменились. Можно наблюдать следующие новшества:С 1 сентября 2022 года старые правила утратили свою силу.

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https://ria.ru/20220125/prava-1769497671.html

https://ria.ru/20211203/oruzhie-1762129658.html

https://ria.ru/20221004/gibdd-1821305399.html

https://ria.ru/20210831/prava-1748071909.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, гибдд мвд рф, общество, психиатрия