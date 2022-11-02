Справка от психиатра: правила получения - что изменилось в 2022 году
Справка от психиатра
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Чтобы взять справку от психиатра для работы или управления авто, необходимо пройти обследование в медицинском учреждении. О том, как получить документ и какой у него срок действия и какие изменения появились в медсправке для трудоустройства в 2022 году — в материале РИА Новости.
Справка от психиатра
Справка от психиатра — документ, который могут запрашивать различные организации (например, куда трудоустраивается работник) и государственные органы. По-другому бумагу называют “справка из ПНД”, то есть из психоневрологического диспансера.
Официально документ именуется “врачебное свидетельство о состоянии здоровье” и включает следующие пункты для заполнения:
- —выдано гражданину — ФИО;
- —врачом — специальность медработника и наименование лечебно-профилактического учреждения;
- —дата;
- —наличие или отсутствие противопоказания для какого-либо вида деятельности;
- —подпись и печать врача.
Кому и для чего нужна
Справка от психиатра предоставляется, в частности, для того, чтобы подтвердить психическое здоровье человека при трудоустройстве в определенных сферах или для получения прав на управления автомобилем.
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Существует перечень случаев, когда такое заключение может понадобиться:
- —для устройства на работу в медучреждения, дошкольные и учебные заведения, охрану и др;
- —для получения водительского удостоверения и работы водителем;
- —для получения ипотеки (банки могут требовать от покупателя или продавца справки, подтверждающие их правовую дееспособность);
- —для усыновления ребенка или опеки;
- —для лицензии на владение оружием.
Медицинское освидетельствование обязательно по закону согласно Приказу Министерства здравоохранения РФ от 20 мая 2022 г. № 342н “Об утверждении порядка прохождения обязательного психиатрического освидетельствования работниками, осуществляющими отдельные виды деятельности, его периодичности, а также видов деятельности, при осуществлении которых проводится психиатрическое освидетельствование”.
Как получить
Чтобы получить справку от психиатра, нужно обратиться непосредственно к специалисту, чтобы тот провел исследование и сделал заключение. Для этого нужно подготовить пакет документов и посетить медучреждение.
Необходимые документы
Для получения справки от врача необходимы:
- —паспорт;
- —направление от работодателя (если документ нужен для трудоустройства);
- —СНИЛС.
Вдобавок может понадобиться квитанция об оплате услуги в кассе учреждения и медицинский страховой полис, если гражданин становится на учет в поликлинике перед записью к психиатру.
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Место получения
Справку от психиатра выдают только в государственных учреждениях, а психиатрическое освидетельствование можно пройти в частной клинике. Выбор зависит от цели использования документа. Например, для покупки квартиры может быть достаточно освидетельствования, тогда как для получения прав или приобретения оружия требуется именно справка из госучреждения.
“Получить справку от психиатра можно в психоневрологическом диспансере по месту жительства или по месту пребывания, а в некоторых случаях и в поликлинике по месту жительства”, — рассказала Ирина Юзуп, к.м.н., специалист интегративной, превентивной и конвенциональной медицин, сооснователь Академии врачей UniProf.
Через “Госуслуги”
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкСправочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Получить справку через “Госуслуги” не получится, так как требуется очный осмотр врача и возможная сдача анализов. Однако через портал можно записаться к врачу на прием для освидетельствования и получения документа.
Срок действия справки
В зависимости от причины получения справки у психиатра срок действительности документа различается:
- —для водителей срок годности справки составляет 12 месяцев со дня получения;
- —для работников — два года;
- —для владельцев оружия — 12 месяцев;
- —для усыновителей или опекунов — полгода;
- —для сделок по недвижимости — от трех месяцев до года (например, для продажи квартиры достаточно справки на три месяца).
Стоимость оформления
Размер оплаты услуги зависит от учреждения и цели получения справки. Цены начинаются от 1000 руб. Например, в разделе платных услуг сайта Психиатрической клинической больницы №1 им. Н.А.Алексеева департамента здравоохранения г. Москвы стоимость услуги следующая:
- —справка для лицензии на оружие — 1000 руб.;
- —заключение для ГИБДД — 1000 руб.;
- —документ для трудоустройства — 1200 руб. и т.д.
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в медиабанкЧек на договоре на оказание услуг Забайкальского краевого наркологического диспансера
Чек на договоре на оказание услуг Забайкальского краевого наркологического диспансера
Что делать в случае отказа
Если психиатр не подписывает справку, то есть два решения проблемы: попробовать обратиться к другому специалисту;
обжаловать действия нынешнего психиатра, например, написать заявление на имя главврача. Если будет получен отказ, то следующее действие — обжалование отказа в суде, где будет проводиться амбулаторная психиатрическая экспертиза. Если человек здоров, то суд будет выигран.
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Изменения в правилах получения справки
Приказ с изменениями вступил в силу 1 сентября 2022 г. и действует до 1 сентября 2028 г.
В вопросах трудоустройства правила получения справки от психиатра изменились. Можно наблюдать следующие новшества:
- —срок документа продлен до двух лет (ранее справка была действительна только полгода);
- —теперь для получения бумаги нужен не только паспорт с направлением от работодателя, но и СНИЛС или его номер;
- —сократили количество специальностей, для которых требуется справка. Теперь не нужно предоставлять документ людям, работающим на высоте, в торговле, в парикмахерских и на предприятиях общественного питания.
С 1 сентября 2022 года старые правила утратили свою силу.