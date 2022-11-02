Рейтинг@Mail.ru
Справка от психиатра 2022: как и где получить, для чего нужна, срок действия
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221102/spravka-1828489817.html
Справка от психиатра: правила получения - что изменилось в 2022 году
Справка от психиатра 2022: как и где получить, для чего нужна, срок действия
Справка от психиатра: правила получения - что изменилось в 2022 году
Чтобы взять справку от психиатра для работы или управления авто, необходимо пройти обследование в медицинском учреждении. О том, как получить документ и какой у РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T12:35
2022-11-02T12:35
россия
гибдд мвд рф
общество
психиатрия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/01/1828493430_134:115:2747:1585_1920x0_80_0_0_25ae21cff2d6136ef65b476a0b2314af.jpg
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Чтобы взять справку от психиатра для работы или управления авто, необходимо пройти обследование в медицинском учреждении. О том, как получить документ и какой у него срок действия и какие изменения появились в медсправке для трудоустройства в 2022 году — в материале РИА Новости.Справка от психиатраСправка от психиатра — документ, который могут запрашивать различные организации (например, куда трудоустраивается работник) и государственные органы. По-другому бумагу называют “справка из ПНД”, то есть из психоневрологического диспансера.Официально документ именуется “врачебное свидетельство о состоянии здоровье” и включает следующие пункты для заполнения:Кому и для чего нужнаСправка от психиатра предоставляется, в частности, для того, чтобы подтвердить психическое здоровье человека при трудоустройстве в определенных сферах или для получения прав на управления автомобилем.Существует перечень случаев, когда такое заключение может понадобиться:Медицинское освидетельствование обязательно по закону согласно Приказу Министерства здравоохранения РФ от 20 мая 2022 г. № 342н “Об утверждении порядка прохождения обязательного психиатрического освидетельствования работниками, осуществляющими отдельные виды деятельности, его периодичности, а также видов деятельности, при осуществлении которых проводится психиатрическое освидетельствование”.Как получитьЧтобы получить справку от психиатра, нужно обратиться непосредственно к специалисту, чтобы тот провел исследование и сделал заключение. Для этого нужно подготовить пакет документов и посетить медучреждение.Необходимые документыДля получения справки от врача необходимы:Вдобавок может понадобиться квитанция об оплате услуги в кассе учреждения и медицинский страховой полис, если гражданин становится на учет в поликлинике перед записью к психиатру.Место полученияСправку от психиатра выдают только в государственных учреждениях, а психиатрическое освидетельствование можно пройти в частной клинике. Выбор зависит от цели использования документа. Например, для покупки квартиры может быть достаточно освидетельствования, тогда как для получения прав или приобретения оружия требуется именно справка из госучреждения.“Получить справку от психиатра можно в психоневрологическом диспансере по месту жительства или по месту пребывания, а в некоторых случаях и в поликлинике по месту жительства”, — рассказала Ирина Юзуп, к.м.н., специалист интегративной, превентивной и конвенциональной медицин, сооснователь Академии врачей UniProf.Через “Госуслуги”Получить справку через “Госуслуги” не получится, так как требуется очный осмотр врача и возможная сдача анализов. Однако через портал можно записаться к врачу на прием для освидетельствования и получения документа.Срок действия справкиВ зависимости от причины получения справки у психиатра срок действительности документа различается:Стоимость оформленияРазмер оплаты услуги зависит от учреждения и цели получения справки. Цены начинаются от 1000 руб. Например, в разделе платных услуг сайта Психиатрической клинической больницы №1 им. Н.А.Алексеева департамента здравоохранения г. Москвы стоимость услуги следующая:Что делать в случае отказаЕсли психиатр не подписывает справку, то есть два решения проблемы: попробовать обратиться к другому специалисту;обжаловать действия нынешнего психиатра, например, написать заявление на имя главврача. Если будет получен отказ, то следующее действие — обжалование отказа в суде, где будет проводиться амбулаторная психиатрическая экспертиза. Если человек здоров, то суд будет выигран.Изменения в правилах получения справкиПриказ с изменениями вступил в силу 1 сентября 2022 г. и действует до 1 сентября 2028 г.В вопросах трудоустройства правила получения справки от психиатра изменились. Можно наблюдать следующие новшества:С 1 сентября 2022 года старые правила утратили свою силу.
https://ria.ru/20220418/motoprava-1784118965.html
https://ria.ru/20220125/prava-1769497671.html
https://ria.ru/20211203/oruzhie-1762129658.html
https://ria.ru/20221004/gibdd-1821305399.html
https://ria.ru/20210831/prava-1748071909.html
https://ria.ru/20221005/prava-1821722423.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/01/1828493430_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_353f59c98739828731e51dd0845f44c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, гибдд мвд рф, общество, психиатрия
Россия, ГИБДД МВД РФ, Общество, Психиатрия
12:35 02.11.2022
 

Справка от психиатра: правила получения - что изменилось в 2022 году

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкСправка от психиатра
Справка от психиатра - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Справка от психиатра
Читать ria.ru в
Оглавление
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Чтобы взять справку от психиатра для работы или управления авто, необходимо пройти обследование в медицинском учреждении. О том, как получить документ и какой у него срок действия и какие изменения появились в медсправке для трудоустройства в 2022 году — в материале РИА Новости.

Справка от психиатра

Справка от психиатра — документ, который могут запрашивать различные организации (например, куда трудоустраивается работник) и государственные органы. По-другому бумагу называют “справка из ПНД”, то есть из психоневрологического диспансера.
Права на мотоцикл - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
18 апреля, 15:09
Права на мотоцикл — 2022: как сдать экзамены и получить категорию А
Официально документ именуется “врачебное свидетельство о состоянии здоровье” и включает следующие пункты для заполнения:
  • выдано гражданину — ФИО;
  • врачом — специальность медработника и наименование лечебно-профилактического учреждения;
  • дата;
  • наличие или отсутствие противопоказания для какого-либо вида деятельности;
  • подпись и печать врача.

Кому и для чего нужна

Справка от психиатра предоставляется, в частности, для того, чтобы подтвердить психическое здоровье человека при трудоустройстве в определенных сферах или для получения прав на управления автомобилем.
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в медиабанкИнформация о стоимости осмотра у нарколога и психиатра в Забайкальском краевом наркологическом диспансере
Информация о стоимости осмотра у нарколога и психиатра в Забайкальском краевом наркологическом диспансере - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в медиабанк
Информация о стоимости осмотра у нарколога и психиатра в Забайкальском краевом наркологическом диспансере
Существует перечень случаев, когда такое заключение может понадобиться:
  • для устройства на работу в медучреждения, дошкольные и учебные заведения, охрану и др;
  • для получения водительского удостоверения и работы водителем;
  • для получения ипотеки (банки могут требовать от покупателя или продавца справки, подтверждающие их правовую дееспособность);
  • для усыновления ребенка или опеки;
  • для лицензии на владение оружием.
Медицинское освидетельствование обязательно по закону согласно Приказу Министерства здравоохранения РФ от 20 мая 2022 г. № 342н “Об утверждении порядка прохождения обязательного психиатрического освидетельствования работниками, осуществляющими отдельные виды деятельности, его периодичности, а также видов деятельности, при осуществлении которых проводится психиатрическое освидетельствование”.

Как получить

Чтобы получить справку от психиатра, нужно обратиться непосредственно к специалисту, чтобы тот провел исследование и сделал заключение. Для этого нужно подготовить пакет документов и посетить медучреждение.
Как получить водительские права - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
25 января, 19:24
Как получить водительские права: от выбора автошколы до сдачи экзамена

Необходимые документы

Для получения справки от врача необходимы:
  • паспорт;
  • направление от работодателя (если документ нужен для трудоустройства);
  • СНИЛС.
Вдобавок может понадобиться квитанция об оплате услуги в кассе учреждения и медицинский страховой полис, если гражданин становится на учет в поликлинике перед записью к психиатру.
Разрешение на оружие - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
3 декабря 2021, 23:32
Ружье, пистолет, автомат: как получить разрешение на оружие

Место получения

Справку от психиатра выдают только в государственных учреждениях, а психиатрическое освидетельствование можно пройти в частной клинике. Выбор зависит от цели использования документа. Например, для покупки квартиры может быть достаточно освидетельствования, тогда как для получения прав или приобретения оружия требуется именно справка из госучреждения.
“Получить справку от психиатра можно в психоневрологическом диспансере по месту жительства или по месту пребывания, а в некоторых случаях и в поликлинике по месту жительства”, — рассказала Ирина Юзуп, к.м.н., специалист интегративной, превентивной и конвенциональной медицин, сооснователь Академии врачей UniProf.

Через “Госуслуги”

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкСправочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Получить справку через “Госуслуги” не получится, так как требуется очный осмотр врача и возможная сдача анализов. Однако через портал можно записаться к врачу на прием для освидетельствования и получения документа.

Срок действия справки

В зависимости от причины получения справки у психиатра срок действительности документа различается:
  • для водителей срок годности справки составляет 12 месяцев со дня получения;
  • для работников — два года;
  • для владельцев оружия — 12 месяцев;
  • для усыновителей или опекунов — полгода;
  • для сделок по недвижимости — от трех месяцев до года (например, для продажи квартиры достаточно справки на три месяца).
Сотрудник ДПС ГИБДД - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
4 октября, 03:15
Водителям рассказали, какие машины ГИБДД останавливает чаще всего

Стоимость оформления

Размер оплаты услуги зависит от учреждения и цели получения справки. Цены начинаются от 1000 руб. Например, в разделе платных услуг сайта Психиатрической клинической больницы №1 им. Н.А.Алексеева департамента здравоохранения г. Москвы стоимость услуги следующая:
  • справка для лицензии на оружие — 1000 руб.;
  • заключение для ГИБДД — 1000 руб.;
  • документ для трудоустройства — 1200 руб. и т.д.
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в медиабанкЧек на договоре на оказание услуг Забайкальского краевого наркологического диспансера
Чек на договоре на оказание услуг Забайкальского краевого наркологического диспансера - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в медиабанк
Чек на договоре на оказание услуг Забайкальского краевого наркологического диспансера

Что делать в случае отказа

Если психиатр не подписывает справку, то есть два решения проблемы: попробовать обратиться к другому специалисту;
обжаловать действия нынешнего психиатра, например, написать заявление на имя главврача. Если будет получен отказ, то следующее действие — обжалование отказа в суде, где будет проводиться амбулаторная психиатрическая экспертиза. Если человек здоров, то суд будет выигран.
Окно выдачи водительских удостоверений в ГИБДД - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
31 августа 2021, 20:39
Как заменить водительские права в 2022 году: советы юриста

Изменения в правилах получения справки

Приказ с изменениями вступил в силу 1 сентября 2022 г. и действует до 1 сентября 2028 г.
В вопросах трудоустройства правила получения справки от психиатра изменились. Можно наблюдать следующие новшества:
  • срок документа продлен до двух лет (ранее справка была действительна только полгода);
  • теперь для получения бумаги нужен не только паспорт с направлением от работодателя, но и СНИЛС или его номер;
  • сократили количество специальностей, для которых требуется справка. Теперь не нужно предоставлять документ людям, работающим на высоте, в торговле, в парикмахерских и на предприятиях общественного питания.
С 1 сентября 2022 года старые правила утратили свою силу.
Во время практических занятий в автошколе - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
5 октября, 15:27
МВД предложило уменьшить пакет документов для допуска на водительские права
 
РоссияГИБДД МВД РФОбществоПсихиатрия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала