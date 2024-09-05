Справка от психиатра: правила получения – что изменилось в 2026 году

Справка от психиатра может потребоваться в разных ситуациях, например, при получении водительских прав или трудоустройстве. Как получить справку от психиатра в 2026 году, в каких случаях она необходима, сколько стоит документ и в течение какого срока действует, советы экспертов — в материале РИА Новости.

Что такое справка от психиатра (справка из ПНД) и для чего она нужна

Справкой от психиатра называют документ, который должен подтвердить, что гражданин не состоит на учете в психоневрологическом диспансере, а также в целом не имеет никаких серьезных противопоказаний по психическому здоровью. Официально такая бумага именуется “врачебное свидетельство о состоянии здоровья”, но в народе часто называется “справка из ПНД”.

Как правило, в ней указано, кому и кем выдан документ (ФИО гражданина, специальность медработника и наименование лечебно-профилактического учреждения), дата выдачи, сведения о наличии либо отсутствии противопоказания для какого-либо вида деятельности, а также подпись и печать врача.

“Врач делает вывод на основе проверки архива и баз данных диспансера. Такая справка требуется для трудоустройства, получения водительских прав, оформления оружия, опеки или сделок с недвижимостью”, — говорит Елена Шалатон, судебный юрист и общественный деятель.

Следует разделять два вида документов. Первый служит подтверждением того факта, что человек не состоит на диспансерном наблюдении у врача-психиатра. Второй предполагает, что человек прошел личный осмотр у специалиста, то есть психиатрическое освидетельствование.

В каких случаях требуется справка от психиатра

Заключение врач-психиатра может потребоваться гражданину в следующих случаях:

для получения работы в том случае, если будущая деятельность связана с управлением различными транспортными средствами, транспортировкой или производством взрывчатых веществ, использованием атомной энергии или оборотом оружия, подразумевает присмотр и уход за детьми и так далее (полный перечень таких видов деятельности закреплен в Приложении к Приказу Министерства здравоохранения РФ от 20.05.2022 № 342н);

для получения или замены водительского удостоверения;

при оформлении лицензии на оружие;

в рамках медосмотра для усыновления ребенка;

для отдельных сделок с недвижимостью.

“Справка от психиатра не заменяет прохождение обязательного психиатрического освидетельствования при приеме на работу. Психиатрическое освидетельствование может проводиться только по выданному работодателем направлению”, — говорит к.ю.н., доцент Финансового университета при Правительстве РФ и практикующий юрист Оксана Васильева.

Как получить справку от психиатра

Получить справку от психиатра онлайн не получится: за ней необходимо обратиться лично. Данное правило действует и в том случае, если нужно лишь подтверждение факта, что человек не состоит на соответствующем учете, и тем более в ситуациях, когда необходимо попасть на прием к врачу.

Для прохождения медицинского освидетельствования и получения медицинского заключения Оксана Васильева советует придерживаться следующего алгоритма.

Выбрать подходящее медучреждение. Обратиться в выбранную организацию для прохождения освидетельствования и получения справки. В процессе будет установлено, имеются ли у человека медицинские противопоказания, показания либо ограничения. Получить заключение. Оно выдается в двух экземплярах, один из которых остается в организации, а другой выдается гражданину.

Какие документы понадобятся

В большинстве случаев для получения справки от психиатра россиянам не требуется большой пакет документов. Необходимо предоставить:

паспорт;

полис ОМС (при обращении в государственное медучреждение);

СНИЛС;

военный билет или приписное свидетельство (если за справкой обращается мужчина);

направление от работодателя (для представителей некоторых профессий);

квитанция об оплате услуги (если она оказывается на коммерческой основе).

Где можно получить справку

Справку от психиатра выдают исключительно в государственных учреждениях (то есть психоневрологических диспансерах). Если гражданину нужно пройти психиатрическое освидетельствование, это можно сделать и в частной клинике, но лишь при условии, что она имеет соответствующую лицензию на осуществление данного вида деятельности.

“Исключением является получение справки для владения оружием — большинство регионов требуют прохождение врача исключительно в государственном ПНД по месту жительства”, — отмечает Елена Шалатон.

« “В Москве, например, можно пройти медицинские освидетельствование, в том числе — врачами-психиатрами, по принципу "единого окна" и получить заключение на базе одного из медицинских учреждений, входящих в утвержденный перечень. Для это следует предварительно записаться на порталах mos.ru, emias.info, используя номер полиса ОМС при заполнении интерактивной формы, либо обратиться по телефону или лично в отделение платных медицинских услуг соответствующей медицинской организации, — отмечает Оксана Васильева. — В силу п. 3.2.1 Приложения 1 к Приказу №185 отметим, что отдельным категориям граждан услуга в пункте "единого окна" не предоставляется”.

Можно ли получить справку не по месту прописки

Самый простой способ — это обратиться в диспансер по месту регистрации (не имеет значения, постоянной или временной), где врач сделает необходимый запрос в архив. Если же гражданин временно находится в другом городе или регионе, то ему также необходимо лично обратиться в диспансер по месту своего фактического пребывания и написать заявление.

“Специалисты ПНД в данном случае сами отправят официальный запрос по месту постоянной регистрации заявителя. Но это может занять от 5 до 30 дней”, — акцентирует внимание эксперт.

Можно ли оформить справку через Госуслуги

Оформить справку онлайн не получится. Посетить медучреждение придется лично, в ряде случаев — пройти очный осмотр и, вероятно, сдать анализы.

Однако помочь в получении документа портал госуслуг все же может: граждане могут через него записаться на прием к нужному специалисту. Для этого необходимо:

авторизоваться; найти в разделе “Здоровье” функцию “Запись к врачу”; выбрать, кто именно будет записываться на прием и указать регион проживания; найти нужную медорганизацию, выбрать врача, установить дату и время.

Справку гражданин получит на руки лишь после посещения врача.

Сколько стоит справка от психиатра и можно ли получить ее бесплатно

Бесплатно россияне могут получить лишь справку, в которой указано, наблюдается ли конкретный гражданин у врача-психиатра или нет. Для большей части других жизненных ситуаций справка будет платной, а ее стоимость, по словам Елены Шалатон, составляет от 500 до 2000 рублей.

“Бесплатно справку можно получить только в рамках обязательного медицинского освидетельствования по направлению от военкомата или работодателя (если это предусмотрено Трудовым кодексом)”, — добавляет она.

Срок действия справки от психиатра

Единого для всех ситуаций срока, в течение которого справка из ПНД остается действительной, действующим законодательством не установлено. Различные организации и для разных случаев могут устанавливать свои требования, поэтому срок действия справки лучше уточнять заранее.

Ориентировочный срок действия справки от психиатра для различных ситуаций Цель получения документа Срок действия Получение / замена водительских прав 1 год (как часть справки 003-В/у) Оформление / продление лицензии на оружие 1 год (в рамках справки по форме № 002-О/у) Трудоустройство от 6 месяцев (конкретный срок устанавливается работодателем) Сделки с недвижимостью рекомендуется запросить данный документ не более чем за 10-14 дней до момента заключения сделки, дабы он подтверждал дееспособность на момент подписания документов Опека / усыновление 3-6 месяцев

Что делать, если в выдаче справки отказали

В ряде случаев гражданину могут отказать в выдаче справки. Например, если врач во время приема заметил признаки состояния, которое может расцениваться как противопоказание в рамках той цели, для которой оформляется документ.

« “Учитывается история обращений, был ли поставлен диагноз, есть ли временные состояния (тревога, последствия стресса), которые можно скорректировать лечением. Если причина в этом — обсудите с врачом план: возможно, потребуется дополнительное обследование (тесты, ЭЭГ, консультация психолога) или курс терапии. После стабилизации состояния можно повторно обратиться за освидетельствованием”, — говорит Людмила Кокоткина, психиатр-психотерапевт, психиатр-нарколог, невролог, кандидат медицинских наук.

Первое, что необходимо сделать, получив отказ — запросить его в письменной форме. В документе должна быть четко сформулирована причина, которая и стала основанием для принятия данного решения (например, “выявлены симптомы расстройства” или “есть запись в базе” и так далее).

“Если в отказе фигурирует запись в электронной базе (например, о прошлом обращении), проверьте, насколько она достоверна. Иногда в системе бывают ошибки, и их можно оспорить”, — отмечает Людмила Кокоткина.

В том случае, если гражданин не согласен с заключением специалиста, он может обратиться к другому врачу (при этом убедившись, что он работает в медицинской организации, имеющей лицензию на выдачу данного документа). Второй вариант — обратиться с жалобой к руководству медучреждения, в котором был выдан отказ, либо в местный орган управления здравоохранением (например, Министерство здравоохранения региона) или в суд, если никакие из предыдущих вариантов не принесли желаемого результата.

« “Если на каком-то из этапов возникнут сложности с формулировками или доказательствами, имеет смысл проконсультироваться с юристом, который специализируется на медицинском праве”, — отмечает Людмила Кокоткина.

При этом эксперты предостерегают россиян от попыток обойти систему. Подделка или покупка необходимой справки являются незаконными действиями и могут повлечь за собой серьезную ответственность.

Главное о получении справки от психиатра

Основные моменты, которые нужно помнить о получении справки о психиатра в 2026 году: