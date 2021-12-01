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Всемирный день борьбы со СПИДом

Всемирный день борьбы со СПИДом - РИА Новости, 01.12.2021

Всемирный день борьбы со СПИДом

Всемирный день борьбы с синдромом приобретенного иммунодефицита – ВИЧ/СПИДом (World AIDS Day) ежегодно отмечается в мире 1 декабря. Он был учрежден по решению... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T01:32

2021-12-01T01:32

2021-12-01T01:32

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Всемирный день борьбы с синдромом приобретенного иммунодефицита – ВИЧ/СПИДом (World AIDS Day) ежегодно отмечается в мире 1 декабря. Он был учрежден по решению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Генеральной Ассамблеи ООН, принятому в 1988 году.ВИЧ-инфекция – медленно прогрессирующее инфекционное заболевание, вызываемое вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Размножаясь ВИЧ поражает клетки иммунной системы – CD4+-Т-лимфоциты. В результате размножения ВИЧ количество CD4+-Т-лимфоцитов постепенно уменьшается. ВИЧ-инфекция поражает защитную систему организма человека, и он становится более подвержен другим инфекционным и опухолевым заболеваниям.СПИД – синдром приобретенного иммунодефицита – тяжелое состояние, которое развивается у человека на фоне выраженного иммунодефицита, вызванного длительным течением ВИЧ-инфекции. Первые случаи этого заболевания были выявлены в конце 1970-х годов на территории Швеции, Америки, Танзании и Гаити. Термин "СПИД" (синдром приобретенного иммунодефицита) был введен медиками в 1981 году. Спустя два года французский врач Люк Монтанье со своими коллегами смогли доказать существование ВИЧ-инфекции. Впервые Всемирный день борьбы со СПИДом отмечался в 1988 году.Этот День стал одним из самых важных международных дней, связанных с вопросами здравоохранения и одной из ключевых возможностей повышения информированности, воздания должного памяти погибших от болезни, и возможности отметить такие достижения как расширение доступа к лечению и мерам по профилактике.Международным символом борьбы со СПИДом является "красная ленточка" – кусок шелковой ленты, сложенный особым образом. Эту эмблему создал в апреле 1991 года американский художник Франк Мур, который умер от СПИДа в 2002 году в возрасте 48 лет. Ни одно мероприятие в области СПИДа сейчас не обходится без "красной ленточки", которую используют как логотип и ВОЗ, и агентства ООН, и различные благотворительные фонды. Каждый год Всемирный день борьбы со СПИДом проводится под различными девизами, отражающими существующие в данный момент насущные проблемы.До 2004 года координатором проведения Всемирного дня борьбы со СПИДом являлась Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС). С 2004 года темы дня определяет руководящий комитет Всемирной кампании по СПИДу в консультации с гражданским обществом, организациями и государственными учреждениями, связанными с деятельностью по решению проблем ВИЧ.Темы выбираются на один или два года и не связаны конкретно только со Всемирным днем борьбы со СПИДом.В 2021 году Всемирный день борьбы со СПИДом проходит под девизом "Ликвидировать неравенство. Покончить со СПИДом. Прекратить пандемии".В ЮНЭЙДС отмечают, что данная тема подчеркивает острую необходимость ликвидировать неравенство — движущую силу эпидемии СПИДа и других пандемий по всему миру.В ООН заявляют, что без решительных действий по борьбе с неравенством миру грозит невыполнение принятых целей для победы над СПИДом к 2030 году, продолжение пандемии COVID-19 и усугубление социального-экономического кризиса.По данным ЮНЭЙДС, в 2020 году общемировое число людей, живущих с ВИЧ, составило 37,7 миллиона, из них 1,7 миллиона – дети младше 14 лет. Женщины и девочки составляли 53% всех людей, живущих с ВИЧ. При этом 84% всех людей, живущих с ВИЧ, знали свой статус.В 2020 году показатель новых случаев ВИЧ-инфекции снизился на 31% относительно 2010 года, с 2,1 миллиона до 1,5 миллиона. На женщин и детей приходилось 50% новых случаев ВИЧ-инфекции в 2020 году.В 2020 году от связанных со СПИДом болезней умерло 680 000 человек. В 2004 году этот показатель составлял 1,9 миллиона человек, в 2010 году – 1,3 миллиона человек.В ЮНЭЙДС отмечают, что на сегодняшний день продолжительность жизни ВИЧ-инфицированного человека, принимающего антиретровирусные препараты, не отличается от продолжительности жизни здорового человека того же возраста. В России, по состоянию на 30 июня 2021 года, среди граждан Российской Федерации было зарегистрировано 1 528 356 человек с подтвержденным диагнозом "ВИЧ-инфекция", в том числе 1 122 879 россиян, живущих с ВИЧ, и 405 477 умерших.Среди больных ВИЧ-инфекцией в стране доминируют мужчины, они составляют 62,5% среди всех зарегистрированных случаев заболевания и 59,7% от впервые выявленных в первом полугодии 2021 года россиян.Случаи ВИЧ-инфекции зарегистрированы во всех субъектах Российской Федерации. К наиболее пораженным ВИЧ-инфекцией относятся: Кемеровская, Иркутская, Свердловская, Оренбургская, Самарская, Челябинская и Новосибирская области, Ханты-Мансийский автономный округ, Тюменская и Ленинградская области, Пермский край и др.В последние годы в Российской Федерации ВИЧ-инфекция диагностируется в более старших возрастных группах. В 2000 году 86,7% ВИЧ-инфицированных получили диагноз в возрасте 15-29 лет, к 2010 году их доля снизилась до 44,3%. В первом полугодии 2021 года 85,9% больных были впервые выявлены в возрасте старше 30 лет.Преимущественно ВИЧ-инфекция диагностировалась у россиян в возрасте 30-49 лет (71,0% новых случаев).В декабре 2020 года в России была утверждена Государственная стратегия противодействия распространению ВИЧ-инфекции на период до 2030 года. Цель стратегии – предупреждение распространения ВИЧ на территории России, чтобы к 2030 году это заболевание перестало быть угрозой общественному здоровью.Стратегия предполагает обеспечение охвата населения эффективным скринингом на ВИЧ-инфекцию для максимального выявления инфицированных, а также увеличение охвата антиретровирусной терапией и снижение риска передачи ВИЧ от матери к ребенку.Кроме того, предполагается предоставить социальную поддержку ВИЧ-инфицированным и членам их семей, а также обеспечить высокое качество жизни детей с ВИЧ.В рамках стратегии рекомендуется обеспечить максимальный охват медосвидетельствованием на ВИЧ пациентов, которым планируется провести диагностические мероприятия или лечение с применением инвазивных манипуляций или хирургических вмешательств. Следует также повысить охват тестированием на ВИЧ беременных женщин. Кроме того, рекомендуется активно внедрять современные подходы к тестированию.Документ предполагает также реализацию комплекса мер для снижения стоимости антиретровирусной терапии.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, справки, всемирный день борьбы со спидом, россия