https://ria.ru/20211201/sovfed-1761666552.html

Совфед одобрил закон об увеличении МРОТ

Совфед одобрил закон об увеличении МРОТ - РИА Новости, 01.12.2021

Совфед одобрил закон об увеличении МРОТ

Совет Федерации одобрил правительственный закон об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2022 года до 13 890 рублей. РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T16:03

2021-12-01T16:03

2021-12-01T17:19

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Совет Федерации одобрил правительственный закон об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2022 года до 13 890 рублей.Законопроект, принятый Госдумой в первом чтении 26 октября, в изначальной редакции предполагал, что МРОТ составит 13 617 рублей в месяц, но президент Владимир Путин предложил повысить установленный минимум оплаты труда до 13 890 рублей. В 2021 году минимальный размер составляет 12 792 рубля.Финансовое обеспечение поправки главы государства предусмотрено в федеральном бюджете на 2022-2024 годы.На прошлой неделе проект закона приняла нижняя палата парламента.Как отмечал Путин, увеличение МРОТ повлияет на многие социальные выплаты, послужит ориентиром для установления зарплат в отраслях экономики.

https://ria.ru/20211124/mrot-1760542624.html

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владимир путин, госдума рф, совет федерации рф, россия