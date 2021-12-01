https://ria.ru/20211201/sovfed-1761608310.html

Совфед одобрил выделение Венгрии кредита на строительство АЭС

Совфед одобрил выделение Венгрии кредита на строительство АЭС - РИА Новости, 01.12.2021

Совфед одобрил выделение Венгрии кредита на строительство АЭС

Совет Федерации ратифицировал на заседании в среду протокол о внесении изменений в правительственное соглашение о предоставлении Венгрии государственного... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T11:59

2021-12-01T11:59

2021-12-01T11:59

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Совет Федерации ратифицировал на заседании в среду протокол о внесении изменений в правительственное соглашение о предоставлении Венгрии государственного кредита в 10 миллиардов евро для финансирования строительства атомной электростанции на ее территории.В соответствии с межправсоглашением России и Венгрии от 28 марта 2014 года правительству Венгрии предоставляется государственный экспортный кредит в сумме до 10 миллиардов евро на цели финансирования сооружения двух энергоблоков атомной электростанции "Пакш" на территории Венгрии.Как следует из пояснительной записки к одобренному законопроекту, по состоянию на 14 мая 2021 года венгерской стороной использованы средства кредита в сумме 320,4 миллиона евро. Текущая задолженность Венгрии по соглашению отсутствует ввиду досрочного погашения дебитором использованной части кредита.

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венгрия, совет федерации рф, россия