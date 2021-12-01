https://ria.ru/20211201/sovfed-1761608310.html
Совфед одобрил выделение Венгрии кредита на строительство АЭС
Совфед одобрил выделение Венгрии кредита на строительство АЭС - РИА Новости, 01.12.2021
Совфед одобрил выделение Венгрии кредита на строительство АЭС
Совет Федерации ратифицировал на заседании в среду протокол о внесении изменений в правительственное соглашение о предоставлении Венгрии государственного... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T11:59
2021-12-01T11:59
2021-12-01T11:59
венгрия
совет федерации рф
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155214/54/1552145477_0:0:2677:1506_1920x0_80_0_0_8d42ad8b64daefe330675aa86dbba8ca.jpg
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Совет Федерации ратифицировал на заседании в среду протокол о внесении изменений в правительственное соглашение о предоставлении Венгрии государственного кредита в 10 миллиардов евро для финансирования строительства атомной электростанции на ее территории.В соответствии с межправсоглашением России и Венгрии от 28 марта 2014 года правительству Венгрии предоставляется государственный экспортный кредит в сумме до 10 миллиардов евро на цели финансирования сооружения двух энергоблоков атомной электростанции "Пакш" на территории Венгрии.Как следует из пояснительной записки к одобренному законопроекту, по состоянию на 14 мая 2021 года венгерской стороной использованы средства кредита в сумме 320,4 миллиона евро. Текущая задолженность Венгрии по соглашению отсутствует ввиду досрочного погашения дебитором использованной части кредита.
https://ria.ru/20211128/voyna-1761101092.html
венгрия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155214/54/1552145477_335:0:2343:1506_1920x0_80_0_0_79f760722f7c0d32dc4f3e4999f74763.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
венгрия, совет федерации рф, россия
Совфед одобрил выделение Венгрии кредита на строительство АЭС
Совфед одобрил выделение Венгрии кредита в десять миллиардов евро на строительство АЭС