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Совфед одобрил выделение Венгрии кредита на строительство АЭС
Совфед одобрил выделение Венгрии кредита на строительство АЭС - РИА Новости, 01.12.2021
Совфед одобрил выделение Венгрии кредита на строительство АЭС
Совет Федерации ратифицировал на заседании в среду протокол о внесении изменений в правительственное соглашение о предоставлении Венгрии государственного... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T11:59
2021-12-01T11:59
венгрия
совет федерации рф
россия
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Совет Федерации ратифицировал на заседании в среду протокол о внесении изменений в правительственное соглашение о предоставлении Венгрии государственного кредита в 10 миллиардов евро для финансирования строительства атомной электростанции на ее территории.В соответствии с межправсоглашением России и Венгрии от 28 марта 2014 года правительству Венгрии предоставляется государственный экспортный кредит в сумме до 10 миллиардов евро на цели финансирования сооружения двух энергоблоков атомной электростанции "Пакш" на территории Венгрии.Как следует из пояснительной записки к одобренному законопроекту, по состоянию на 14 мая 2021 года венгерской стороной использованы средства кредита в сумме 320,4 миллиона евро. Текущая задолженность Венгрии по соглашению отсутствует ввиду досрочного погашения дебитором использованной части кредита.
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венгрия, совет федерации рф, россия
11:59 01.12.2021
 
Совфед одобрил выделение Венгрии кредита на строительство АЭС

Совфед одобрил выделение Венгрии кредита в десять миллиардов евро на строительство АЭС

© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Совет Федерации ратифицировал на заседании в среду протокол о внесении изменений в правительственное соглашение о предоставлении Венгрии государственного кредита в 10 миллиардов евро для финансирования строительства атомной электростанции на ее территории.
В соответствии с межправсоглашением России и Венгрии от 28 марта 2014 года правительству Венгрии предоставляется государственный экспортный кредит в сумме до 10 миллиардов евро на цели финансирования сооружения двух энергоблоков атомной электростанции "Пакш" на территории Венгрии.
Как следует из пояснительной записки к одобренному законопроекту, по состоянию на 14 мая 2021 года венгерской стороной использованы средства кредита в сумме 320,4 миллиона евро. Текущая задолженность Венгрии по соглашению отсутствует ввиду досрочного погашения дебитором использованной части кредита.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 28.11.2021
28 ноября, 07:39
Глава МИД Венгрии заявил, что в Европе не хотят войны между Россией и НАТО
 
ВенгрияСовет Федерации РФРоссия
 
 
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