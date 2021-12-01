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Новый штамм коронавируса "омикрон" обнаружили в ЮАР 8 ноября
Новый штамм коронавируса "омикрон" обнаружили в ЮАР 8 ноября - РИА Новости, 01.12.2021
Новый штамм коронавируса "омикрон" обнаружили в ЮАР 8 ноября
Национальный институт инфекционных заболеваний ЮАР сообщил в своем отчете, что самое раннее обнаружение в стране штамма "омикрон" датируется 8 ноября. РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T20:27
2021-12-01T20:27
2021-12-01T20:29
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омикрон-штамм коронавируса
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Национальный институт инфекционных заболеваний ЮАР сообщил в своем отчете, что самое раннее обнаружение в стране штамма "омикрон" датируется 8 ноября."Новый штамм B.1.1.529 был назван вариантом, вызывающим обеспокоенность: "омикрон". Самое ранее обнаружение в ЮАР 8 ноября в (провинции) Гаутенге", - говорится в отчете.Ранее ВОЗ по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон". Ряд стран ограничил авиасообщение с восемью странами Африки, в том числе с ЮАР.
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в мире, юар, воз, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
20:27 01.12.2021 (обновлено: 20:29 01.12.2021)
Новый штамм коронавируса "омикрон" обнаружили в ЮАР 8 ноября
Новый штамм коронавируса "омикрон" обнаружили в ЮАР 8 ноября