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Новый штамм коронавируса "омикрон" обнаружили в ЮАР 8 ноября

Новый штамм коронавируса "омикрон" обнаружили в ЮАР 8 ноября - РИА Новости, 01.12.2021

Новый штамм коронавируса "омикрон" обнаружили в ЮАР 8 ноября

Национальный институт инфекционных заболеваний ЮАР сообщил в своем отчете, что самое раннее обнаружение в стране штамма "омикрон" датируется 8 ноября. РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T20:27

2021-12-01T20:27

2021-12-01T20:29

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омикрон-штамм коронавируса

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Национальный институт инфекционных заболеваний ЮАР сообщил в своем отчете, что самое раннее обнаружение в стране штамма "омикрон" датируется 8 ноября."Новый штамм B.1.1.529 был назван вариантом, вызывающим обеспокоенность: "омикрон". Самое ранее обнаружение в ЮАР 8 ноября в (провинции) Гаутенге", - говорится в отчете.Ранее ВОЗ по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон". Ряд стран ограничил авиасообщение с восемью странами Африки, в том числе с ЮАР.

https://ria.ru/20211201/omikron-1761506552.html

юар

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в мире, юар, воз, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса