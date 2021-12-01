Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211201/shoygu-1761677572.html
Шойгу и министр обороны Вьетнама подписали соглашение о сотрудничестве
Шойгу и министр обороны Вьетнама подписали соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 01.12.2021
Шойгу и министр обороны Вьетнама подписали соглашение о сотрудничестве
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу и его вьетнамский коллега генерал армии Фан Ван Зянг в среду в Москве подписали межправительственное соглашение о... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T16:46
2021-12-01T16:46
вьетнам
москва
сергей шойгу
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750107222_0:0:3084:1735_1920x0_80_0_0_c3c3fa87ddf406e030972f1e79bab834.jpg
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу и его вьетнамский коллега генерал армии Фан Ван Зянг в среду в Москве подписали межправительственное соглашение о военно-техническом сотрудничестве (ВТС) двух стран, сообщили журналистам в Минобороны РФ."1 декабря состоялась двусторонняя встреча министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу с министром национальной обороны Вьетнама генералом армии Фан Ван Зянгом. По окончании встречи министрами подписаны двустороннее межправительственное соглашение о развитии ВТС и межведомственный меморандум о сотрудничестве в области военной истории", - сказали в ведомстве.Как отметил на встрече Шойгу, Россией и Вьетнамом "накоплен уникальный опыт совместной работы, в основе которого - многолетняя дружба и взаимовыгодное сотрудничество"."Приоритетное внимание неизменно уделяем взаимодействию в военной и военно-технической сферах. Вьетнам - одно из ключевых государств Азиатско-Тихоокеанского региона, обладающее современными и хорошо оснащёнными вооружёнными силами", - сказал российский министр.Шойгу напомнил, что в этом году Вьетнам стал первой страной Юго-Восточной Азии, принявшей у себя конкурсы "Армейских международных игр - 2021"."Соревнования проведены на высоком уровне, при большой поддержке военно-политического руководства вашей страны", - добавил он.В закрытой части главы оборонных ведомств обсудили перспективы военного и военно-технического сотрудничества России и Вьетнама и наметили план совместной работы на будущее. Как отмечают в Минобороны РФ, встреча "подтвердила обоюдный настрой на последовательное наращивание многопланового сотрудничества по линии военных ведомств двух стран".
https://ria.ru/20210927/vetnam-1751644687.html
вьетнам
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750107222_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_cdf7c1a27a14f2dcc90759514a7d429a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вьетнам, москва, сергей шойгу, россия
16:46 01.12.2021
 
Шойгу и министр обороны Вьетнама подписали соглашение о сотрудничестве

Шойгу и министр обороны Вьетнама подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу во время совместного заседания министров иностранных дел, министров обороны и секретарей совбезов ОДКБ в Душанбе
Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время совместного заседания министров иностранных дел, министров обороны и секретарей совбезов ОДКБ в Душанбе - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу и его вьетнамский коллега генерал армии Фан Ван Зянг в среду в Москве подписали межправительственное соглашение о военно-техническом сотрудничестве (ВТС) двух стран, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"1 декабря состоялась двусторонняя встреча министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу с министром национальной обороны Вьетнама генералом армии Фан Ван Зянгом. По окончании встречи министрами подписаны двустороннее межправительственное соглашение о развитии ВТС и межведомственный меморандум о сотрудничестве в области военной истории", - сказали в ведомстве.
Как отметил на встрече Шойгу, Россией и Вьетнамом "накоплен уникальный опыт совместной работы, в основе которого - многолетняя дружба и взаимовыгодное сотрудничество".
"Приоритетное внимание неизменно уделяем взаимодействию в военной и военно-технической сферах. Вьетнам - одно из ключевых государств Азиатско-Тихоокеанского региона, обладающее современными и хорошо оснащёнными вооружёнными силами", - сказал российский министр.
Посол Вьетнама в России Данг Минь Кхой - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
27 сентября, 10:00
Данг Минь Кхой: Вьетнам планирует постепенно открываться для россиян
Шойгу напомнил, что в этом году Вьетнам стал первой страной Юго-Восточной Азии, принявшей у себя конкурсы "Армейских международных игр - 2021".
"Соревнования проведены на высоком уровне, при большой поддержке военно-политического руководства вашей страны", - добавил он.
В закрытой части главы оборонных ведомств обсудили перспективы военного и военно-технического сотрудничества России и Вьетнама и наметили план совместной работы на будущее. Как отмечают в Минобороны РФ, встреча "подтвердила обоюдный настрой на последовательное наращивание многопланового сотрудничества по линии военных ведомств двух стран".
 
ВьетнамМоскваСергей ШойгуРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала