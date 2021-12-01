https://ria.ru/20211201/shoygu-1761677572.html

Шойгу и министр обороны Вьетнама подписали соглашение о сотрудничестве

Шойгу и министр обороны Вьетнама подписали соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 01.12.2021

Шойгу и министр обороны Вьетнама подписали соглашение о сотрудничестве

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу и его вьетнамский коллега генерал армии Фан Ван Зянг в среду в Москве подписали межправительственное соглашение о... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T16:46

2021-12-01T16:46

2021-12-01T16:46

вьетнам

москва

сергей шойгу

россия

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу и его вьетнамский коллега генерал армии Фан Ван Зянг в среду в Москве подписали межправительственное соглашение о военно-техническом сотрудничестве (ВТС) двух стран, сообщили журналистам в Минобороны РФ."1 декабря состоялась двусторонняя встреча министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу с министром национальной обороны Вьетнама генералом армии Фан Ван Зянгом. По окончании встречи министрами подписаны двустороннее межправительственное соглашение о развитии ВТС и межведомственный меморандум о сотрудничестве в области военной истории", - сказали в ведомстве.Как отметил на встрече Шойгу, Россией и Вьетнамом "накоплен уникальный опыт совместной работы, в основе которого - многолетняя дружба и взаимовыгодное сотрудничество"."Приоритетное внимание неизменно уделяем взаимодействию в военной и военно-технической сферах. Вьетнам - одно из ключевых государств Азиатско-Тихоокеанского региона, обладающее современными и хорошо оснащёнными вооружёнными силами", - сказал российский министр.Шойгу напомнил, что в этом году Вьетнам стал первой страной Юго-Восточной Азии, принявшей у себя конкурсы "Армейских международных игр - 2021"."Соревнования проведены на высоком уровне, при большой поддержке военно-политического руководства вашей страны", - добавил он.В закрытой части главы оборонных ведомств обсудили перспективы военного и военно-технического сотрудничества России и Вьетнама и наметили план совместной работы на будущее. Как отмечают в Минобороны РФ, встреча "подтвердила обоюдный настрой на последовательное наращивание многопланового сотрудничества по линии военных ведомств двух стран".

https://ria.ru/20210927/vetnam-1751644687.html

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москва

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вьетнам, москва, сергей шойгу, россия