https://ria.ru/20211201/shoygu-1761626495.html

Российским военным дадут скидки по программе лояльности

Российским военным дадут скидки по программе лояльности - РИА Новости, 01.12.2021

Российским военным дадут скидки по программе лояльности

Заработала программа лояльности для российских военных "Партнеры Армии России", объединившая 500 компаний, сообщил в среду министр обороны Сергей Шойгу. РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T13:12

2021-12-01T13:12

2021-12-01T13:12

технологии

сергей шойгу

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Заработала программа лояльности для российских военных "Партнеры Армии России", объединившая 500 компаний, сообщил в среду министр обороны Сергей Шойгу.Шойгу назвал запуск этой программы в ноябре "большим шагом". По его словам, к инициативе, разработанной Минобороны совместно с "Военторгом", присоединились около 500 российских компаний, "и их перечень постоянно расширяется".Чтобы воспользоваться привилегиями, военному необходимо в личном кабинете перейти по ссылке на программу лояльности "Партнеры Армии России" для получения промокода и предъявления его на предприятиях сферы обслуживания и торговли. Скидка составляет до 30%.Помимо продовольственных и непродовольственных товаров, различных видов услуг, программа лояльности действует также в аптечных пунктах сетей "Военторг-Аптека" и в фирменных магазинах "Армия России", отмечается на сайте военного ведомства.

https://ria.ru/20211201/shoygu-1761613825.html

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технологии, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф)