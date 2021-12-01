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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211201/sedokova-1761709010.html
"Отстаньте от бывших отцов": Седокова рассказала об алиментах
"Отстаньте от бывших отцов": Седокова рассказала об алиментах - РИА Новости, 01.12.2021
"Отстаньте от бывших отцов": Седокова рассказала об алиментах
Анна Седокова рассказала о своем отношении к алиментам от бывших мужей. В Instagram певица призналась, что никогда и ничего не просила у отцов своих детей. РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T19:13
2021-12-01T19:13
шоубиз
шоу-бизнес
знаменитости
янис тимма
анна седокова
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Анна Седокова рассказала о своем отношении к алиментам от бывших мужей. В Instagram певица призналась, что никогда и ничего не просила у отцов своих детей.Звезда воспитывает троих детей. От первого супруга, футболиста Валентина Белькевича, у нее есть дочь Алина. Она появилась на свет в 2004 году. Вторым мужем певицы стал бизнесмен Максим Чернявский. От него Седокова родила дочь Монику в 2011 году. В апреле 2017 года Анна стала мамой в третий раз. У нее появился сын Гектор. Отец мальчика — бизнесмен Артем Комаров.В сентябре 2020 года Анна Седокова вышла замуж за баскетболиста Яниса Тимму. Ранее она намекнула, что мужу около года не платили зарплату.
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шоу-бизнес, знаменитости, янис тимма, анна седокова
19:13 01.12.2021
 
"Отстаньте от бывших отцов": Седокова рассказала об алиментах

Седокова рассказала об алиментах от бывших мужей на троих детей

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкПремьера фильма "Непрощенный"
Премьера фильма Непрощенный - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Анна Седокова рассказала о своем отношении к алиментам от бывших мужей. В Instagram певица призналась, что никогда и ничего не просила у отцов своих детей.

"Я испытываю исключительно благодарность. Никогда ничего не просила, не требовала, не хотела. Не понимаю женщин, которые тянут алименты, судятся, мутят воду. Живите своей жизнью", – призвала артистка.

Звезда воспитывает троих детей. От первого супруга, футболиста Валентина Белькевича, у нее есть дочь Алина. Она появилась на свет в 2004 году. Вторым мужем певицы стал бизнесмен Максим Чернявский. От него Седокова родила дочь Монику в 2011 году. В апреле 2017 года Анна стала мамой в третий раз. У нее появился сын Гектор. Отец мальчика — бизнесмен Артем Комаров.

"Мои дети родились, потому что я так хотела. Это мое решение и мое безграничное счастье", – призналась Седокова.

В сентябре 2020 года Анна Седокова вышла замуж за баскетболиста Яниса Тимму. Ранее она намекнула, что мужу около года не платили зарплату.
Светлана Малькова - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
25 ноября, 15:26Шоубиз
Малькова рассказала о требовании бывшего мужа алиментов на сына
 
ШоубизШоу-бизнесЗнаменитостиЯнис ТиммаАнна Седокова
 
 
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