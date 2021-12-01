https://ria.ru/20211201/sedokova-1761709010.html

"Отстаньте от бывших отцов": Седокова рассказала об алиментах

"Отстаньте от бывших отцов": Седокова рассказала об алиментах - РИА Новости, 01.12.2021

"Отстаньте от бывших отцов": Седокова рассказала об алиментах

Анна Седокова рассказала о своем отношении к алиментам от бывших мужей. В Instagram певица призналась, что никогда и ничего не просила у отцов своих детей. РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T19:13

2021-12-01T19:13

2021-12-01T19:13

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анна седокова

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Анна Седокова рассказала о своем отношении к алиментам от бывших мужей. В Instagram певица призналась, что никогда и ничего не просила у отцов своих детей.Звезда воспитывает троих детей. От первого супруга, футболиста Валентина Белькевича, у нее есть дочь Алина. Она появилась на свет в 2004 году. Вторым мужем певицы стал бизнесмен Максим Чернявский. От него Седокова родила дочь Монику в 2011 году. В апреле 2017 года Анна стала мамой в третий раз. У нее появился сын Гектор. Отец мальчика — бизнесмен Артем Комаров.В сентябре 2020 года Анна Седокова вышла замуж за баскетболиста Яниса Тимму. Ранее она намекнула, что мужу около года не платили зарплату.

https://ria.ru/20211125/malkova-1760711689.html

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шоу-бизнес, знаменитости, янис тимма, анна седокова