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"Отстаньте от бывших отцов": Седокова рассказала об алиментах
"Отстаньте от бывших отцов": Седокова рассказала об алиментах - РИА Новости, 01.12.2021
"Отстаньте от бывших отцов": Седокова рассказала об алиментах
Анна Седокова рассказала о своем отношении к алиментам от бывших мужей. В Instagram певица призналась, что никогда и ничего не просила у отцов своих детей. РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T19:13
2021-12-01T19:13
2021-12-01T19:13
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Анна Седокова рассказала о своем отношении к алиментам от бывших мужей. В Instagram певица призналась, что никогда и ничего не просила у отцов своих детей.Звезда воспитывает троих детей. От первого супруга, футболиста Валентина Белькевича, у нее есть дочь Алина. Она появилась на свет в 2004 году. Вторым мужем певицы стал бизнесмен Максим Чернявский. От него Седокова родила дочь Монику в 2011 году. В апреле 2017 года Анна стала мамой в третий раз. У нее появился сын Гектор. Отец мальчика — бизнесмен Артем Комаров.В сентябре 2020 года Анна Седокова вышла замуж за баскетболиста Яниса Тимму. Ранее она намекнула, что мужу около года не платили зарплату.
https://ria.ru/20211125/malkova-1760711689.html
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шоу-бизнес, знаменитости, янис тимма, анна седокова
"Отстаньте от бывших отцов": Седокова рассказала об алиментах
Седокова рассказала об алиментах от бывших мужей на троих детей