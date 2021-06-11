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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210611/sedokova-1736683986.html
Анна Седокова намекнула, что ее муж уже год без зарплаты
Анна Седокова намекнула, что ее муж уже год без зарплаты - РИА Новости, 11.06.2021
Анна Седокова намекнула, что ее муж уже год без зарплаты
Анна Седокова намекнула, что ее муж уже год без зарплаты. Об этом она рассказала в эфире YouTube-шоу "Ночной контакт". РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T19:00
2021-06-11T19:00
шоубиз
анна седокова
семья
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Анна Седокова намекнула, что ее муж уже год без зарплаты. Об этом она рассказала в эфире YouTube-шоу "Ночной контакт". Ведущий поинтересовался, правда ли, что Анна содержит своего мужа. Анна добавила, что ее муж уже подписал новый контракт, но она пока не может раскрыть его подробностей. Тем не менее певица уточнила, что новый клуб находится не в России. В сентябре 2020 года Анна Седокова вышла замуж за баскетболиста Яниса Тимма. Это не первый брак певицы. От первого супруга футболиста Валентина Белькевича у нее есть дочь Алина. Она появилась на свет в 2004 году. Вторым мужем певицы стал бизнесмен Максим Чернявский. От него Седокова родила дочь Монику в 2011 году. В апреле 2017 года Анна стала мамой в третий раз. У нее появился сын Гектор. Отец мальчика — бизнесмен Артем Комаров. В июне 2021 Седокова выпустила мини-альбом "Эгоистка", состоящий из пяти треков о любви и отношениях.
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анна седокова, семья

Анна Седокова намекнула, что ее муж уже год без зарплаты

19:00 11.06.2021
 
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкПевица Анна Седокова перед премьерой фильма "Миссия невыполнима: Последствия" в кинотеатре "Москва"
Певица Анна Седокова перед премьерой фильма Миссия невыполнима: Последствия в кинотеатре Москва - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Анна Седокова намекнула, что ее муж уже год без зарплаты. Об этом она рассказала в эфире YouTube-шоу "Ночной контакт".
Ведущий поинтересовался, правда ли, что Анна содержит своего мужа.
"Когда вы выходите замуж за человека, то должны понимать, если ему год не будут платить зарплату, вы все равно будете с ним вместе. Мне кажется, что тут этот момент очень сильно проявляется. Вы должны просто любить его без зарплаты", — говорит Седокова.
Анна добавила, что ее муж уже подписал новый контракт, но она пока не может раскрыть его подробностей. Тем не менее певица уточнила, что новый клуб находится не в России.
В сентябре 2020 года Анна Седокова вышла замуж за баскетболиста Яниса Тимма. Это не первый брак певицы. От первого супруга футболиста Валентина Белькевича у нее есть дочь Алина. Она появилась на свет в 2004 году. Вторым мужем певицы стал бизнесмен Максим Чернявский. От него Седокова родила дочь Монику в 2011 году. В апреле 2017 года Анна стала мамой в третий раз. У нее появился сын Гектор. Отец мальчика — бизнесмен Артем Комаров.
В июне 2021 Седокова выпустила мини-альбом "Эгоистка", состоящий из пяти треков о любви и отношениях.
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ШоубизАнна СедоковаСемья
 
 
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