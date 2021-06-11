https://ria.ru/20210611/sedokova-1736683986.html

Анна Седокова намекнула, что ее муж уже год без зарплаты

Анна Седокова намекнула, что ее муж уже год без зарплаты - РИА Новости, 11.06.2021

Анна Седокова намекнула, что ее муж уже год без зарплаты

Анна Седокова намекнула, что ее муж уже год без зарплаты. Об этом она рассказала в эфире YouTube-шоу "Ночной контакт". РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T19:00

2021-06-11T19:00

2021-06-11T19:00

шоубиз

анна седокова

семья

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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Анна Седокова намекнула, что ее муж уже год без зарплаты. Об этом она рассказала в эфире YouTube-шоу "Ночной контакт". Ведущий поинтересовался, правда ли, что Анна содержит своего мужа. Анна добавила, что ее муж уже подписал новый контракт, но она пока не может раскрыть его подробностей. Тем не менее певица уточнила, что новый клуб находится не в России. В сентябре 2020 года Анна Седокова вышла замуж за баскетболиста Яниса Тимма. Это не первый брак певицы. От первого супруга футболиста Валентина Белькевича у нее есть дочь Алина. Она появилась на свет в 2004 году. Вторым мужем певицы стал бизнесмен Максим Чернявский. От него Седокова родила дочь Монику в 2011 году. В апреле 2017 года Анна стала мамой в третий раз. У нее появился сын Гектор. Отец мальчика — бизнесмен Артем Комаров. В июне 2021 Седокова выпустила мини-альбом "Эгоистка", состоящий из пяти треков о любви и отношениях.

https://ria.ru/20210518/sedokova-1732692600.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анна седокова, семья