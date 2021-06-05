https://ria.ru/20210605/sedokova-1735628176.html

"Лето — не время для грусти": Седокова представила альбом "Эгоистка"

"Лето — не время для грусти": Седокова представила альбом "Эгоистка" - РИА Новости, 05.06.2021

"Лето — не время для грусти": Седокова представила альбом "Эгоистка"

Певица Анна Седокова представила в Сети новый мини-альбом "Эгоистка", состоящий из пяти динамичных треков о любви и отношениях. РИА Новости, 05.06.2021

2021-06-05T01:29

2021-06-05T01:29

2021-06-05T01:29

культура

анна седокова

музыка

новости культуры

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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Певица Анна Седокова представила в Сети новый мини-альбом "Эгоистка", состоящий из пяти динамичных треков о любви и отношениях. Сольник "Эгоистка" стал пятым в дискографии артистки и первым за последние два года после выхода альбома "Про любовь" . Слушатели тепло приняли новую работу Анны Седоковой, а некоторые даже поблагодарили за такую моральную поддержку.

https://ria.ru/20210405/albom-1603936609.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анна седокова, музыка, новости культуры