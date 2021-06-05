"Лето — не время для грусти": Седокова представила альбом "Эгоистка"
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкПевица Анна Седокова перед премьерой фильма "Миссия невыполнима: Последствия" в кинотеатре "Москва"
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Певица Анна Седокова представила в Сети новый мини-альбом "Эгоистка", состоящий из пяти динамичных треков о любви и отношениях.
"Лето — не время для грусти, — написала бывшая солистка группы "ВИА Гра" в Instagram. — Пять таких разных песен и одна большая идея. Стать сильнее вместе и покорить этот мир своей улыбкой".
Сольник "Эгоистка" стал пятым в дискографии артистки и первым за последние два года после выхода альбома "Про любовь" .
Слушатели тепло приняли новую работу Анны Седоковой, а некоторые даже поблагодарили за такую моральную поддержку.
"Время двигаться вперед", "Песни шикарные", "Долгожданный альбом. Анечка, лучшая! Эти песни — то, что нужно сейчас", — прокомментировали они.
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