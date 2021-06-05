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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
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"Лето — не время для грусти": Седокова представила альбом "Эгоистка"
"Лето — не время для грусти": Седокова представила альбом "Эгоистка" - РИА Новости, 05.06.2021
"Лето — не время для грусти": Седокова представила альбом "Эгоистка"
Певица Анна Седокова представила в Сети новый мини-альбом "Эгоистка", состоящий из пяти динамичных треков о любви и отношениях. РИА Новости, 05.06.2021
2021-06-05T01:29
2021-06-05T01:29
культура
анна седокова
музыка
новости культуры
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Певица Анна Седокова представила в Сети новый мини-альбом "Эгоистка", состоящий из пяти динамичных треков о любви и отношениях. Сольник "Эгоистка" стал пятым в дискографии артистки и первым за последние два года после выхода альбома "Про любовь" . Слушатели тепло приняли новую работу Анны Седоковой, а некоторые даже поблагодарили за такую моральную поддержку.
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анна седокова, музыка, новости культуры

"Лето — не время для грусти": Седокова представила альбом "Эгоистка"

01:29 05.06.2021
 
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкПевица Анна Седокова перед премьерой фильма "Миссия невыполнима: Последствия" в кинотеатре "Москва"
Певица Анна Седокова перед премьерой фильма Миссия невыполнима: Последствия в кинотеатре Москва - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Певица Анна Седокова представила в Сети новый мини-альбом "Эгоистка", состоящий из пяти динамичных треков о любви и отношениях.

"Лето — не время для грусти, — написала бывшая солистка группы "ВИА Гра" в Instagram. — Пять таких разных песен и одна большая идея. Стать сильнее вместе и покорить этот мир своей улыбкой".

Сольник "Эгоистка" стал пятым в дискографии артистки и первым за последние два года после выхода альбома "Про любовь" .
Слушатели тепло приняли новую работу Анны Седоковой, а некоторые даже поблагодарили за такую моральную поддержку.

"Время двигаться вперед", "Песни шикарные", "Долгожданный альбом. Анечка, лучшая! Эти песни — то, что нужно сейчас", — прокомментировали они.

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