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Лавров выступил против санкций к Украине за невыполнение Минских соглашений
Лавров выступил против санкций к Украине за невыполнение Минских соглашений - РИА Новости, 01.12.2021
Лавров выступил против санкций к Украине за невыполнение Минских соглашений
Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя возможность санкций против Киева за невыполнение Минских соглашений, заявил, что Россия против односторонних мер. РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T11:29
2021-12-01T11:29
2021-12-01T11:50
украина
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в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
ситуация в днр и лнр
минские соглашения
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя возможность санкций против Киева за невыполнение Минских соглашений, заявил, что Россия против односторонних мер."Мы, в принципе, против односторонних санкций, хотя в случае с Украиной санкции уже не явились бы односторонними, поскольку Украина уже сама санкционировала, так сказать, многих наших граждан, отдельные предприятия", - сказал он, выступая в Совете Федерации.
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украина, россия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, ситуация в днр и лнр, минские соглашения
11:29 01.12.2021 (обновлено: 11:50 01.12.2021)
Лавров выступил против санкций к Украине за невыполнение Минских соглашений
Глава МИД Лавров о возможности санкций против Украины: мы против односторонних мер