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Лавров выступил против санкций к Украине за невыполнение Минских соглашений

Лавров выступил против санкций к Украине за невыполнение Минских соглашений - РИА Новости, 01.12.2021

Лавров выступил против санкций к Украине за невыполнение Минских соглашений

Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя возможность санкций против Киева за невыполнение Минских соглашений, заявил, что Россия против односторонних мер. РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T11:29

2021-12-01T11:29

2021-12-01T11:50

украина

россия

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

ситуация в днр и лнр

минские соглашения

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя возможность санкций против Киева за невыполнение Минских соглашений, заявил, что Россия против односторонних мер."Мы, в принципе, против односторонних санкций, хотя в случае с Украиной санкции уже не явились бы односторонними, поскольку Украина уже сама санкционировала, так сказать, многих наших граждан, отдельные предприятия", - сказал он, выступая в Совете Федерации.

https://ria.ru/20211015/sanktsii-1754811768.html

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украина, россия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, ситуация в днр и лнр, минские соглашения