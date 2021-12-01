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Порт на замок: почему китайцы отказываются покупать российскую рыбу
Порт на замок: почему китайцы отказываются покупать российскую рыбу - РИА Новости, 01.12.2021
Порт на замок: почему китайцы отказываются покупать российскую рыбу
В КНР из-за пандемии закрыли морские порты для иностранных судов. В результате пострадали экспортеры, в том числе российские. О том, как это повлияет на цены в... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T08:00
2021-12-01T08:00
2021-12-01T08:13
экономика
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
цены
россия
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости, Ирина Бадмаева. В КНР из-за пандемии закрыли морские порты для иностранных судов. В результате пострадали экспортеры, в том числе российские. О том, как это повлияет на цены в наших магазинах, — в материале РИА Новости.Ковид как предлогВ январе — октябре поставки рыбы и морепродуктов в КНР сократились на 68,8 процента в годовом выражении, почти до 283 тысяч тонн. В деньгах — на 38 процентов, до 838 миллионов долларов, отмечают в Центре отраслевой экспертизы Россельхозбанка.Отечественная продукция не попадает на китайские столы с прошлого года. Власти практически полностью закрыли порты для российской рыбы, обнаружив следы коронавируса в одной из партий."Однако это скорее предлог. Китайцы пытаются защитить в кризис внутренний рынок. Такая программа импортозамещения в интересах национальных рыболовов", — считает Петр Пушкарев, ведущий экономист информационно-аналитического центра TeleTrade.Договориться не удалось по сей день. Это бьет по кошелькам отечественных производителей и владельцев судов. Особенно, когда улов — выше потребностей. В этом году ожидается рекордная добыча: пять миллионов тонн рыбы. Уже есть 3,8 миллиона, сообщила в сентябре вице-премьер Виктория Абрамченко. Лосося — 520 тысяч тонн: больше, чем в 2020-м.А Китай — основной покупатель. По мороженому минтаю на КНР приходится 60 процентов экспорта. В 2020-м туда отгрузили 579 тысяч тонн, а всего Россия продала 793 тысячи.Обработанное филе китайцы продают в европейские страны и США. Маржа от вылова намного выше, чем от переработки. Поэтому не исключено, что отказ от поставок — лишь способ давления на Россию, отмечают в британском некоммерческом финансовом аналитическом центре Planet Tracker. Пекин добивается разрешения ловить минтай в российских водах. И хотели бы квоту на сто тысяч тонн.К слову, в Латинской Америке был прецедент, когда китайцы от импорта перешли к добыче — кальмаров.Рассчитывать на открытие портов не приходится. Месяц назад вспыхнул ковид на заводе в Даляне. Скорее всего, запрет сохранится до китайского Нового года, то есть до февраля.Продажи мороженого минтая в Китай упадут в четыре с половиной раза уже в этом году, предупреждают участники рынка. До 150 тысяч тонн, на 175 миллионов долларов.Всего экспорт рыбы из России в КНР сократится на 73 процента, до 259,56 тысячи тонн, прогнозируют во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников. В денежном выражении — минус 43 процента, до 882,23 миллиона долларов.Кроме того, с 2022-го в КНР водится обязательная маркировка замороженной продукции. Это может и вовсе парализовать поставки.Надо искать другие рынки сбыта. Частично потери компенсировали в Южной Корее, Вьетнаме, Японии. К тому же больше рыбы и морепродуктов остается в России.Было бы несчастьеУвеличение предложения в стране положительно скажется на ценах, полагают аналитики. "Потребуется время, чтобы оптовики-перекупщики окончательно сориентировались и перенаправили рыбу в достаточных объемах в соседние страны Юго-Восточной Азии. Возможно, довезут часть груза до зажиточной Калифорнии, богатой Австралии, Чили или Аргентины. В любом случае в России образуется на полгода — девять месяцев избыток продукции", — полагает Петр Пушкарев.Поэтому оптовики не будут взвинчивать цены. После новогодних праздников ожидается удешевление (до 20 процентов) в специализированных магазинах и на рынках.Возможно, чтобы удержать цены хотя бы по одной продовольственной группе, переговоры с китайцами не будут форсировать. Однако добиваться отмены запрета придется.Необходимо развивать собственную перерабатывающую отрасль, считает президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев. По его мнению, десять процентов дальневосточных инвестиционных квот на минтай и сельдь следует направить на строительство рыбоперерабатывающих комплексов. Еще десять — на обновление флота. В результате зависимость от иностранной инфраструктуры ослабеет.Правительство предпринимает меры в этом направлении. "Для наращивания добычи со следующего года рыбакам, работающим в отдаленных районах, планируется предоставлять субсидии на приобретение топлива", — сообщил в сентябре министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на IV международном рыбопромышленном форуме в Санкт-Петербурге.Подготовили проект изменений в Налоговый кодекс. В планах — стимулировать производство продукции с высокой добавленной стоимостью."Для поддержки сбыта приняли решение о субсидировании внутренних перевозок рыбы и рыбной продукции с Дальнего Востока", — отметил глава Минсельхоза.В приоритете также модернизация производственных мощностей. Уже построили пять современных судов, на подходе еще 33. Всего же, по экспертной оценке, обновится 40 процентов морского транспорта в Дальневосточном бассейне, 80 — в Северном.Не рыбой единойС другими продуктами ситуация получше. В январе — октябре экспорт масла увеличился почти на пять процентов год к году, до 1,3 миллиарда долларов. Мяса — на 22,8, до 324,3 миллиона долларов. Прежде всего за счет говядины. По злаковых культурам — рост в четыре раза.По вкусу китайцам и российские "кондитерка", напитки, пиво, крепкий алкоголь.Однако в приграничных городах ужесточают контроль. В ноябре ввоз расфасованных продуктов приостановила администрация города Суйфэньхэ. Власти округа Хулун-Буир ввели запрет на товары, требующие особого температурного режима, — в том числе мясо и молоко.В результате поставки аграрно-промышленного комплекса за десять месяцев сократились на 16 с половиной процента, до трех миллионов тонн. В деньгах — на восемь процентов, почти до трех миллиардов долларов."Как только заболеваемость коронавирусом пойдет на спад, импорт увеличится. В Китае понимают конкурентные преимущества нашей сельхозпродукции, выращенной без генно-модифицированных технологий и пестицидов, в отличие от американской", — объясняет Дмитрий Кочетков, владелец компании по производству муки MukaMuka.Зерно, "молочка", животноводство — основа российского АПК. Поэтому имеет смысл говорить о локальном уменьшении экспорта, не оказывающем существенного влияния на отрасль. Потенциал китайского рынка для отечественных производителей сельхозпродукции неисчерпаем, отмечают аналитики. Вполне можно прибавлять по 10-15 процентов в год.
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РИА Новости
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РИА Новости
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экономика, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), цены, россия
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости, Ирина Бадмаева. В КНР из-за пандемии закрыли морские порты для иностранных судов. В результате пострадали экспортеры, в том числе российские. О том, как это повлияет на цены в наших магазинах, — в материале РИА Новости.
Ковид как предлог
В январе — октябре поставки рыбы и морепродуктов в КНР сократились на 68,8 процента в годовом выражении, почти до 283 тысяч тонн. В деньгах — на 38 процентов, до 838 миллионов долларов, отмечают в Центре отраслевой экспертизы Россельхозбанка.
Отечественная продукция не попадает на китайские столы с прошлого года. Власти практически полностью закрыли порты для российской рыбы, обнаружив следы коронавируса в одной из партий.
"Однако это скорее предлог. Китайцы пытаются защитить в кризис внутренний рынок. Такая программа импортозамещения в интересах национальных рыболовов", — считает Петр Пушкарев, ведущий экономист информационно-аналитического центра TeleTrade.
Договориться не удалось по сей день. Это бьет по кошелькам отечественных производителей и владельцев судов. Особенно, когда улов — выше потребностей. В этом году ожидается рекордная добыча: пять миллионов тонн рыбы. Уже есть 3,8 миллиона, сообщила в сентябре вице-премьер Виктория Абрамченко. Лосося — 520 тысяч тонн: больше, чем в 2020-м.
А Китай — основной покупатель. По мороженому минтаю на КНР приходится 60 процентов экспорта. В 2020-м туда отгрузили 579 тысяч тонн, а всего Россия продала 793 тысячи.
Обработанное филе китайцы продают в европейские страны и США. Маржа от вылова намного выше, чем от переработки. Поэтому не исключено, что отказ от поставок — лишь способ давления на Россию, отмечают в британском некоммерческом финансовом аналитическом центре Planet Tracker. Пекин добивается разрешения ловить минтай в российских водах. И хотели бы квоту на сто тысяч тонн.
К слову, в Латинской Америке был прецедент, когда китайцы от импорта перешли к добыче — кальмаров.
Рассчитывать на открытие портов не приходится. Месяц назад вспыхнул ковид на заводе в Даляне. Скорее всего, запрет сохранится до китайского Нового года, то есть до февраля.
Продажи мороженого минтая в Китай упадут в четыре с половиной раза уже в этом году, предупреждают участники рынка. До 150 тысяч тонн, на 175 миллионов долларов.
Всего экспорт рыбы из России в КНР сократится на 73 процента, до 259,56 тысячи тонн, прогнозируют во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников. В денежном выражении — минус 43 процента, до 882,23 миллиона долларов.
Кроме того, с 2022-го в КНР водится обязательная маркировка замороженной продукции. Это может и вовсе парализовать поставки.
Надо искать другие рынки сбыта. Частично потери компенсировали в Южной Корее, Вьетнаме, Японии. К тому же больше рыбы и морепродуктов остается в России.
Было бы несчастье
Увеличение предложения в стране положительно скажется на ценах, полагают аналитики. "Потребуется время, чтобы оптовики-перекупщики окончательно сориентировались и перенаправили рыбу в достаточных объемах в соседние страны Юго-Восточной Азии. Возможно, довезут часть груза до зажиточной Калифорнии, богатой Австралии, Чили или Аргентины. В любом случае в России образуется на полгода — девять месяцев избыток продукции", — полагает Петр Пушкарев.
Поэтому оптовики не будут взвинчивать цены. После новогодних праздников ожидается удешевление (до 20 процентов) в специализированных магазинах и на рынках.
Возможно, чтобы удержать цены хотя бы по одной продовольственной группе, переговоры с китайцами не будут форсировать. Однако добиваться отмены запрета придется.
Необходимо развивать собственную перерабатывающую отрасль, считает президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев. По его мнению, десять процентов дальневосточных инвестиционных квот на минтай и сельдь следует направить на строительство рыбоперерабатывающих комплексов. Еще десять — на обновление флота. В результате зависимость от иностранной инфраструктуры ослабеет.
Правительство предпринимает меры в этом направлении. "Для наращивания добычи со следующего года рыбакам, работающим в отдаленных районах, планируется предоставлять субсидии на приобретение топлива", — сообщил в сентябре министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на IV международном рыбопромышленном форуме в Санкт-Петербурге.
Подготовили проект изменений в Налоговый кодекс. В планах — стимулировать производство продукции с высокой добавленной стоимостью.
"Для поддержки сбыта приняли решение о субсидировании внутренних перевозок рыбы и рыбной продукции с Дальнего Востока", — отметил глава Минсельхоза.
В приоритете также модернизация производственных мощностей. Уже построили пять современных судов, на подходе еще 33. Всего же, по экспертной оценке, обновится 40 процентов морского транспорта в Дальневосточном бассейне, 80 — в Северном.
Не рыбой единой
С другими продуктами ситуация получше. В январе — октябре экспорт масла увеличился почти на пять процентов год к году, до 1,3 миллиарда долларов. Мяса — на 22,8, до 324,3 миллиона долларов. Прежде всего за счет говядины. По злаковых культурам — рост в четыре раза.
По вкусу китайцам и российские "кондитерка", напитки, пиво, крепкий алкоголь.
Однако в приграничных городах ужесточают контроль. В ноябре ввоз расфасованных продуктов приостановила администрация города Суйфэньхэ. Власти округа Хулун-Буир ввели запрет на товары, требующие особого температурного режима, — в том числе мясо и молоко.
В результате поставки аграрно-промышленного комплекса за десять месяцев сократились на 16 с половиной процента, до трех миллионов тонн. В деньгах — на восемь процентов, почти до трех миллиардов долларов.
"Как только заболеваемость коронавирусом пойдет на спад, импорт увеличится. В Китае понимают конкурентные преимущества нашей сельхозпродукции, выращенной без генно-модифицированных технологий и пестицидов, в отличие от американской", — объясняет Дмитрий Кочетков, владелец компании по производству муки MukaMuka.
Зерно, "молочка", животноводство — основа российского АПК. Поэтому имеет смысл говорить о локальном уменьшении экспорта, не оказывающем существенного влияния на отрасль. Потенциал китайского рынка для отечественных производителей сельхозпродукции неисчерпаем, отмечают аналитики. Вполне можно прибавлять по 10-15 процентов в год.