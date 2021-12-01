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Порт на замок: почему китайцы отказываются покупать российскую рыбу

Порт на замок: почему китайцы отказываются покупать российскую рыбу - РИА Новости, 01.12.2021

Порт на замок: почему китайцы отказываются покупать российскую рыбу

В КНР из-за пандемии закрыли морские порты для иностранных судов. В результате пострадали экспортеры, в том числе российские. О том, как это повлияет на цены в... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T08:00

2021-12-01T08:00

2021-12-01T08:13

экономика

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

цены

россия

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости, Ирина Бадмаева. В КНР из-за пандемии закрыли морские порты для иностранных судов. В результате пострадали экспортеры, в том числе российские. О том, как это повлияет на цены в наших магазинах, — в материале РИА Новости.Ковид как предлогВ январе — октябре поставки рыбы и морепродуктов в КНР сократились на 68,8 процента в годовом выражении, почти до 283 тысяч тонн. В деньгах — на 38 процентов, до 838 миллионов долларов, отмечают в Центре отраслевой экспертизы Россельхозбанка.Отечественная продукция не попадает на китайские столы с прошлого года. Власти практически полностью закрыли порты для российской рыбы, обнаружив следы коронавируса в одной из партий."Однако это скорее предлог. Китайцы пытаются защитить в кризис внутренний рынок. Такая программа импортозамещения в интересах национальных рыболовов", — считает Петр Пушкарев, ведущий экономист информационно-аналитического центра TeleTrade.Договориться не удалось по сей день. Это бьет по кошелькам отечественных производителей и владельцев судов. Особенно, когда улов — выше потребностей. В этом году ожидается рекордная добыча: пять миллионов тонн рыбы. Уже есть 3,8 миллиона, сообщила в сентябре вице-премьер Виктория Абрамченко. Лосося — 520 тысяч тонн: больше, чем в 2020-м.А Китай — основной покупатель. По мороженому минтаю на КНР приходится 60 процентов экспорта. В 2020-м туда отгрузили 579 тысяч тонн, а всего Россия продала 793 тысячи.Обработанное филе китайцы продают в европейские страны и США. Маржа от вылова намного выше, чем от переработки. Поэтому не исключено, что отказ от поставок — лишь способ давления на Россию, отмечают в британском некоммерческом финансовом аналитическом центре Planet Tracker. Пекин добивается разрешения ловить минтай в российских водах. И хотели бы квоту на сто тысяч тонн.К слову, в Латинской Америке был прецедент, когда китайцы от импорта перешли к добыче — кальмаров.Рассчитывать на открытие портов не приходится. Месяц назад вспыхнул ковид на заводе в Даляне. Скорее всего, запрет сохранится до китайского Нового года, то есть до февраля.Продажи мороженого минтая в Китай упадут в четыре с половиной раза уже в этом году, предупреждают участники рынка. До 150 тысяч тонн, на 175 миллионов долларов.Всего экспорт рыбы из России в КНР сократится на 73 процента, до 259,56 тысячи тонн, прогнозируют во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников. В денежном выражении — минус 43 процента, до 882,23 миллиона долларов.Кроме того, с 2022-го в КНР водится обязательная маркировка замороженной продукции. Это может и вовсе парализовать поставки.Надо искать другие рынки сбыта. Частично потери компенсировали в Южной Корее, Вьетнаме, Японии. К тому же больше рыбы и морепродуктов остается в России.Было бы несчастьеУвеличение предложения в стране положительно скажется на ценах, полагают аналитики. "Потребуется время, чтобы оптовики-перекупщики окончательно сориентировались и перенаправили рыбу в достаточных объемах в соседние страны Юго-Восточной Азии. Возможно, довезут часть груза до зажиточной Калифорнии, богатой Австралии, Чили или Аргентины. В любом случае в России образуется на полгода — девять месяцев избыток продукции", — полагает Петр Пушкарев.Поэтому оптовики не будут взвинчивать цены. После новогодних праздников ожидается удешевление (до 20 процентов) в специализированных магазинах и на рынках.Возможно, чтобы удержать цены хотя бы по одной продовольственной группе, переговоры с китайцами не будут форсировать. Однако добиваться отмены запрета придется.Необходимо развивать собственную перерабатывающую отрасль, считает президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев. По его мнению, десять процентов дальневосточных инвестиционных квот на минтай и сельдь следует направить на строительство рыбоперерабатывающих комплексов. Еще десять — на обновление флота. В результате зависимость от иностранной инфраструктуры ослабеет.Правительство предпринимает меры в этом направлении. "Для наращивания добычи со следующего года рыбакам, работающим в отдаленных районах, планируется предоставлять субсидии на приобретение топлива", — сообщил в сентябре министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на IV международном рыбопромышленном форуме в Санкт-Петербурге.Подготовили проект изменений в Налоговый кодекс. В планах — стимулировать производство продукции с высокой добавленной стоимостью."Для поддержки сбыта приняли решение о субсидировании внутренних перевозок рыбы и рыбной продукции с Дальнего Востока", — отметил глава Минсельхоза.В приоритете также модернизация производственных мощностей. Уже построили пять современных судов, на подходе еще 33. Всего же, по экспертной оценке, обновится 40 процентов морского транспорта в Дальневосточном бассейне, 80 — в Северном.Не рыбой единойС другими продуктами ситуация получше. В январе — октябре экспорт масла увеличился почти на пять процентов год к году, до 1,3 миллиарда долларов. Мяса — на 22,8, до 324,3 миллиона долларов. Прежде всего за счет говядины. По злаковых культурам — рост в четыре раза.По вкусу китайцам и российские "кондитерка", напитки, пиво, крепкий алкоголь.Однако в приграничных городах ужесточают контроль. В ноябре ввоз расфасованных продуктов приостановила администрация города Суйфэньхэ. Власти округа Хулун-Буир ввели запрет на товары, требующие особого температурного режима, — в том числе мясо и молоко.В результате поставки аграрно-промышленного комплекса за десять месяцев сократились на 16 с половиной процента, до трех миллионов тонн. В деньгах — на восемь процентов, почти до трех миллиардов долларов."Как только заболеваемость коронавирусом пойдет на спад, импорт увеличится. В Китае понимают конкурентные преимущества нашей сельхозпродукции, выращенной без генно-модифицированных технологий и пестицидов, в отличие от американской", — объясняет Дмитрий Кочетков, владелец компании по производству муки MukaMuka.Зерно, "молочка", животноводство — основа российского АПК. Поэтому имеет смысл говорить о локальном уменьшении экспорта, не оказывающем существенного влияния на отрасль. Потенциал китайского рынка для отечественных производителей сельхозпродукции неисчерпаем, отмечают аналитики. Вполне можно прибавлять по 10-15 процентов в год.

https://ria.ru/20211123/ikra-1760212855.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), цены, россия