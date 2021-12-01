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В РПЦ призвали изучать Евангелие в школах
В РПЦ призвали изучать Евангелие в школах - РИА Новости, 01.12.2021
В РПЦ призвали изучать Евангелие в школах
Председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) призвал ввести в школьную программу по... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T13:55
2021-12-01T13:55
2021-12-01T14:04
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) призвал ввести в школьную программу по литературе изучение Евангелия как памятника письменности."Евангелие даже как литературный памятник многим людям неизвестно, оно не входит в учебную программу. Мы читаем "Слово о полку Игореве", но не читаем Евангелие - почему бы не включить его в школьную программу по литературе? Разве это памятник, который не заслуживает изучения нашими школьниками?" - сказал митрополит на пленарном заседании конференции "Теология в научно-образовательном пространстве".Ранее в эфире телеканала "Россия 24" он высказал мнение, что Евангелие может стать хорошим инструментом изучения иностранного языка для верующих.Всероссийская научная конференция "Теология в научно-образовательном пространстве: теория, история, практика межрелигиозного и межкультурного диалога в ситуации глобальных вызовов" с международным участием проходит в НИЯУ МИФИ 1 и 2 декабря в пятый раз.
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отдел внешних церковных связей московского патриархата, московский патриархат, религия, сн_образование, социальный навигатор
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости.
Председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС
) Московского патриархата
митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) призвал ввести в школьную программу по литературе изучение Евангелия как памятника письменности.
"Евангелие даже как литературный памятник многим людям неизвестно, оно не входит в учебную программу. Мы читаем "Слово о полку Игореве", но не читаем Евангелие - почему бы не включить его в школьную программу по литературе? Разве это памятник, который не заслуживает изучения нашими школьниками?" - сказал митрополит на пленарном заседании конференции "Теология в научно-образовательном пространстве".
Ранее в эфире телеканала "Россия 24" он высказал мнение, что Евангелие может стать хорошим инструментом изучения иностранного языка для верующих.
Всероссийская научная конференция "Теология в научно-образовательном пространстве: теория, история, практика межрелигиозного и межкультурного диалога в ситуации глобальных вызовов" с международным участием проходит в НИЯУ МИФИ 1 и 2 декабря в пятый раз.