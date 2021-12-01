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В РПЦ призвали изучать Евангелие в школах

В РПЦ призвали изучать Евангелие в школах - РИА Новости, 01.12.2021

В РПЦ призвали изучать Евангелие в школах

Председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) призвал ввести в школьную программу по... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T13:55

2021-12-01T13:55

2021-12-01T14:04

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) призвал ввести в школьную программу по литературе изучение Евангелия как памятника письменности."Евангелие даже как литературный памятник многим людям неизвестно, оно не входит в учебную программу. Мы читаем "Слово о полку Игореве", но не читаем Евангелие - почему бы не включить его в школьную программу по литературе? Разве это памятник, который не заслуживает изучения нашими школьниками?" - сказал митрополит на пленарном заседании конференции "Теология в научно-образовательном пространстве".Ранее в эфире телеканала "Россия 24" он высказал мнение, что Евангелие может стать хорошим инструментом изучения иностранного языка для верующих.Всероссийская научная конференция "Теология в научно-образовательном пространстве: теория, история, практика межрелигиозного и межкультурного диалога в ситуации глобальных вызовов" с международным участием проходит в НИЯУ МИФИ 1 и 2 декабря в пятый раз.

https://ria.ru/20211109/simvoly-1758212881.html

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отдел внешних церковных связей московского патриархата, московский патриархат, религия, сн_образование, социальный навигатор