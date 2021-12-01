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В Москве будут судить мать, пытавшуюся продать сына за сто тысяч рублей
В Москве будут судить мать, пытавшуюся продать сына за сто тысяч рублей - РИА Новости, 01.12.2021
В Москве будут судить мать, пытавшуюся продать сына за сто тысяч рублей
Девушка, пытавшаяся продать своего новорожденного ребенка за 100 тысяч рублей, предстанет перед судом в Москве, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T16:52
2021-12-01T16:52
2021-12-01T16:54
происшествия
москва
республика марий эл
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Девушка, пытавшаяся продать своего новорожденного ребенка за 100 тысяч рублей, предстанет перед судом в Москве, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.Ранее сообщалось, что 26-летняя женщина, разместив в интернете объявление о поиске приемных родителей и запросив за новорожденного сына 100 тысяч рублей, прилетела в Москву, где 22 ноября ее задержали после получения денег. Ребенка отправили в медучреждение, мать арестовали."Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 26-летней жительницы Республики Марий Эл. Она обвиняется в совершении преступления... "продажа несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии"... Уголовное дело направлено в Лефортовский районный суд Москвы для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.По данным правоохранителей, в октябре-ноябре 2021 года обвиняемая разместила в интернете объявление о поиске приемных родителей для своего новорожденного мальчика. Отмечается, что в переписке с предполагаемыми родителями женщина потребовала 100 тысяч рублей, после чего прилетела в Москву. Добавляется, что 22 ноября в одном из отелей, получив деньги, женщина передала ребенка покупательнице и написала расписку, после чего была задержана.
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происшествия, москва, республика марий эл
16:52 01.12.2021 (обновлено: 16:54 01.12.2021)
В Москве будут судить мать, пытавшуюся продать сына за сто тысяч рублей
Девушка, пытавшаяся продать ребенка за сто тысяч рублей, предстанет перед судом в Москве
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости.
Девушка, пытавшаяся продать своего новорожденного ребенка за 100 тысяч рублей, предстанет перед судом в Москве
, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
Ранее сообщалось, что 26-летняя женщина, разместив в интернете объявление о поиске приемных родителей и запросив за новорожденного сына 100 тысяч рублей, прилетела в Москву, где 22 ноября ее задержали после получения денег. Ребенка отправили в медучреждение, мать арестовали.
"Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 26-летней жительницы Республики Марий Эл. Она обвиняется в совершении преступления... "продажа несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии"... Уголовное дело направлено в Лефортовский районный суд Москвы для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
По данным правоохранителей, в октябре-ноябре 2021 года обвиняемая разместила в интернете объявление о поиске приемных родителей для своего новорожденного мальчика. Отмечается, что в переписке с предполагаемыми родителями женщина потребовала 100 тысяч рублей, после чего прилетела в Москву. Добавляется, что 22 ноября в одном из отелей, получив деньги, женщина передала ребенка покупательнице и написала расписку, после чего была задержана.