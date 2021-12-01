https://ria.ru/20211201/putin-1761693522.html

Лукашенко: Порошенко отказался от помощи Путина из-за давления извне

Лукашенко: Порошенко отказался от помощи Путина из-за давления извне - РИА Новости, 01.12.2021

Лукашенко: Порошенко отказался от помощи Путина из-за давления извне

Президент России Владимир Путин предлагал бывшему главе украинского государства Петру Порошенко помочь восстановить Донбасс и завершить там вооруженный... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T17:47

2021-12-01T17:47

2021-12-01T18:08

в мире

белоруссия

владимир путин

александр лукашенко

петр порошенко

донбасс

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МИНСК, 1 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предлагал бывшему главе украинского государства Петру Порошенко помочь восстановить Донбасс и завершить там вооруженный конфликт, тот согласился, но потом отказался из-за управления извне, заявил в интервью РИА Новости президент Белоруссии Александр Лукашенко.По словам белорусского лидера, он "ползал к этому Порошенко на коленях с подачи президента Путина"."Это было когда, года два назад? После Дебальцево... Мы разговаривали. И Путин в сердцах говорит: ну, что творят, надо заканчивать это, один народ там и так далее, и так далее. Я ему говорю: ну что ты предлагаешь конкретно? Он говорит: надо заканчивать и надо восстанавливать Донбасс. Надо, чтобы люди жили нормально. Я говорю, если это официально, я готов с Порошенко на эту тему переговорить. Давай определимся: первое, второе, третье. Что мне тогда запомнилось? Я уже уезжал, он меня взял за руку: и помогу восстановить Донбасс. И помогу, говорит, передай. Я такой на радостях приезжаю к Порошенко и начинаю докладывать ему с великим уважением, на одном колене, образно говоря", - рассказал белорусский лидер.Лукашенко заметил, что с Порошенко у него были хорошие отношения, он его "хорошо знал до президентства"."Я ему говорю: Петро, (то, что потом и Зеленскому) война у тебя, война не у меня, не у Путина, на твоей земле, и надо делать все для того, чтобы эту войну остановить. Люди страдают. Тем более, ты же посмотри. Тебе предлагаю восстановить Донбасс. Путин мне мне прямо об этом сказал. Я это подчеркиваю. Вы знаете, Порошенко в конце концов согласился. Но через месяц, в течение месяца, он все начал делать наоборот. Почему? Потому что парень находился под внешним управлением", - отметил президент Белоруссии.

https://ria.ru/20211201/lukashenko-1761689584.html

https://ria.ru/20211201/lukashenko-1761690455.html

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Лукашенко рассказал, почему Порошенко отказался от помощи Путина в восстановлении Донбасса Президент России Владимир Путин предлагал бывшему главе украинского государства Петру Порошенко помочь восстановить Донбасс и завершить там вооруженный конфликт, тот согласился, но потом отказался из-за управления извне, заявил в интервью РИА Новости президент Белоруссии Александр Лукашенко. 2021-12-01T17:47 true PT0M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, петр порошенко, донбасс