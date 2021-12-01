06:22 01.12.2021 (обновлено: 06:24 01.12.2021)
В Приамурье создадут бригады для вакцинации пожилых от COVID-19 на дому
Глава Приамурья Орлов поручил создать бригады для вакцинации пожилых от COVID-19 на дому
БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 дек – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов поручил создать бригады для вакцинации от COVID-19 на дому людей старше 60 лет, подлежащих обязательной иммунизации.
Как сообщил Орлов в своем Telegram-канале, темпы вакцинации обсудили на очередном заседании правительства Приамурья, сейчас в области привито 60,8% населения при плане в 80%.
"В мире активно распространяется новый штамм (COVID-19), и пока только вакцинация может стать защитой для населения. Поэтому поставлена задача усилить работу среди пожилых граждан... Предложил минздраву организовать выездные бригады, если не хватает кадров, можно привлекать студентов-медиков. Сегодня планируем пробный выезд. Уже собрано 58 заявок", - написал Орлов.
Правительство Амурской области со ссылкой на министра здравоохранения региона Светлану Леонтьеву уточняет, что в дальнейшем сформировать выездные бригады для вакцинации планируют при каждой поликлинике. Вакцины в области, по данным властей, достаточно.
Подлежащие обязательной вакцинации в Приамурье должны сделать второй компонент прививки до 15 декабря. Обязательная иммунизация касается жителей региона старше 60 лет, сотрудников торговли, общепита, МФЦ, такси, сферы образования, здравоохранения, учреждений культуры и других. Прививку должны сделать работники сферы услуг, студенты старше 18 лет и те, кто страдает хроническими заболеваниями. Также обязательная вакцинация касается работающих вахтовым методом, государственных гражданских служащих, муниципальных служащих, работников органов власти Амурской области и подведомственным им организаций.