https://ria.ru/20211201/priamure-1761570239.html

В Приамурье создадут бригады для вакцинации пожилых от COVID-19 на дому

В Приамурье создадут бригады для вакцинации пожилых от COVID-19 на дому - РИА Новости, 01.12.2021

В Приамурье создадут бригады для вакцинации пожилых от COVID-19 на дому

Губернатор Амурской области Василий Орлов поручил создать бригады для вакцинации от COVID-19 на дому людей старше 60 лет, подлежащих обязательной иммунизации. РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T06:22

2021-12-01T06:22

2021-12-01T06:24

распространение коронавируса

общество

амурская область

здоровье - общество

василий орлов (губернатор)

коронавирус в россии

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 дек – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов поручил создать бригады для вакцинации от COVID-19 на дому людей старше 60 лет, подлежащих обязательной иммунизации.Как сообщил Орлов в своем Telegram-канале, темпы вакцинации обсудили на очередном заседании правительства Приамурья, сейчас в области привито 60,8% населения при плане в 80%.Правительство Амурской области со ссылкой на министра здравоохранения региона Светлану Леонтьеву уточняет, что в дальнейшем сформировать выездные бригады для вакцинации планируют при каждой поликлинике. Вакцины в области, по данным властей, достаточно.Подлежащие обязательной вакцинации в Приамурье должны сделать второй компонент прививки до 15 декабря. Обязательная иммунизация касается жителей региона старше 60 лет, сотрудников торговли, общепита, МФЦ, такси, сферы образования, здравоохранения, учреждений культуры и других. Прививку должны сделать работники сферы услуг, студенты старше 18 лет и те, кто страдает хроническими заболеваниями. Также обязательная вакцинация касается работающих вахтовым методом, государственных гражданских служащих, муниципальных служащих, работников органов власти Амурской области и подведомственным им организаций.

https://ria.ru/20211130/gubernatory-1761524631.html

амурская область

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общество, амурская область, здоровье - общество, василий орлов (губернатор), коронавирус в россии