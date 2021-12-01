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В Приамурье создадут бригады для вакцинации пожилых от COVID-19 на дому
В Приамурье создадут бригады для вакцинации пожилых от COVID-19 на дому - РИА Новости, 01.12.2021
В Приамурье создадут бригады для вакцинации пожилых от COVID-19 на дому
Губернатор Амурской области Василий Орлов поручил создать бригады для вакцинации от COVID-19 на дому людей старше 60 лет, подлежащих обязательной иммунизации. РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T06:22
2021-12-01T06:24
распространение коронавируса
общество
амурская область
здоровье - общество
василий орлов (губернатор)
коронавирус в россии
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 дек – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов поручил создать бригады для вакцинации от COVID-19 на дому людей старше 60 лет, подлежащих обязательной иммунизации.Как сообщил Орлов в своем Telegram-канале, темпы вакцинации обсудили на очередном заседании правительства Приамурья, сейчас в области привито 60,8% населения при плане в 80%.Правительство Амурской области со ссылкой на министра здравоохранения региона Светлану Леонтьеву уточняет, что в дальнейшем сформировать выездные бригады для вакцинации планируют при каждой поликлинике. Вакцины в области, по данным властей, достаточно.Подлежащие обязательной вакцинации в Приамурье должны сделать второй компонент прививки до 15 декабря. Обязательная иммунизация касается жителей региона старше 60 лет, сотрудников торговли, общепита, МФЦ, такси, сферы образования, здравоохранения, учреждений культуры и других. Прививку должны сделать работники сферы услуг, студенты старше 18 лет и те, кто страдает хроническими заболеваниями. Также обязательная вакцинация касается работающих вахтовым методом, государственных гражданских служащих, муниципальных служащих, работников органов власти Амурской области и подведомственным им организаций.
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общество, амурская область, здоровье - общество, василий орлов (губернатор), коронавирус в россии
06:22 01.12.2021 (обновлено: 06:24 01.12.2021)
 
В Приамурье создадут бригады для вакцинации пожилых от COVID-19 на дому

Глава Приамурья Орлов поручил создать бригады для вакцинации пожилых от COVID-19 на дому

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВакцинация
Вакцинация - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 дек – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов поручил создать бригады для вакцинации от COVID-19 на дому людей старше 60 лет, подлежащих обязательной иммунизации.
Как сообщил Орлов в своем Telegram-канале, темпы вакцинации обсудили на очередном заседании правительства Приамурья, сейчас в области привито 60,8% населения при плане в 80%.
"В мире активно распространяется новый штамм (COVID-19), и пока только вакцинация может стать защитой для населения. Поэтому поставлена задача усилить работу среди пожилых граждан... Предложил минздраву организовать выездные бригады, если не хватает кадров, можно привлекать студентов-медиков. Сегодня планируем пробный выезд. Уже собрано 58 заявок", - написал Орлов.
Правительство Амурской области со ссылкой на министра здравоохранения региона Светлану Леонтьеву уточняет, что в дальнейшем сформировать выездные бригады для вакцинации планируют при каждой поликлинике. Вакцины в области, по данным властей, достаточно.
Подлежащие обязательной вакцинации в Приамурье должны сделать второй компонент прививки до 15 декабря. Обязательная иммунизация касается жителей региона старше 60 лет, сотрудников торговли, общепита, МФЦ, такси, сферы образования, здравоохранения, учреждений культуры и других. Прививку должны сделать работники сферы услуг, студенты старше 18 лет и те, кто страдает хроническими заболеваниями. Также обязательная вакцинация касается работающих вахтовым методом, государственных гражданских служащих, муниципальных служащих, работников органов власти Амурской области и подведомственным им организаций.
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Распространение коронавирусаОбществоАмурская областьЗдоровье - ОбществоВасилий Орлов (губернатор)Коронавирус в России
 
 
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