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Песков рассказал о предстоящем телефонном разговоре Путина и Эрдогана
Песков рассказал о предстоящем телефонном разговоре Путина и Эрдогана - РИА Новости, 01.12.2021
Песков рассказал о предстоящем телефонном разговоре Путина и Эрдогана
Президент РФ Владимир Путин обсудит с турецким лидером Тайипом Эрдоганом ситуацию на юго-востоке Украины, если тот поднимет ее в телефонном разговоре, заявил... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T13:45
2021-12-01T13:50
украина
реджеп тайип эрдоган
турция
владимир путин
дмитрий песков
владимир зеленский
россия
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обсудит с турецким лидером Тайипом Эрдоганом ситуацию на юго-востоке Украины, если тот поднимет ее в телефонном разговоре, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков."Если эта тематика будет затрагиваться и подниматься президентом Турецкой Республики, то да", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, планируется ли в ходе готовящегося телефонного разговора лидеров обсудить украинскую тематику.Песков добавил, что если президент Турции Тайип Эрдоган воспользуется своим влиянием на президента Украины Владимира Зеленского для урегулирования ситуации в Донбассе, то это можно только приветствовать.Ранее Эрдоган заявил о готовности Турции выступить посредником между Украиной и Россией, в офисе украинского президента Владимира Зеленского приветствовали это заявление."Смотря в каких. Если господин Эрдоган может как-то использовать свое влияние - а это влияние абсолютно однозначное в региональном плане и в мировых даже делах во многих аспектах - для того, чтобы побудить Киев начать выполнять-таки свои обязательства по Минскому комплексу мер, договоренностей в Париже и так далее, то это можно будет только приветствовать", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, может ли Турция и Эрдоган лично быть посредником в российско-украинских отношениях.
https://radiosputnik.ria.ru/20211201/erdogan-1761599996.html
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украина, реджеп тайип эрдоган, турция, владимир путин, дмитрий песков, владимир зеленский, россия
13:45 01.12.2021 (обновлено: 13:50 01.12.2021)
 
Песков рассказал о предстоящем телефонном разговоре Путина и Эрдогана

Пресс-секретарь Путина Песков: Путин, возможно, обсудит с Эрдоганом ситуацию на Украине

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обсудит с турецким лидером Тайипом Эрдоганом ситуацию на юго-востоке Украины, если тот поднимет ее в телефонном разговоре, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Если эта тематика будет затрагиваться и подниматься президентом Турецкой Республики, то да", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, планируется ли в ходе готовящегося телефонного разговора лидеров обсудить украинскую тематику.
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время пресс-подхода - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
Вчера, 11:35В мире
Эрдоган планирует поговорить с Путиным об Украине
Песков добавил, что если президент Турции Тайип Эрдоган воспользуется своим влиянием на президента Украины Владимира Зеленского для урегулирования ситуации в Донбассе, то это можно только приветствовать.
Ранее Эрдоган заявил о готовности Турции выступить посредником между Украиной и Россией, в офисе украинского президента Владимира Зеленского приветствовали это заявление.
"Смотря в каких. Если господин Эрдоган может как-то использовать свое влияние - а это влияние абсолютно однозначное в региональном плане и в мировых даже делах во многих аспектах - для того, чтобы побудить Киев начать выполнять-таки свои обязательства по Минскому комплексу мер, договоренностей в Париже и так далее, то это можно будет только приветствовать", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, может ли Турция и Эрдоган лично быть посредником в российско-украинских отношениях.
 
УкраинаРеджеп Тайип ЭрдоганТурцияВладимир ПутинДмитрий ПесковВладимир ЗеленскийРоссия
 
 
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