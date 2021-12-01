https://ria.ru/20211201/peskov-1761634497.html

Песков рассказал о предстоящем телефонном разговоре Путина и Эрдогана

Песков рассказал о предстоящем телефонном разговоре Путина и Эрдогана - РИА Новости, 01.12.2021

Песков рассказал о предстоящем телефонном разговоре Путина и Эрдогана

Президент РФ Владимир Путин обсудит с турецким лидером Тайипом Эрдоганом ситуацию на юго-востоке Украины, если тот поднимет ее в телефонном разговоре, заявил... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T13:45

2021-12-01T13:45

2021-12-01T13:50

украина

реджеп тайип эрдоган

турция

владимир путин

дмитрий песков

владимир зеленский

россия

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обсудит с турецким лидером Тайипом Эрдоганом ситуацию на юго-востоке Украины, если тот поднимет ее в телефонном разговоре, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков."Если эта тематика будет затрагиваться и подниматься президентом Турецкой Республики, то да", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, планируется ли в ходе готовящегося телефонного разговора лидеров обсудить украинскую тематику.Песков добавил, что если президент Турции Тайип Эрдоган воспользуется своим влиянием на президента Украины Владимира Зеленского для урегулирования ситуации в Донбассе, то это можно только приветствовать.Ранее Эрдоган заявил о готовности Турции выступить посредником между Украиной и Россией, в офисе украинского президента Владимира Зеленского приветствовали это заявление."Смотря в каких. Если господин Эрдоган может как-то использовать свое влияние - а это влияние абсолютно однозначное в региональном плане и в мировых даже делах во многих аспектах - для того, чтобы побудить Киев начать выполнять-таки свои обязательства по Минскому комплексу мер, договоренностей в Париже и так далее, то это можно будет только приветствовать", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, может ли Турция и Эрдоган лично быть посредником в российско-украинских отношениях.

https://radiosputnik.ria.ru/20211201/erdogan-1761599996.html

украина

турция

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украина, реджеп тайип эрдоган, турция, владимир путин, дмитрий песков, владимир зеленский, россия