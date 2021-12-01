13:45 01.12.2021 (обновлено: 13:50 01.12.2021)
Песков рассказал о предстоящем телефонном разговоре Путина и Эрдогана
Пресс-секретарь Путина Песков: Путин, возможно, обсудит с Эрдоганом ситуацию на Украине
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обсудит с турецким лидером Тайипом Эрдоганом ситуацию на юго-востоке Украины, если тот поднимет ее в телефонном разговоре, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Если эта тематика будет затрагиваться и подниматься президентом Турецкой Республики, то да", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, планируется ли в ходе готовящегося телефонного разговора лидеров обсудить украинскую тематику.
Песков добавил, что если президент Турции Тайип Эрдоган воспользуется своим влиянием на президента Украины Владимира Зеленского для урегулирования ситуации в Донбассе, то это можно только приветствовать.
Ранее Эрдоган заявил о готовности Турции выступить посредником между Украиной и Россией, в офисе украинского президента Владимира Зеленского приветствовали это заявление.
"Смотря в каких. Если господин Эрдоган может как-то использовать свое влияние - а это влияние абсолютно однозначное в региональном плане и в мировых даже делах во многих аспектах - для того, чтобы побудить Киев начать выполнять-таки свои обязательства по Минскому комплексу мер, договоренностей в Париже и так далее, то это можно будет только приветствовать", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, может ли Турция и Эрдоган лично быть посредником в российско-украинских отношениях.